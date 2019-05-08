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10:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Бишоп отразил 52 броска, но «Даллас» вылетел. Радулов снова без Кубка Стэнли

А Тарасенко пробился в финал Запада и ждёт соперника.

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Источник: AP 2019

Седьмой матч серии плей-офф — это, как известно, вещь в себе, которая является совершенно особенным хоккейным действом. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли седьмых матчей и овертаймов в них мы увидели уже предостаточно, однако серия «Сент-Луиса» и «Далласа» подарила нам ещё один интересный спектакль, развязка которого получилась затяжной.
После шестой встречи, в которой победили «музыканты», болельщиков обеих команд интересовало состояние здоровья голкипера «Старз» Бена Бишопа, которому защитник соперника Колтон Парэйко мощным щелчком угодил в ключицу. Выяснилось, что наставник техасцев Джим Монтгомери не лукавил, говоря, что у Бишопа всё хорошо: серьёзной травмы голкиперу удалось избежать, и именно Бен занял место в воротах «звёзд» с первых минут седьмого матча. «Не стоит беспокоиться. Со мной всё нормально. Это было не страшно, но больно. Такое случается, ведь у этого парня второй по силе бросок в лиге», — говорил Бишоп с улыбкой, прохаживаясь по подтрибунному помещению перед матчем.

«Бен — наш лучший игрок, который очень важен для нас. Именно благодаря ему мы вышли во второй раунд. Он большой, габаритый, он “глотает” все отскоки и рикошеты. Именно такой парень нам и нужен для седьмого матча серии», — добавил форвард техасцев Эндрю Кольяно и оказался прав, однако усилий одного стража ворот для победы оказалось недостаточно.

Вряд ли кто-то ожидал от этой встречи града голов — слишком велико было напряжение и цена ошибки. Обе команды предпочли максимально аккуратную игру и выжидающую тактику, в которой вполне преуспели, а вся голевая активность свелась к двухминутному отрезку в конце первого периода. «Музыканты» открыли счёт, когда защитник Винс Данн нанёс шальной бросок от синей линии, а боровшиеся перед воротами Бишопа Тайлер Сегин и Пэт Марун ввели голкипера в заблуждение.

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На это «Даллас» ответил голом Матса Цуккарелло, подкараулив отскок на чужом пятачке, и после этого игра перешла в классическое кубковое русло с огромным количеством вязкой борьбы.

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Впрочем, не стоит недооценивать хозяев, которые стремились воспользоваться преимуществом своего льда и не доводить дело до овертайма. «Звёзд» удержал на плаву Бишоп, включивший режим супергероя, и нейтрализовавший все попытки «Сент-Луиса» решить всё поскорее. За второй и третий период его визави Джордан Биннингтон отразил суммарно только 4 броска, в то время как вратарь «Старз» отбил за этот промежуток 31 выстрел. В первом овертайме картина не изменилась, а к старту второй дополнительной двадцатиминутки статистика бросков была следующей. «Сент-Луис» нанёс 52 выстрела, из которых Бишоп нейтрализовал 51, а общих попыток бросить «музыканты» смогли организовать аж 99. «Даллас» ограничился 26 бросками в створ и 48 попытками, что наглядно иллюстрировало роль голкипера в игре «Старз».

И всё же «зелёным» не удалось устоять перед натиском цепкой команды Крейга Беруби. На шестой минуте второго овертайма всё тот же Пэт Марун воспользовался полной беспомощностью обороны «Далласа», пробрался на пятачок и добил шайбу буквально с линии ворот.
«Это то, что требовалось “Сент-Луису”. Справедливость восторжествовала», — так прокомментировал победу «Блюз» телевизионный эксперт, а в прошлом знаменитый бомбардир «музыкантов» Берни Федерко.

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Примечательно, что всего за минуту до этого победа могла достаться «Далласу», но «музыкантов» выручил Биннингтон, остановивший шайбу прямо на «ленточке».

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Тенденция, согласно которой нынешний плей-офф смело можно назвать безумным, сохранилась. Два из четырёх финалистов конференций в конце декабря находились максимально далеко от подобных мыслей: «Сент-Луис» шёл на последнем месте в Центральном дивизионе, а «Каролина» — на третьем месте с конца в дивизионе Столичном.
«Успех “Блюз” после того, как они были на самом дне, можно сравнить с сенсационным “Вегасом” в прошлом сезоне. Седьмые матчи заставляют по-новому взглянуть об истинном паритете в НХЛ. Это интересно», — отметил обозреватель TSN Пьер Лебрюн.

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В финале Запада «Сент-Луис» сыграет с победителем пары «Сан-Хосе» — «Колорадо», седьмой матч в которой будет сыгран в ночь с 8 на 9 мая.

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Сент-Луис Блюз
2:1ОТ
1:1, 0:0, 0:0
Даллас Старз
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала8.05.2019, 03:00 (МСК UTC+3)American Airlines Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиДжим Монтгомери
Вратари
Джордан БиннингтонБен Бишоп
1-й период
13:30Винс Данн(Алекс Пьетранджело, Роберт Томас)
15:55Матс Цуккарелло
2-й период
27:07Бретт Ритчи
31:02Йон Клингберг
Овертайм
85:50Патрик Марун(Роберт Томас, Тайлер Бозак)
Лучшие игроки матча
Патрик Марун (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Бен Бишоп (Даллас Старз)
Статистика
0Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
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