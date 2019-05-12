Джо Торнтон как новый Овечкин. Легенда, которой очень нужен кубок
Ни одной победы за 22 года в НХЛ.
Ни одной победы за 22 года в НХЛ.
Джо Торнтон — главная легенда без трофея в финалах конференций. В составе соперников «Сан-Хосе» нет ветерана, который заслуживал бы Кубок Стэнли больше, чем Джо.
Уильямс? У него три чемпионских перстня и репутация главного специалиста по седьмым играм. Здено Хара? Очень близко, но все же он побеждал в 2011-м, а также выигрывал приз лучшему защитнику сезона. Джей Баумистер? При целой связке медалей, завоеванных со сборной Канады, защитник «Сент-Луиса» сильно уступает Торнтону в классе.
История Торнтона очень похожа на путь Овечкина: первый номер драфта, рекордсмен и игрок огромного таланта, который большую часть карьеры провел в безуспешных попытках завоевать главный трофей. Но есть и важное отличие — Торнтон как суперзвезда раскрылся сильно позже Овечкина.
В свой первый сезон он не набирал очки 22 матча, а регулярку закончил лишь с 7 очками в 55 матчах. Это был настоящий шок: игрок, которого считали одним из самых перспективных хоккеистов мира, играл хуже некоторых парней из фарма.
Торнтон не сдался и пахал как проклятый под руководством Пэта Бернса. Тренер «Бостона» был одним из самых жестких в лиге и требовал от игроков строжайшей дисциплины. Наверное, именно поэтому он трижды становился лучшим тренером сезона и попал в Зал хоккейной славы.
Будущей легенде «Сан-Хосе» такие методы пошли только на пользу: Торнтон быстрыми темпами рос как игрок, и все чаще напоминал того одаренного парня, каким фигурировал в скаутских отчетах. В 2003-м он выбил 101 очко в регулярке — следующим игроком «Бостона», который выбьет сотню, будет Брэд Маршанд в 2019 году.
Джо был капитаном и безоговорочным лидером «Брюинс», но неудачный старт сезона-2005/06 вынудил руководство пойти на рискованный обмен — так Торнтон оказался в «Сан-Хосе». Это была, без сомнения, лучшая сделка в истории «акул». Торнтон за 58 матчей после перехода набрал 92 очка — никто в лиге не шел с таким бешеным темпом, как Джо. Он перевернул игру команды в атаке, помог выйти в
Это было лишь начало — для команды из Калифорнии Торнтон принес нечто большее, чем лучшее сочетание габаритов и паса в НХЛ. Он стал ярким и харизматичным лидером, который привлекал к команде внимание прессы и болельщиков. Патрик Марло и Евгений Набоков были игроками
При всей харизме и классной бороде не стоит забывать, что Торнтон — один из лучших ассистентов в истории лиги. В это сложно поверить, если видишь его впервые: огромный мужик, от которого ждешь мощнейших щелчков и боишься его силовых приемов. Еще больше удивляешься, когда видишь Торнтона с шайбой — быстрые и мягкие руки, своевременные и умные передачи, которые позволяют ему полностью контролировать ход игры и управлять партнерами. Прибавьте мощные габариты — задница Торнтона просто не дает вам добраться до шайбы на его крюке. Вот одна из лучших передач в карьере канадца, чистое мастерство:
Такой уровень паса позволяет Торнтону мощно прокачивать любых партнеров. Самый яркий пример — Джонатан Чичу, легенда «Медвешчака» и минского «Динамо». В сезоне-2006/07 Торнтон дотащил индейца до приза лучшему снайперу сезона — 56 голов гарантировали Чичу «Морис Ришар». А в этом году он помог Маркусу Серенсену — швед, который в «Сан-Хосе» чаще полировал банку, чем играл, рядом с Джо выдал сезон на 30 очков.
Торнтон по ходу карьеры пережил несколько тяжелейших поражений, но все равно возвращался. В 2016-м он и «Шаркс» упустили, как казалось, последний реальный шанс выиграть Кубок Стэнли. В 2014-м «Сан-Хосе» вылетел в первом раунде, хотя вел в серии 3−0. Наконец, в прошлом сезоне он получил тяжелую травму колена, которая могла закончить карьеру ветерана — Джо вернулся и в 39 лет выдал сезон на 50 очков.
Когда его лишили капитанской повязки, многие решили, что Джо уже не в состоянии справляться с раздевалкой и быть лидером коллектива. Это не так. Торнтон все еще главная сила «Сан-Хосе». Он был главным человеком на скамейке в седьмом матче серии против «Вегаса»:
«Нужно отдать должное Джо. Когда мы подъехали к скамейке запасных, он сказал нам: «Парни, вы сейчас выйдете на лед и забьете эти три ###### шайбы», — рассказывает Логан Кутюр. — «Когда тебе такое говорит парень, который 20 лет играет в НХЛ, ты должен просто пойти и сделать это».
«Шаркс» тогда забили 4 гола и вышли во второй раунд, когда в них уже совсем никто не верил. А потом вышли живыми из еще одной семиматчевой серии.
«Это Джо Торнтон. Ты можешь быть сопливым юниором или ветераном, но когда говорит Джо — ты слушаешь. Нет таких ситуаций, в которых он не побывал. Он обожает игру и своих партнеров», — говорит защитник Бренден Диллон.
Это Джо Торнтон. И он ведет «Сан-Хосе» к первому кубку в истории франшизы.
|Питер Дебур
|Крэйг Беруби
|Мартин Джонс
|Джордан Биннингтон(Джордан Биннингтон)
|03:31
|Логан Кутюр(Тимо Майер, Густав Нюквист)
|09:13
|Джоэль Эдмундсон(Владимир Тарасенко, Джейден Шворц)
|09:36
|Джей Боумистер
|10:33
|Колтон Парэйко
|11:24
|Джо Павелски(Брент Бернс, Эрик Карлссон)
|22:57
|Тайлер Бозак
|27:41
|Кевин Лабанк(Джо Торнтон)
|28:58
|Райан О`Райлли(Дэвид Перрон, Сэм Блэй)
|30:24
|Тимо Майер(Логан Кутюр)
|33:23
|Мелькер Карлссон
|37:34
|Тимо Майер(Марк-Эдуард Власик, Густав Нюквист)
|53:01
|Тайлер Бозак(Винс Данн, Патрик Марун)
|57:39
|Логан Кутюр(Эвандер Кейн, Джо Павелски)
|57:55
|Барклай Гудроу
|57:55
|Бренден Диллон
|57:55
|Барклай Гудроу
|57:55
|Роберт Бортуццо
|57:55
|Оскар Сундквист
|57:55
|Роберт Бортуццо
|57:55
|Роберт Бортуццо
Тимо Майер (Сан-Хосе Шаркс), Эрик Карлссон (Сан-Хосе Шаркс), Густав Нюквист (Сан-Хосе Шаркс)
|16
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0