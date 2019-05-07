«Колорадо» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе»
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. «Колорадо» в овертайме победил «Сан-Хосе» в шестом матче серии второго раунда
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. «Колорадо» в овертайме победил «Сан-Хосе» в шестом матче серии второго раунда
Встреча, прошедшая в понедельник в Денвере, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 1:0). В составе победителей дубль оформил
Счет в серии до четырех побед стал 3−3. Решающий матч серии за выход в финал Западной конференции НХЛ состоится 8 мая в
|Джаред Беднар
|Питер Дебур
|Филипп Грубауэр
|Мартин Джонс
|12:06
|Кевин Лабанк
|15:00
|Джо Торнтон
|15:34
|Микко Рантанен
|24:05
|Тайсон Жост(Джей Ти Комфер, Ян Коул)
|29:17
|Майкл Хэйли
|34:36
|Марк-Эдуард Власик(Густав Нюквист, Тимо Майер)
|38:44
|Джей Ти Комфер(Карл Седерберг, Александр Керфут)
|39:50
|Брент Бернс(Эрик Карлссон)
|44:00
|Джей Ти Комфер(Дерик Брассар, Колин Уилсон)
|57:32
|Марк-Эдуард Власик(Логан Кутюр, Густав Нюквист)
|62:32
|Габриэль Ландескуг(Кейл Макар)
Габриэль Ландескуг (Колорадо Эвеланш), Джей Ти Комфер (Колорадо Эвеланш), Марк-Эдуард Власик (Сан-Хосе Шаркс)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0