«Бостон» забросил шесть шайб в ворота «Каролины» в матче полуфинала плей-офф НХЛ
ТАСС, 13 мая. «Бостон» дома обыграл «Каролину» со счетом 6:2 в матче полуфинальной серии
ТАСС, 13 мая. «Бостон» дома обыграл «Каролину» со счетом 6:2 в матче полуфинальной серии
В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Мэтт Грызлик (16-я и 38-я минуты), Джейк Дебраск (19), Коннор Клифтон (24), Дэвид Бэкес (42) и Дэнтон Хайнен (45). У гостей шайбы забросили Джастин Уильямс (52) и Теуво Терявяйнен (58).
19-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 15 минут 20 секунд, не отметившись результативными действиями.
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Бостона». Третий матч финала Восточной конференции пройдет на площадке «Каролины» в ночь на 15 мая. В финале Западной конференции «Сан-Хосе» ведет в серии с «Сент-Луисом» — 1−0.
|Брюс Кэссиди
|Род Бриндамор
|Туукка Раск
|Петр Мразек
|11:56
|Здено Хара
|15:22
|Мэтт Гржельчик(Маркус Юханссон, Чарли Койл)
|18:26
|Джастин Уильямс
|18:32
|Джейк Дебраск(Тори Краг, Давид Пастрняк)
|21:09
|Патрис Бержерон
|23:46
|Коннор Клифтон(Дэнтон Хейнен, Маркус Юханссон)
|33:36
|Крис Вагнер
|36:07
|Джастин Уильямс
|37:56
|Мэтт Гржельчик(Тори Краг, Чарли Койл)
|41:10
|Дэвид Бэкес(Давид Крейчи, Тори Краг)
|42:22
|Патрис Бержерон
|44:32
|Дэнтон Хейнен(Чарли Койл, Патрис Бержерон)
|51:17
|Джастин Уильямс(Себастьян Ахо, Джастин Фольк)
|57:32
|Теуво Терявяйнен
Мэтт Гржельчик (Бостон Брюинз), Маркус Юханссон (Бостон Брюинз), Тори Краг (Бостон Брюинз)
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0