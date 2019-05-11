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01:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Елесин подписал контракт с «Калгари»

Защитник «Локомотива» Александр Елесин подписал контракт новичка с «Калгари Флэймз» и проведёт за океаном два ближайших сезона.

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Источник: РИА "Новости"

«Благодарим Елесина за игру в “Локомотиве”, желаем успешно проявить себя в Северной Америке. Но мы не прощаемся и всегда ждём дома», — говорится в сообщении пресс-службы ярославцев.

В сезоне-2018/19 23-летний хоккеист провёл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету четыре заброшенные шайбы и шесть результативных передач при показателе полезности «-2» и 47 минутах штрафного времени. В плей-офф Елесин не отметился результативными действиями, проведя 10 игр.

Елесин выступал за «железнодорожников» с 2017 года. До этого он провёл один сезон в составе хабаровского «Амура».

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