«Бостон» победил «Каролину» и повел в серии финала плей-офф Восточной конференции НХЛ
ТАСС, 10 мая. «Бостон» дома обыграл «Каролину» в стартовом матче серии финала
ТАСС, 10 мая. «Бостон» дома обыграл «Каролину» в стартовом матче серии финала
В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Стивен Кэмпфер (3-я минута), Маркус Юханссон (43), Патрис Бержерон (43), Брэндон Карло (58) и Кристофер Вагнер (58). У проигравших отличились Себастьян Ахо (4) и Грег Маккегг (30).
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей. В эпизоде с голом Ахо 19-летний форвард наносил бросок по воротам, и финн подставил клюшку, аккуратно переправив шайбу в сетку. Всего на счету Свечникова 5 (3+2) очков в текущем
Счет в серии стал 1−0 в пользу «Бостона». Второй матч пройдет на площадке лидера противостояния в ночь на 12 мая.
|Брюс Кэссиди
|Род Бриндамор
|Туукка Раск
|Петр Мразек(Петр Мразек)
|02:55
|Стивен Кэмпфер(Маркус Юханссон)
|03:39
|Шон Керали
|03:42
|Себастьян Ахо(Андрей Свечников, Джордан Стаал)
|14:37
|Чарли Койл
|16:55
|Нино Нидеррайтер
|24:08
|Шон Керали
|29:18
|Грег Маккег(Майкл Ферланд, Джордан Мартинук)
|36:56
|Майкл Ферланд
|40:49
|Джордан Стаал
|42:26
|Маркус Юханссон(Брэд Маршан, Давид Крейчи)
|42:41
|Дуги Хэмилтон
|42:54
|Патрис Бержерон(Джейк Дебраск, Брэд Маршан)
|45:29
|Дуги Хэмилтон
|57:47
|Чарли Койл(Шон Керали, Брэндон Карло)
|57:58
|Крис Вагнер
Маркус Юханссон (Бостон Брюинз), Туукка Раск (Бостон Брюинз), Брэд Маршан (Бостон Брюинз)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0