«Сан-Хосе» победил «Сент-Луис» в первом матче серии плей-офф

Встреча, состоявшаяся в Сан-Хосе, завершилась со счетом 6:3 (2:1, 3:1, 1:1). В составе хозяев дублями отметились Логан Кутюр (4, 58-я минута) и Тимо Майер (31 и 38), по одной шайбе забросили Джо Павелски (12) и Кевин Лабанк (28). У проигравших отличились Джоэл Эдмундсон (10), Райан О’Райли (29) и Тайлер Бозак (54). Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отметился одной результативной передачей.