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08:45 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» победил «Сан-Хосе» во втором матче полуфинала плей-офф НХЛ

ТАСС, 14 мая. «Сан-Хосе» дома уступил «Сент-Луису» во второй встрече полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 2:4.

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В составе победителей шайбы забросил Джейден Шварц (3-я минута), Винс Данн (25), Роберт Бортуццо (37) и Оскар Сундквист (57). У проигравших дублем отметился Логан Кутюр (25, 27).

Кутюр является лучшим бомбардиром и снайпером Кубка Стэнли, на его счету 19 очков (13 голов + 6 передач).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отдал результативную передачу и завершил встречу с показателем полезности «0». В текущем плей-офф на его счету 7 (5 голов + 2 передачи) очков в 15 играх. Нападающий гостей Иван Барбашев очков в матче не набрал.

Следующая встреча финала Западной конференции пройдет 16 мая (начало — 03:00 мск) в Сент-Луисе. В финале Восточной конференции встречаются «Бостон» и «Каролина». В их серии «Брюинз» ведут со счетом 2−0.

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Сан-Хосе Шаркс
2:4
0:1, 2:2, 0:1
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала14.05.2019, 04:00 (МСК UTC+3)SAP Center
Главные тренеры
Питер ДебурКрэйг Беруби
Вратари
Мартин Джонс(Мартин Джонс)Джордан Биннингтон
1-й период
02:34Джейден Шворц(Владимир Тарасенко, Джоэль Эдмундсон)
04:04Томаш Хертл
06:34Джей Боумистер
15:46Эвандер Кейн
2-й период
24:16Винс Данн(Райан О`Райлли, Дэвид Перрон)
24:42Маркус Серенсен
24:55Логан Кутюр
26:54Логан Кутюр(Тимо Майер)
36:34Роберт Бортуццо(Джоэль Эдмундсон, Тайлер Бозак)
39:31Бренден Диллон
3-й период
50:37Роберт Томас
52:42Джо Торнтон
56:52Оскар Сундквист(Александр Стин, Алекс Пьетранджело)
Лучшие игроки матча
Роберт Бортуццо (Сент-Луис Блюз), Логан Кутюр (Сан-Хосе Шаркс), Джоэль Эдмундсон (Сент-Луис Блюз)
Статистика
10Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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