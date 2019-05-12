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12:20 (мск), источник: Sports.Ru

Джо Торнтон как новый Овечкин. Легенда, которой очень нужен кубок

Ни одной победы за 22 года в НХЛ.

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Источник: AP 2019

Джо Торнтон — главная легенда без трофея в финалах конференций. В составе соперников «Сан-Хосе» нет ветерана, который заслуживал бы Кубок Стэнли больше, чем Джо.

Уильямс? У него три чемпионских перстня и репутация главного специалиста по седьмым играм. Здено Хара? Очень близко, но все же он побеждал в 2011-м, а также выигрывал приз лучшему защитнику сезона. Джей Баумистер? При целой связке медалей, завоеванных со сборной Канады, защитник «Сент-Луиса» сильно уступает Торнтону в классе.

История Торнтона очень похожа на путь Овечкина: первый номер драфта, рекордсмен и игрок огромного таланта, который большую часть карьеры провел в безуспешных попытках завоевать главный трофей. Но есть и важное отличие — Торнтон как суперзвезда раскрылся сильно позже Овечкина.

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В свой первый сезон он не набирал очки 22 матча, а регулярку закончил лишь с 7 очками в 55 матчах. Это был настоящий шок: игрок, которого считали одним из самых перспективных хоккеистов мира, играл хуже некоторых парней из фарма.

Торнтон не сдался и пахал как проклятый под руководством Пэта Бернса. Тренер «Бостона» был одним из самых жестких в лиге и требовал от игроков строжайшей дисциплины. Наверное, именно поэтому он трижды становился лучшим тренером сезона и попал в Зал хоккейной славы.

Будущей легенде «Сан-Хосе» такие методы пошли только на пользу: Торнтон быстрыми темпами рос как игрок, и все чаще напоминал того одаренного парня, каким фигурировал в скаутских отчетах. В 2003-м он выбил 101 очко в регулярке — следующим игроком «Бостона», который выбьет сотню, будет Брэд Маршанд в 2019 году.

Джо был капитаном и безоговорочным лидером «Брюинс», но неудачный старт сезона-2005/06 вынудил руководство пойти на рискованный обмен — так Торнтон оказался в «Сан-Хосе». Это была, без сомнения, лучшая сделка в истории «акул». Торнтон за 58 матчей после перехода набрал 92 очка — никто в лиге не шел с таким бешеным темпом, как Джо. Он перевернул игру команды в атаке, помог выйти в плей-офф и дошел до второго раунда.

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Это было лишь начало — для команды из Калифорнии Торнтон принес нечто большее, чем лучшее сочетание габаритов и паса в НХЛ. Он стал ярким и харизматичным лидером, который привлекал к команде внимание прессы и болельщиков. Патрик Марло и Евгений Набоков были игроками топ-уровня, но они не были центром притяжения и очагом харизмы. Торнтон — был. Он стал незаменимым игроком для команды и за 14 лет превратил хоккей в важную часть жизни для тысяч людей. Сейчас ему почти 40, а он все равно остается главным лицом организации и участвует в самых нестандартных акциях — достаточно вспомнить фотосессию для проекта Body Issue.

При всей харизме и классной бороде не стоит забывать, что Торнтон — один из лучших ассистентов в истории лиги. В это сложно поверить, если видишь его впервые: огромный мужик, от которого ждешь мощнейших щелчков и боишься его силовых приемов. Еще больше удивляешься, когда видишь Торнтона с шайбой — быстрые и мягкие руки, своевременные и умные передачи, которые позволяют ему полностью контролировать ход игры и управлять партнерами. Прибавьте мощные габариты — задница Торнтона просто не дает вам добраться до шайбы на его крюке. Вот одна из лучших передач в карьере канадца, чистое мастерство:

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Такой уровень паса позволяет Торнтону мощно прокачивать любых партнеров. Самый яркий пример — Джонатан Чичу, легенда «Медвешчака» и минского «Динамо». В сезоне-2006/07 Торнтон дотащил индейца до приза лучшему снайперу сезона — 56 голов гарантировали Чичу «Морис Ришар». А в этом году он помог Маркусу Серенсену — швед, который в «Сан-Хосе» чаще полировал банку, чем играл, рядом с Джо выдал сезон на 30 очков.

Торнтон по ходу карьеры пережил несколько тяжелейших поражений, но все равно возвращался. В 2016-м он и «Шаркс» упустили, как казалось, последний реальный шанс выиграть Кубок Стэнли. В 2014-м «Сан-Хосе» вылетел в первом раунде, хотя вел в серии 3−0. Наконец, в прошлом сезоне он получил тяжелую травму колена, которая могла закончить карьеру ветерана — Джо вернулся и в 39 лет выдал сезон на 50 очков.

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Когда его лишили капитанской повязки, многие решили, что Джо уже не в состоянии справляться с раздевалкой и быть лидером коллектива. Это не так. Торнтон все еще главная сила «Сан-Хосе». Он был главным человеком на скамейке в седьмом матче серии против «Вегаса»:

«Нужно отдать должное Джо. Когда мы подъехали к скамейке запасных, он сказал нам: «Парни, вы сейчас выйдете на лед и забьете эти три ###### шайбы», — рассказывает Логан Кутюр. — «Когда тебе такое говорит парень, который 20 лет играет в НХЛ, ты должен просто пойти и сделать это».

«Шаркс» тогда забили 4 гола и вышли во второй раунд, когда в них уже совсем никто не верил. А потом вышли живыми из еще одной семиматчевой серии.

«Это Джо Торнтон. Ты можешь быть сопливым юниором или ветераном, но когда говорит Джо — ты слушаешь. Нет таких ситуаций, в которых он не побывал. Он обожает игру и своих партнеров», — говорит защитник Бренден Диллон.

Это Джо Торнтон. И он ведет «Сан-Хосе» к первому кубку в истории франшизы.

Сан-Хосе Шаркс
6:3
2:1, 3:1, 1:1
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала12.05.2019, 03:00 (МСК UTC+3)SAP Center
Главные тренеры
Питер ДебурКрэйг Беруби
Вратари
Мартин ДжонсДжордан Биннингтон(Джордан Биннингтон)
1-й период
03:31Логан Кутюр(Тимо Майер, Густав Нюквист)
09:13Джоэль Эдмундсон(Владимир Тарасенко, Джейден Шворц)
09:36Джей Боумистер
10:33Колтон Парэйко
11:24Джо Павелски(Брент Бернс, Эрик Карлссон)
2-й период
22:57Тайлер Бозак
27:41Кевин Лабанк(Джо Торнтон)
28:58Райан О`Райлли(Дэвид Перрон, Сэм Блэй)
30:24Тимо Майер(Логан Кутюр)
33:23Мелькер Карлссон
37:34Тимо Майер(Марк-Эдуард Власик, Густав Нюквист)
3-й период
53:01Тайлер Бозак(Винс Данн, Патрик Марун)
57:39Логан Кутюр(Эвандер Кейн, Джо Павелски)
57:55Барклай Гудроу
57:55Бренден Диллон
57:55Барклай Гудроу
57:55Роберт Бортуццо
57:55Оскар Сундквист
57:55Роберт Бортуццо
57:55Роберт Бортуццо
Лучшие игроки матча
Тимо Майер (Сан-Хосе Шаркс), Эрик Карлссон (Сан-Хосе Шаркс), Густав Нюквист (Сан-Хосе Шаркс)
Статистика
16Штрафное время22
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сан-Хосе Шаркс
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