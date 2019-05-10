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09:09 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» победил «Каролину» и повел в серии финала плей-офф Восточной конференции НХЛ

ТАСС, 10 мая. «Бостон» дома обыграл «Каролину» в стартовом матче серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

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В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Стивен Кэмпфер (3-я минута), Маркус Юханссон (43), Патрис Бержерон (43), Брэндон Карло (58) и Кристофер Вагнер (58). У проигравших отличились Себастьян Ахо (4) и Грег Маккегг (30).

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей. В эпизоде с голом Ахо 19-летний форвард наносил бросок по воротам, и финн подставил клюшку, аккуратно переправив шайбу в сетку. Всего на счету Свечникова 5 (3+2) очков в текущем плей-офф.

Счет в серии стал 1−0 в пользу «Бостона». Второй матч пройдет на площадке лидера противостояния в ночь на 12 мая.

Во время загрузки произошла ошибка.
Бостон Брюинз
5:2
1:1, 0:1, 4:0
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала10.05.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиРод Бриндамор
Вратари
Туукка РаскПетр Мразек(Петр Мразек)
1-й период
02:55Стивен Кэмпфер(Маркус Юханссон)
03:39Шон Керали
03:42Себастьян Ахо(Андрей Свечников, Джордан Стаал)
14:37Чарли Койл
16:55Нино Нидеррайтер
2-й период
24:08Шон Керали
29:18Грег Маккег(Майкл Ферланд, Джордан Мартинук)
36:56Майкл Ферланд
3-й период
40:49Джордан Стаал
42:26Маркус Юханссон(Брэд Маршан, Давид Крейчи)
42:41Дуги Хэмилтон
42:54Патрис Бержерон(Джейк Дебраск, Брэд Маршан)
45:29Дуги Хэмилтон
57:47Чарли Койл(Шон Керали, Брэндон Карло)
57:58Крис Вагнер
Лучшие игроки матча
Маркус Юханссон (Бостон Брюинз), Туукка Раск (Бостон Брюинз), Брэд Маршан (Бостон Брюинз)
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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