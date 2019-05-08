СМИ: Бобровский может подписать контракт с «Флоридой»

— Все идет к тому, что Сергей Бобровский покинет «Коламбус». У меня есть информация, что Бобровский просил обмен еще прошлым летом, но он был готов согласиться на переход только в определенные клубы, а «Коламбус» не смог или не захотел найти подходящий вариант. Сейчас ходят разговоры, что Бобровский планирует заключить контракт с «Флоридой».