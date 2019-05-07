«Колорадо» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе»

Встреча, прошедшая в понедельник в Денвере, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 1:0). В составе победителей дубль оформил Джей-Ти Комфер (39, 44), также шайбы забросили его партнеры по команде Тайсон Джост (25) и Габриэль Ландеског (63). У гостей дважды отличился Марк-Эдуар Власик (35, 58), также голом отметился Брент Бернс (40).