«Сент-Луис» победил «Сан-Хосе» во втором матче полуфинала плей-офф НХЛ

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В составе победителей шайбы забросил Джейден Шварц (3-я минута), Винс Данн (25), Роберт Бортуццо (37) и Оскар Сундквист (57). У проигравших дублем отметился Логан Кутюр (25, 27).

Кутюр является лучшим бомбардиром и снайпером Кубка Стэнли, на его счету 19 очков (13 голов + 6 передач).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отдал результативную передачу и завершил встречу с показателем полезности «0». В текущем плей-офф на его счету 7 (5 голов + 2 передачи) очков в 15 играх. Нападающий гостей Иван Барбашев очков в матче не набрал.

Следующая встреча финала Западной конференции пройдет 16 мая (начало — 03:00 мск) в Сент-Луисе. В финале Восточной конференции встречаются «Бостон» и «Каролина». В их серии «Брюинз» ведут со счетом 2−0.