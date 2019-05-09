«Сан-Хосе» стал последним участником полуфинала плей-офф НХЛ
ТАСС, 9 мая. «Сан-Хосе» на своем льду обыграл «Колорадо» со счетом 3:2 в седьмом матче серии второго раунда
ТАСС, 9 мая. «Сан-Хосе» на своем льду обыграл «Колорадо» со счетом 3:2 в седьмом матче серии второго раунда
В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили Джо Павелски (6-я минута), Томаш Гертл (12) и Йоонас Донской (33). У «Колорадо» отличились Микко Рантанен (20) и Тайсон Джост (38). Гертл с девятью шайбами делит первое место в списке снайперов текущего
На восьмой минуте второго периода «Колорадо» забросил шайбу, сравняв на тот момент счет в матче. Однако тренерский штаб «Сан-Хосе» запросил просмотр видеоповтора, считая, что игрок соперника находился в офсайде во время атаки. Судьи усмотрели нарушение правил и гол отменили.
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на льду 11 минут 33 секунды, совершил два силовых приема и заблокировал два броска. Голкипер Семен Варламов участие в матче не принимал.
«Сан-Хосе» в финале Западной конференции встретится с «Сент-Луисом». Клуб добрался до данной стадии в пятый раз, ранее команда только единожды смогла преодолеть ее и выйти в финал Кубка Стэнли. В сезоне-2015/16 «Сан-Хосе» проиграл «Питтсбургу» со счетом 2−4. Первая встреча серии против «Сент-Луиса» состоится в ночь на 11 мая.
|Питер Дебур
|Джаред Беднар
|Мартин Джонс
|Филипп Грубауэр
|01:22
|Эрик Карлссон
|03:40
|Дерик Брассар
|05:57
|Джо Павелски(Брент Бернс, Томаш Хертл)
|11:35
|Томаш Хертл(Джо Павелски, Эвандер Кейн)
|11:59
|Ян Коул
|19:53
|Микко Рантанен(Самуэль Жирар, Габриэль Ландескуг)
|22:08
|Карл Седерберг
|28:28
|Эрик Карлссон
|32:37
|Йоонас Донской(Мелькер Карлссон, Брент Бернс)
|40:51
|Тайсон Жост(Колин Уилсон, Александр Керфут)
|44:56
|Логан Кутюр
Джо Павелски (Сан-Хосе Шаркс), Томаш Хертл (Сан-Хосе Шаркс), Йоонас Донской (Сан-Хосе Шаркс)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0