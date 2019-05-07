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11:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Колорадо» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе»

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. «Колорадо» в овертайме победил «Сан-Хосе» в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

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Встреча, прошедшая в понедельник в Денвере, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 1:0). В составе победителей дубль оформил Джей-Ти Комфер (39, 44), также шайбы забросили его партнеры по команде Тайсон Джост (25) и Габриэль Ландеског (63). У гостей дважды отличился Марк-Эдуар Власик (35, 58), также голом отметился Брент Бернс (40).

Счет в серии до четырех побед стал 3−3. Решающий матч серии за выход в финал Западной конференции НХЛ состоится 8 мая в Сан-Хосе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Колорадо Эвеланш
4:3ОТ
0:0, 2:2, 1:1
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала7.05.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред БеднарПитер Дебур
Вратари
Филипп ГрубауэрМартин Джонс
1-й период
12:06Кевин Лабанк
15:00Джо Торнтон
15:34Микко Рантанен
2-й период
24:05Тайсон Жост(Джей Ти Комфер, Ян Коул)
29:17Майкл Хэйли
34:36Марк-Эдуард Власик(Густав Нюквист, Тимо Майер)
38:44Джей Ти Комфер(Карл Седерберг, Александр Керфут)
39:50Брент Бернс(Эрик Карлссон)
3-й период
44:00Джей Ти Комфер(Дерик Брассар, Колин Уилсон)
57:32Марк-Эдуард Власик(Логан Кутюр, Густав Нюквист)
Овертайм
62:32Габриэль Ландескуг(Кейл Макар)
Лучшие игроки матча
Габриэль Ландескуг (Колорадо Эвеланш), Джей Ти Комфер (Колорадо Эвеланш), Марк-Эдуард Власик (Сан-Хосе Шаркс)
Статистика
2Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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