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23:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Бобровский может подписать контракт с «Флоридой»

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский​ летом может стать игроком «Флориды», утверждает журналист The Athletic Аарон Портцлайн.

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— Все идет к тому, что Сергей Бобровский покинет «Коламбус». У меня есть информация, что Бобровский просил обмен еще прошлым летом, но он был готов согласиться на переход только в определенные клубы, а «Коламбус» не смог или не захотел найти подходящий вариант. Сейчас ходят разговоры, что Бобровский планирует заключить контракт с «Флоридой».

Я не удивлюсь, если «Блю Джекетс» сделают Бобровскому контрактное предложение. Просто на всякий случай. Они являются единственным клубом в лиге, который имеет право заключить с ним контракт сроком на восемь лет. В НХЛ редко используют обмен после заключения контракта, но это шанс для «Коламбуса» отыграть выбор на драфте, — приводит слова журналиста Портцлайна The Athletic.

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