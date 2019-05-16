Русские форварды подняли американский клуб на мощный камбэк. В овертайме их жестко прибили судьи

Финал Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги получается пока таким же непредсказуемым, каким для многих до сих пор выглядит состав его участников. «Сан-Хосе» так мощно и уверенно забрал первую игру, что на перспективах «Сент-Луиса» тут же хотелось поставить крест, но двое суток спустя команда Крейга Беруби нашла достойный ответ. «Музыканты» выдали крутой матч, не поплыли упустив преимущество в две шайбы и абсолютно заслуженно сравняли счет в серии. Поменяются ли команды ролями снова? Этот вопрос был главным накануне игры номер три.

Если вы видели вторую встречу, то ни за что бы не поверили, что сегодня в форме «Сент-Луиса» на лед вышли те же люди, что выносили «Шаркс» на выезде. В стартовом периоде у Владимира Тарасенко и компании все валилось из рук — кажется, хозяева перегорели. «Сан-Хосе» по началу тоже ничем особенным не удивлял, но во второй половине игрового отрезка взял, да и придумал два гола в течение трех с небольшим минут. Они получились похожими. В первом случае шайбу в зону «Блюз» доставил Барклай Гудроу, Йоонас Донской и Мишель Хэйли вдвоем воткнулись в одного соперника, а Эрик Карлссон закрыл синюю и зарядил над плечом Джордана Биннингтона. Первый гол шведа в 2019-м — как же вовремя.

Вскоре ситуация повторилась — «Сан-Хосе» снова банально вбросил шайбу за ворота Биннингтона, первым на ней оказался Джо Торнтон, который через несколько секунд уже ждал на пятаке бросок Марка-Эдуарда Власика и забивал гол мимо пластавшегося в шпагате кипера хозяев. Успевать на льду все можно и в 39 лет, если ты — Джамбо Джо.

На камбэк «Сент-Луис» после перерыва подняли русские. Иван Барбашев убежал к воротам Мартина Джонса на пару с Александром Стином, на плечах у россиянина висел Карлссон, но он все равно нашел возможность, чтобы скинуть шайбу на партнера.

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А меньше чем через три минуты Владимир Тарасенко совершил крутой рывок от своей синей линии и на деле показал, что значит выражение «бросок без шансов для вратаря» — шайба влетела точно в девятку. Все было бы просто отлично, если бы между двумя русскими голами не затесался второй гол Торнтона. Неугомонный ветеран сохранил лидерство для «Сан-Хосе».

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Сразу после экватора матча судьи расстроили «Шаркс» решением не удалять Давида Перрона, который выбросил шайбу за пределы площадки, и надо же такому случиться, что именно этот форвард стал главным героем концовки периода. Канадец врубил режим Александра Овечкина, сперва вколотив голешник в ближний верхний угол из левого круга вбрасывания, а чуть позже увеличив дистанцию и снова прошив Джонса. 4:3 ко второй паузе в игре!

Главным героем третьего периода мог стать все тот же Перрон, который и соперников на лед укладывал, и шансы на хет-трик имел.

Возможности «закончить вообще все» были у Брэйдена Шенна и Джейдена Шварца — последнему не хватило пары сантиметров, чтобы поразить ворота, покинутые Джонсом.

В итоге, «Сан-Хосе» наказал соперника за эти промахи — за 61 секунду до конца основного времени хозяева забыли на дальней штанге лучшего бомбардира и снайпера плей-офф Логана Кутюра, а тот затолкал шайбу в сетку. Овертайм.

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А в дополнительном периоде случился скандал. По ходу одной из атак «Сан-Хосе» Тимо Майер рукой отпасовал Густаву Нюквисту, тот отдал передачу на Эрика Карлссона и шведский защитник пробил Биннингтона. Казалось, шансов засчитать этот гол у судей нет — Майер нарушил правила. Но арбитры даже видео смотреть не стали, а «вслепую» приняли решение, что взятие ворот было чистым. Игроки «Сент-Луиса» пытались их переубедить, ломали клюшки о заградительные стекла, но ничего изменить не смогли.

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