СМИ: Бобровский может подписать контракт с «Флоридой»
Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский летом может стать игроком «Флориды», утверждает журналист The Athletic Аарон Портцлайн.
Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский летом может стать игроком «Флориды», утверждает журналист The Athletic Аарон Портцлайн.
— Все идет к тому, что Сергей Бобровский покинет «Коламбус». У меня есть информация, что Бобровский просил обмен еще прошлым летом, но он был готов согласиться на переход только в определенные клубы, а «Коламбус» не смог или не захотел найти подходящий вариант. Сейчас ходят разговоры, что Бобровский планирует заключить контракт с «Флоридой».
Я не удивлюсь, если «Блю Джекетс» сделают Бобровскому контрактное предложение. Просто на всякий случай. Они являются единственным клубом в лиге, который имеет право заключить с ним контракт сроком на восемь лет. В НХЛ редко используют обмен после заключения контракта, но это шанс для «Коламбуса» отыграть выбор на драфте, — приводит слова журналиста Портцлайна The Athletic.