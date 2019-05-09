«Сан-Хосе» стал последним участником полуфинала плей-офф НХЛ

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В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили Джо Павелски (6-я минута), Томаш Гертл (12) и Йоонас Донской (33). У «Колорадо» отличились Микко Рантанен (20) и Тайсон Джост (38). Гертл с девятью шайбами делит первое место в списке снайперов текущего плей-офф с партнером по команде Логаном Кутюром. Также он сравнялся с ним по количеству очков — 14, теперь по данному показателю лидируют сразу четыре хоккеиста — Кутюр, Гертл, Рантанен и защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс.

На восьмой минуте второго периода «Колорадо» забросил шайбу, сравняв на тот момент счет в матче. Однако тренерский штаб «Сан-Хосе» запросил просмотр видеоповтора, считая, что игрок соперника находился в офсайде во время атаки. Судьи усмотрели нарушение правил и гол отменили.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на льду 11 минут 33 секунды, совершил два силовых приема и заблокировал два броска. Голкипер Семен Варламов участие в матче не принимал.

«Сан-Хосе» в финале Западной конференции встретится с «Сент-Луисом». Клуб добрался до данной стадии в пятый раз, ранее команда только единожды смогла преодолеть ее и выйти в финал Кубка Стэнли. В сезоне-2015/16 «Сан-Хосе» проиграл «Питтсбургу» со счетом 2−4. Первая встреча серии против «Сент-Луиса» состоится в ночь на 11 мая.