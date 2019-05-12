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09:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сан-Хосе» победил «Сент-Луис» в первом матче серии плей-офф

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. «Сан-Хосе» нанес поражение «Сент-Луису» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в Сан-Хосе, завершилась со счетом 6:3 (2:1, 3:1, 1:1). В составе хозяев дублями отметились Логан Кутюр (4, 58-я минута) и Тимо Майер (31 и 38), по одной шайбе забросили Джо Павелски (12) и Кевин Лабанк (28). У проигравших отличились Джоэл Эдмундсон (10), Райан О’Райли (29) и Тайлер Бозак (54). Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отметился одной результативной передачей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй матч серии до четырех побед пройдет на площадке «Шаркс» в понедельник.

Сан-Хосе Шаркс
6:3
2:1, 3:1, 1:1
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала12.05.2019, 03:00 (МСК UTC+3)SAP Center
Главные тренеры
Питер ДебурКрэйг Беруби
Вратари
Мартин ДжонсДжордан Биннингтон(Джордан Биннингтон)
1-й период
03:31Логан Кутюр(Тимо Майер, Густав Нюквист)
09:13Джоэль Эдмундсон(Владимир Тарасенко, Джейден Шворц)
09:36Джей Боумистер
10:33Колтон Парэйко
11:24Джо Павелски(Брент Бернс, Эрик Карлссон)
2-й период
22:57Тайлер Бозак
27:41Кевин Лабанк(Джо Торнтон)
28:58Райан О`Райлли(Дэвид Перрон, Сэм Блэй)
30:24Тимо Майер(Логан Кутюр)
33:23Мелькер Карлссон
37:34Тимо Майер(Марк-Эдуард Власик, Густав Нюквист)
3-й период
53:01Тайлер Бозак(Винс Данн, Патрик Марун)
57:39Логан Кутюр(Эвандер Кейн, Джо Павелски)
57:55Барклай Гудроу
57:55Бренден Диллон
57:55Барклай Гудроу
57:55Роберт Бортуццо
57:55Оскар Сундквист
57:55Роберт Бортуццо
57:55Роберт Бортуццо
Лучшие игроки матча
Тимо Майер (Сан-Хосе Шаркс), Эрик Карлссон (Сан-Хосе Шаркс), Густав Нюквист (Сан-Хосе Шаркс)
Статистика
16Штрафное время22
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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