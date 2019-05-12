«Сан-Хосе» победил «Сент-Луис» в первом матче серии плей-офф
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. «Сан-Хосе» нанес поражение «Сент-Луису» в первом матче полуфинальной серии
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. «Сан-Хосе» нанес поражение «Сент-Луису» в первом матче полуфинальной серии
Встреча, состоявшаяся в
Второй матч серии до четырех побед пройдет на площадке «Шаркс» в понедельник.
|Питер Дебур
|Крэйг Беруби
|Мартин Джонс
|Джордан Биннингтон(Джордан Биннингтон)
|03:31
|Логан Кутюр(Тимо Майер, Густав Нюквист)
|09:13
|Джоэль Эдмундсон(Владимир Тарасенко, Джейден Шворц)
|09:36
|Джей Боумистер
|10:33
|Колтон Парэйко
|11:24
|Джо Павелски(Брент Бернс, Эрик Карлссон)
|22:57
|Тайлер Бозак
|27:41
|Кевин Лабанк(Джо Торнтон)
|28:58
|Райан О`Райлли(Дэвид Перрон, Сэм Блэй)
|30:24
|Тимо Майер(Логан Кутюр)
|33:23
|Мелькер Карлссон
|37:34
|Тимо Майер(Марк-Эдуард Власик, Густав Нюквист)
|53:01
|Тайлер Бозак(Винс Данн, Патрик Марун)
|57:39
|Логан Кутюр(Эвандер Кейн, Джо Павелски)
|57:55
|Барклай Гудроу
|57:55
|Бренден Диллон
|57:55
|Барклай Гудроу
|57:55
|Роберт Бортуццо
|57:55
|Оскар Сундквист
|57:55
|Роберт Бортуццо
|57:55
|Роберт Бортуццо
Тимо Майер (Сан-Хосе Шаркс), Эрик Карлссон (Сан-Хосе Шаркс), Густав Нюквист (Сан-Хосе Шаркс)
|16
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0