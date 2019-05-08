Бишоп отразил 52 броска, но «Даллас» вылетел. Радулов снова без Кубка Стэнли
А Тарасенко пробился в финал Запада и ждёт соперника.
А Тарасенко пробился в финал Запада и ждёт соперника.
Седьмой матч серии
После шестой встречи, в которой победили «музыканты», болельщиков обеих команд интересовало состояние здоровья голкипера «Старз» Бена Бишопа, которому защитник соперника Колтон Парэйко мощным щелчком угодил в ключицу. Выяснилось, что наставник техасцев Джим Монтгомери не лукавил, говоря, что у Бишопа всё хорошо: серьёзной травмы голкиперу удалось избежать, и именно Бен занял место в воротах «звёзд» с первых минут седьмого матча. «Не стоит беспокоиться. Со мной всё нормально. Это было не страшно, но больно. Такое случается, ведь у этого парня второй по силе бросок в лиге», — говорил Бишоп с улыбкой, прохаживаясь по подтрибунному помещению перед матчем.
«Бен — наш лучший игрок, который очень важен для нас. Именно благодаря ему мы вышли во второй раунд. Он большой, габаритый, он “глотает” все отскоки и рикошеты. Именно такой парень нам и нужен для седьмого матча серии», — добавил форвард техасцев Эндрю Кольяно и оказался прав, однако усилий одного стража ворот для победы оказалось недостаточно.
Вряд ли
На это «Даллас» ответил голом Матса Цуккарелло, подкараулив отскок на чужом пятачке, и после этого игра перешла в классическое кубковое русло с огромным количеством вязкой борьбы.
Впрочем, не стоит недооценивать хозяев, которые стремились воспользоваться преимуществом своего льда и не доводить дело до овертайма. «Звёзд» удержал на плаву Бишоп, включивший режим супергероя, и нейтрализовавший все попытки «Сент-Луиса» решить всё поскорее. За второй и третий период его визави Джордан Биннингтон отразил суммарно только 4 броска, в то время как вратарь «Старз» отбил за этот промежуток 31 выстрел. В первом овертайме картина не изменилась, а к старту второй дополнительной двадцатиминутки статистика бросков была следующей. «Сент-Луис» нанёс 52 выстрела, из которых Бишоп нейтрализовал 51, а общих попыток бросить «музыканты» смогли организовать аж 99. «Даллас» ограничился 26 бросками в створ и 48 попытками, что наглядно иллюстрировало роль голкипера в игре «Старз».
И всё же «зелёным» не удалось устоять перед натиском цепкой команды Крейга Беруби. На шестой минуте второго овертайма всё тот же Пэт Марун воспользовался полной беспомощностью обороны «Далласа», пробрался на пятачок и добил шайбу буквально с линии ворот.
«Это то, что требовалось “Сент-Луису”. Справедливость восторжествовала», — так прокомментировал победу «Блюз» телевизионный эксперт, а в прошлом знаменитый бомбардир «музыкантов» Берни Федерко.
Примечательно, что всего за минуту до этого победа могла достаться «Далласу», но «музыкантов» выручил Биннингтон, остановивший шайбу прямо на «ленточке».
Тенденция, согласно которой нынешний
«Успех “Блюз” после того, как они были на самом дне, можно сравнить с сенсационным “Вегасом” в прошлом сезоне. Седьмые матчи заставляют
В финале Запада «Сент-Луис» сыграет с победителем пары «Сан-Хосе» — «Колорадо», седьмой матч в которой будет сыгран в ночь с 8 на 9 мая.
|Крэйг Беруби
|Джим Монтгомери
|Джордан Биннингтон
|Бен Бишоп
|13:30
|Винс Данн(Алекс Пьетранджело, Роберт Томас)
|15:55
|Матс Цуккарелло
|27:07
|Бретт Ритчи
|31:02
|Йон Клингберг
|85:50
|Патрик Марун(Роберт Томас, Тайлер Бозак)
Патрик Марун (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Бен Бишоп (Даллас Старз)
|0
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0