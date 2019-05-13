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01:02 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» забросил шесть шайб в ворота «Каролины» в матче полуфинала плей-офф НХЛ

ТАСС, 13 мая. «Бостон» дома обыграл «Каролину» со счетом 6:2 в матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Мэтт Грызлик (16-я и 38-я минуты), Джейк Дебраск (19), Коннор Клифтон (24), Дэвид Бэкес (42) и Дэнтон Хайнен (45). У гостей шайбы забросили Джастин Уильямс (52) и Теуво Терявяйнен (58).

19-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 15 минут 20 секунд, не отметившись результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Бостона». Третий матч финала Восточной конференции пройдет на площадке «Каролины» в ночь на 15 мая. В финале Западной конференции «Сан-Хосе» ведет в серии с «Сент-Луисом» — 1−0.

Бостон Брюинз
6:2
2:0, 2:0, 2:2
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала12.05.2019, 22:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиРод Бриндамор
Вратари
Туукка РаскПетр Мразек
1-й период
11:56Здено Хара
15:22Мэтт Гржельчик(Маркус Юханссон, Чарли Койл)
18:26Джастин Уильямс
18:32Джейк Дебраск(Тори Краг, Давид Пастрняк)
2-й период
21:09Патрис Бержерон
23:46Коннор Клифтон(Дэнтон Хейнен, Маркус Юханссон)
33:36Крис Вагнер
36:07Джастин Уильямс
37:56Мэтт Гржельчик(Тори Краг, Чарли Койл)
3-й период
41:10Дэвид Бэкес(Давид Крейчи, Тори Краг)
42:22Патрис Бержерон
44:32Дэнтон Хейнен(Чарли Койл, Патрис Бержерон)
51:17Джастин Уильямс(Себастьян Ахо, Джастин Фольк)
57:32Теуво Терявяйнен
Лучшие игроки матча
Мэтт Гржельчик (Бостон Брюинз), Маркус Юханссон (Бостон Брюинз), Тори Краг (Бостон Брюинз)
Статистика
8Штрафное время4
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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