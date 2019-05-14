«Сент-Луис» победил «Сан-Хосе» во втором матче полуфинала плей-офф НХЛ
ТАСС, 14 мая. «Сан-Хосе» дома уступил «Сент-Луису» во второй встрече полуфинальной серии
ТАСС, 14 мая. «Сан-Хосе» дома уступил «Сент-Луису» во второй встрече полуфинальной серии
В составе победителей шайбы забросил Джейден Шварц (3-я минута), Винс Данн (25), Роберт Бортуццо (37) и Оскар Сундквист (57). У проигравших дублем отметился Логан Кутюр (25, 27).
Кутюр является лучшим бомбардиром и снайпером Кубка Стэнли, на его счету 19 очков (13 голов + 6 передач).
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отдал результативную передачу и завершил встречу с показателем полезности «0». В текущем
Следующая встреча финала Западной конференции пройдет 16 мая (начало — 03:00 мск) в
|Питер Дебур
|Крэйг Беруби
|Мартин Джонс(Мартин Джонс)
|Джордан Биннингтон
|02:34
|Джейден Шворц(Владимир Тарасенко, Джоэль Эдмундсон)
|04:04
|Томаш Хертл
|06:34
|Джей Боумистер
|15:46
|Эвандер Кейн
|24:16
|Винс Данн(Райан О`Райлли, Дэвид Перрон)
|24:42
|Маркус Серенсен
|24:55
|Логан Кутюр
|26:54
|Логан Кутюр(Тимо Майер)
|36:34
|Роберт Бортуццо(Джоэль Эдмундсон, Тайлер Бозак)
|39:31
|Бренден Диллон
|50:37
|Роберт Томас
|52:42
|Джо Торнтон
|56:52
|Оскар Сундквист(Александр Стин, Алекс Пьетранджело)
Роберт Бортуццо (Сент-Луис Блюз), Логан Кутюр (Сан-Хосе Шаркс), Джоэль Эдмундсон (Сент-Луис Блюз)
|10
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0