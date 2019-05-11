Тарасенко — последний русский герой плей-офф. По силам ли ему остановить «акул»?

Источник: AP 2019

Ещё 2 января, глядя на турнирную таблицу регулярного чемпионата НХЛ, невозможно было представить, что «Сент-Луис Блюз» будет способна бороться за выход в финал Кубка Стэнли. Симпатичная команда из Миссури обладала талантом и глубиной состава, но отставание от зоны плей-офф на тот момент составляло 11 очков, и, согласно статистике, вероятность попадания «музыкантов» в кубковую восьмёрку составляло чуть более 10%. Теперь в них снова мало верят: согласно букмекерским котировкам, шансы «Сент-Луиса» на победу в плей-офф составляют 14%. Но «блюзмены» уже доказали, что умеют быстро менять обстоятельства в свою пользу.

Как остановить Павелски?

Хоккей НХЛ 2018-2019 1/2 финала, 12.05.2019, 3:00 Сан-Хосе Шаркс - Сент-Луис Блюз -

«Блюзменам» предстоит биться с «Сан-Хосе» — мощным коллективом, который на протяжении нынешнего плей-офф выдержал много укусов соперников. В первом раунде «акулы» смогли отыграться со счёта 1−3 в серии и выиграть в седьмом матче, который получился скандальным. Во втором раунде калифорнийцы сыграли шесть матчей из семи без своего капитана Джо Павелски, который триумфально вернулся в решающей битве. Последний раз команды встречались друг с другом в плей-офф в 2016 году, и тогда «акулы» нанесли сопернику серьёзный удар, выиграв серию в шести матчах. Но нынешний «Сент-Луис» способен оказать достойное сопротивление «Шаркс» и впервые с 1970 года выйти в финал Кубка Стэнли.

«Да, нынешний “Сент-Луис” выглядит совершенно иначе, чем так команда в 2016-м. То был коллектив Кена Хичкока, которого уже тогда сватали на пенсию. Теперь всем управляет Крейг Беруби, а состав команды прилично изменился. В воротах нет нестабильной парочки Эллиотт — Аллен, а есть новичок Биннингтон. Нашивку капитана теперь носит Алекс Пьетранжело, а не Дэвид Бэйкс, а старые приятели Штястны, Шаттенкирк и Брауэр разъехались кто куда. Все эти перемены произошли быстрее, чем щелчок Колтона Парэйко. После того поражения “Блюз” стремился стать быстрее и жёстче. Пропустили следующий плей-офф, затем поменяли тренера и поднялись с колен по ходу нынешнего сезона. И теперь оказались лицом к лицу с противником, который очень похож на того, кто толкнул “синих” в спину три года назад», — считает обозреватель St. Louis Post-Dispatch Бен Фредриксон.

Именно «Сан-Хосе» является фаворитом Западного финала, именно «акулы» увлекают болельщиков других команд, имея в составе звёзд. Сразу три защитника «Шаркс» — Эрик Карлссон, Брент Бёрнс и Марк-Эдуард Власич — могли бы быть лидерами в любой команде НХЛ. А нейтрализация такого лидера, как Павелски, потребует большого количества энергии, синяков и нервов.

«Я знаю Джо, это невероятный бомбардир и великолепный лидер команды. Он каждый матч отрабатывает на сто процентов, забивает из самых трудных, самых “грязных” мест площадки. По уровню игры на отскоках, реализации “вторых возможносте”, это лучший хоккеист лиги. Мы должны ограничить его свободу, лишить его пространства. Это сложно, но другого пути нет», — сказал автор решающего гола во втором раунде нападающий Пэт Марун.

Последний шанс Торнтона

На бумаге калифорнийцы выглядят более вероятным участником финала Кубка Стэнли, чем команда Владимира Тарасенко, но в ход этой серии может вмешаться усталость.

Первая игра в этом противостоянии, которая состоится в ночь с субботы на воскресенье, станет для «Сан-Хосе» 15-м матчем за последние 32 дня.

Да, передышка необходима, но и у «Сент-Луиса» были тяжёлые матчи против «Виннипега» и «Далласа». Обе команды кровоточат. Пока трудно сказать, как мы будем себя чувствовать, но в желании никому отказать нельзя. Логан Кутюр нападающий «Шаркс»

Одним из важнейших факторов будет и игра молодого голкипера «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона, благодаря которому «музыканты» перевернули свой сезон. Он стал первым номером «Блюз» в начале января, и именно с ним связано восхождение команды. С того момента, как ему доверили ворота «Сент-Луиса», Биннингтон одержал 24 победы в 30 матчах, отражая 93% бросков по своим воротам и пропуская лишь 1,83 шайбы в среднем за игру. Выбить Биннингтона из привычного русла — одна из главных задач «Шаркс», которую предстоит решать главным атакующим силам команды.

Лучшие вратари плей-офф-2019:

Туукка Раск («Бостон») — 93,8% отражённых бросков 2,02 гола за игру.

Джордан Биннингтон («Сент-Луис») — 91,5%, 2,39.

Мартин Джонс («Сан-Хосе») — 91%, 2,72.

Впрочем, выскочке Биннингтону тоже есть кого опасаться. В пятёрке лучших бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли-2019 находится сразу трое хоккеистов «Сан-Хосе» (Кутюр, Гертль и Бёрнс), которые на троих набрали 42 очка. Прибавьте к ним соскучившегося по хоккею Павелски и харизматичного ветерана Торнтона, и получите команду, в которой абсолютно любой игрок может стать героем матча.

У нынешнего состава «Шаркс» есть огромное преимущество — это сыгранность. Эти парни давно играют вместе, они знают, кто и где будет находится. Кроме того, у них отличный характер, они не сдаются. Преследуют тебя даже в чужой зоне, применяют форчекинг. Нам будет нелегко, потому что соперник сбалансирован по всем звеньям, начиная с вратаря. Крейг Беруби главный тренер «Акул»

Не стоит забывать и о нематериальной стороне мотивации. Для того же Торнтона нынешний шанс на победу в Кубке Стэнли будет, возможно, последним за карьеру, и все одноклубники будут стараться помочь Джамбо Джо осуществить заветную мечту. Для главного тренера «акул» Питера Дебура этот выход в топ-4 стал уже третьим в карьере, и два предыдущих завершились в его пользу.

Тарасенко может стать героем

Владимир Тарасенко — последний из российских звёздных хоккеистов, кто сохраняет шансы побороться за Чашу в нынешнем сезоне. При всём уважении к новичку «Каролины» Андрею Свечникову, он не играет ведущей роли в атаке своей команды, чего не скажешь о 91-м номере «Блюз». В 13 матчах нынешнего плей-офф он забросил 5 шайб, и именно от его игры будет зависеть эффективность «музыкантов» в атаке, поскольку потенциал для роста у Владимира очень большой.

В 13 матчах за 203 суммарные минуты Тарасенко набрал только одно очко в равных составах, и дуэт россиянина с Райаном О’Райлли пока не работает как надо. Пока что два самых опасных форварда «Блюз» не могут активизироваться, но в серии с «Шаркс» их усилия могут внести решающий вклад.

Возможно, Тарасенко стоит воссоединить с Брейденом Шенном и Шварцем. Два последних сезона это трио было очень эффективным, заработав 62% от общекомандного количества голов. Если это звено заработает, «акулам» будет очень непросто его остановить. А персонально для Владимира это шанс подняться ещё на одну ступеньку вверх по звёздной лестнице. Пьер Лебрюн обозреватель The Athletic

Ждать осталось недолго. И если в серии «Бостона» с «Каролиной» опытные «мишки» вряд ли отдадут инициативу неопытному сопернику, то финал Запада способен стать ещё одним украшением розыгрыша Кубка Стэнли-2019.