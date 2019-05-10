«Бостон» победил «Каролину» и повел в серии финала плей-офф Восточной конференции НХЛ

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В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Стивен Кэмпфер (3-я минута), Маркус Юханссон (43), Патрис Бержерон (43), Брэндон Карло (58) и Кристофер Вагнер (58). У проигравших отличились Себастьян Ахо (4) и Грег Маккегг (30).

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей. В эпизоде с голом Ахо 19-летний форвард наносил бросок по воротам, и финн подставил клюшку, аккуратно переправив шайбу в сетку. Всего на счету Свечникова 5 (3+2) очков в текущем плей-офф.

Счет в серии стал 1−0 в пользу «Бостона». Второй матч пройдет на площадке лидера противостояния в ночь на 12 мая.