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18:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вы верите, что «кучка придурков» возьмет Кубок Стэнли? В современной НХЛ возможно все

В ночь на пятницу стартует финальная серия «Востока» в плей-офф НХЛ — «Бостон» — «Каролина». «СЭ» рассказывает про «Харрикейнс» — главную сенсацию этого Кубка Стэнли.

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Эта «Каролина» способна влюбить в себя. Пускай хоккей в ее исполнении и близко не назовешь космическим по уровню. От «бей-беги» она ушла недалеко. В неравных составах команда смотрится откровенно жалко, уверенно занимая места внизу: 10,5 процентов реализации большинства (14-е место среди всех участников плей-офф) и 75 процентов «убийства» меньшинства (13-е место).

Хоккей

НХЛ 2018-2019
1/2 финала, 10.05.2019, 3:00

Бостон Брюинз-Каролина Харрикейнз-

Однако в человеческой природе заложена любовь к неожиданностям. Они оживляют равномерное и предсказуемое течение жизни яркими эмоциями. В глубине души вера в чудеса живет даже у прожженного циника. Поэтому любой взлет спортивной команды с ограниченными возможностями воспринимается на ура и дарит надежду всем остальным. Тем, кто только находится в начале пути. Реально все.

Достаточно вспомнить чемпионство футбольного «Лестера» или выход «Вегаса» в финал Кубка Стэнли прошлого года. Нынешняя «Каролина» ровно из той же серии. Фраза экстравагантного канадского телевизионного эксперта Дона Черии про «кучку придурков», сказанная им в адрес игроков команды за их празднования домашних побед, пошла в народ. Сейчас эти парни с каждым шагом завоевывают симпатии все большего количества нейтральных болельщиков.

Попадание «Харрикейнз» в финал «Востока» — это, разумеется, большая сенсация. Особенно с учетом того, что в скромно укомплектованной команде только финны Себастьян Ахо и с оговоркой Теуво Терявяйнен претендуют на звездный статус. Остальные относятся в лучшем случае к категориям «крепкие середняки», «сбитые летчики» и «перспективная молодежь». Однако назвать неожиданный результат сказкой наяву можно лишь на секунду.

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Все потому, что современная НХЛ дарит подобный сюжет второй год подряд. Прошлой весной катком по всем соперникам в Западной конференции прошелся набранный за одно межсезонье с миру по нитке «Вегас». Можно начинать поиски закономерности. Получается, сиюминутный успех вполне возможен даже в самой конкурентной хоккейной лиге мира. Вовсе необязательно годами терпеливо выстраивать команду, трепетно подходить к драфтам и выводить молодых игроков на звездный уровень. Это не всегда работает.

Девять лет подряд «Ураганы» не попадали в плей-офф. Нельзя сказать, что им это сильно помогло в перестройке. Кроме Ахо только юный Андрей Свечников, выбранный прошлым летом на драфте под вторым номером, имеет хорошие перспективы вырасти в заметную фигуру на уровне НХЛ. Остальные таланты либо не полностью не раскрылись, как защитник Хайдн Флери, либо с успехом это делают в других командах, как, например, нападающий Элиас Линдхольм в «Калгари».

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Инициативный хозяин клуба Том Дандон, боевитый главный тренер Род Бриндамор, прекрасная атмосфера в раздевалке и высочайшая самоотдача — этого нехитрого набора оказалось достаточно, чтобы пробиться в плей-офф, вытащить серию с мощным «Вашингтоном» и уложить на лопатки совсем не простой «Нью-Йорк Айлендерс». Тем, кто видел матчи «Ураганов», напрочь отметут все разговоры о везении. Нельзя разгромить действующего обладателя Кубка Стэнли 6:0, как это было в третьем матче первого раунда, только благодаря счастливому стечению обстоятельств.

Из-за травмы Петера Мразека воротах последние матчи играет 35-летний Кертис Маккиленни. Он на роль хорошего дублера тянул-то от силы пару сезонов, а всю остальную карьеру по большому счету считался недоразумением на уровне НХЛ. «Каролина» уверенно побеждает и вместе с ним. Это история красива своим сюжетом, напоминающим еще библейским Давида и Голиафа, но никак не богатым внутренним содержанием. В то же время утверждать, что команда демонстрирует нереальный уровень хоккея и способна замахнуться на Кубок Стэнли, даже теперь было бы огромным преувеличением. Хотя кто знает, что будет через месяц. Вера в чудо иррациональна. Просто каждому хочется, чтобы оно рано или поздно произошло.

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