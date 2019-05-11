Елесин подписал контракт с «Калгари»

Источник: РИА "Новости"

«Благодарим Елесина за игру в “Локомотиве”, желаем успешно проявить себя в Северной Америке. Но мы не прощаемся и всегда ждём дома», — говорится в сообщении пресс-службы ярославцев.

В сезоне-2018/19 23-летний хоккеист провёл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету четыре заброшенные шайбы и шесть результативных передач при показателе полезности «-2» и 47 минутах штрафного времени. В плей-офф Елесин не отметился результативными действиями, проведя 10 игр.