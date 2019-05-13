«Бостон» забросил шесть шайб в ворота «Каролины» в матче полуфинала плей-офф НХЛ

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Мэтт Грызлик (16-я и 38-я минуты), Джейк Дебраск (19), Коннор Клифтон (24), Дэвид Бэкес (42) и Дэнтон Хайнен (45). У гостей шайбы забросили Джастин Уильямс (52) и Теуво Терявяйнен (58).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Бостона». Третий матч финала Восточной конференции пройдет на площадке «Каролины» в ночь на 15 мая. В финале Западной конференции «Сан-Хосе» ведет в серии с «Сент-Луисом» — 1−0.