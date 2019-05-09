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10:15 (мск), источник: ТАСС

«Сан-Хосе» стал последним участником полуфинала плей-офф НХЛ

ТАСС, 9 мая. «Сан-Хосе» на своем льду обыграл «Колорадо» со счетом 3:2 в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда хозяев стала победителем противостояния и вышла в полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли.

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В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили Джо Павелски (6-я минута), Томаш Гертл (12) и Йоонас Донской (33). У «Колорадо» отличились Микко Рантанен (20) и Тайсон Джост (38). Гертл с девятью шайбами делит первое место в списке снайперов текущего плей-офф с партнером по команде Логаном Кутюром. Также он сравнялся с ним по количеству очков — 14, теперь по данному показателю лидируют сразу четыре хоккеиста — Кутюр, Гертл, Рантанен и защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс.

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На восьмой минуте второго периода «Колорадо» забросил шайбу, сравняв на тот момент счет в матче. Однако тренерский штаб «Сан-Хосе» запросил просмотр видеоповтора, считая, что игрок соперника находился в офсайде во время атаки. Судьи усмотрели нарушение правил и гол отменили.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на льду 11 минут 33 секунды, совершил два силовых приема и заблокировал два броска. Голкипер Семен Варламов участие в матче не принимал.

«Сан-Хосе» в финале Западной конференции встретится с «Сент-Луисом». Клуб добрался до данной стадии в пятый раз, ранее команда только единожды смогла преодолеть ее и выйти в финал Кубка Стэнли. В сезоне-2015/16 «Сан-Хосе» проиграл «Питтсбургу» со счетом 2−4. Первая встреча серии против «Сент-Луиса» состоится в ночь на 11 мая.

Во время загрузки произошла ошибка.
Сан-Хосе Шаркс
3:2
2:1, 1:0, 0:1
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала9.05.2019, 04:00 (МСК UTC+3)SAP Center
Главные тренеры
Питер ДебурДжаред Беднар
Вратари
Мартин ДжонсФилипп Грубауэр
1-й период
01:22Эрик Карлссон
03:40Дерик Брассар
05:57Джо Павелски(Брент Бернс, Томаш Хертл)
11:35Томаш Хертл(Джо Павелски, Эвандер Кейн)
11:59Ян Коул
19:53Микко Рантанен(Самуэль Жирар, Габриэль Ландескуг)
2-й период
22:08Карл Седерберг
28:28Эрик Карлссон
32:37Йоонас Донской(Мелькер Карлссон, Брент Бернс)
3-й период
40:51Тайсон Жост(Колин Уилсон, Александр Керфут)
44:56Логан Кутюр
Лучшие игроки матча
Джо Павелски (Сан-Хосе Шаркс), Томаш Хертл (Сан-Хосе Шаркс), Йоонас Донской (Сан-Хосе Шаркс)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сан-Хосе Шаркс
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