Русские форварды подняли американский клуб на мощный камбэк. В овертайме их жестко прибили судьи
Тарасенко забивал, Барбашев отдавал, но «Сент-Луис» это не спасло. Судьи сильнее.
Тарасенко забивал, Барбашев отдавал, но «Сент-Луис» это не спасло. Судьи сильнее.
Финал Западной конференции
Если вы видели вторую встречу, то ни за что бы не поверили, что сегодня в форме «Сент-Луиса» на лед вышли те же люди, что выносили «Шаркс» на выезде. В стартовом периоде у Владимира Тарасенко и компании все валилось из рук — кажется, хозяева перегорели. «Сан-Хосе» по началу тоже ничем особенным не удивлял, но во второй половине игрового отрезка взял, да и придумал два гола в течение трех с небольшим минут. Они получились похожими. В первом случае шайбу в зону «Блюз» доставил Барклай Гудроу, Йоонас Донской и Мишель Хэйли вдвоем воткнулись в одного соперника, а Эрик Карлссон закрыл синюю и зарядил над плечом Джордана Биннингтона. Первый гол шведа в 2019-м — как же вовремя.
Вскоре ситуация повторилась — «Сан-Хосе» снова банально вбросил шайбу за ворота Биннингтона, первым на ней оказался Джо Торнтон, который через несколько секунд уже ждал на пятаке бросок
На камбэк «Сент-Луис» после перерыва подняли русские. Иван Барбашев убежал к воротам Мартина Джонса на пару с Александром Стином, на плечах у россиянина висел Карлссон, но он все равно нашел возможность, чтобы скинуть шайбу на партнера.
А меньше чем через три минуты Владимир Тарасенко совершил крутой рывок от своей синей линии и на деле показал, что значит выражение «бросок без шансов для вратаря» — шайба влетела точно в девятку. Все было бы просто отлично, если бы между двумя русскими голами не затесался второй гол Торнтона. Неугомонный ветеран сохранил лидерство для «Сан-Хосе».
Сразу после экватора матча судьи расстроили «Шаркс» решением не удалять Давида Перрона, который выбросил шайбу за пределы площадки, и надо же такому случиться, что именно этот форвард стал главным героем концовки периода. Канадец врубил режим Александра Овечкина, сперва вколотив голешник в ближний верхний угол из левого круга вбрасывания, а чуть позже увеличив дистанцию и снова прошив Джонса. 4:3 ко второй паузе в игре!
Главным героем третьего периода мог стать все тот же Перрон, который и соперников на лед укладывал, и шансы на
Возможности «закончить вообще все» были у Брэйдена Шенна и Джейдена Шварца — последнему не хватило пары сантиметров, чтобы поразить ворота, покинутые Джонсом.
В итоге, «Сан-Хосе» наказал соперника за эти промахи — за 61 секунду до конца основного времени хозяева забыли на дальней штанге лучшего бомбардира и снайпера
А в дополнительном периоде случился скандал. По ходу одной из атак «Сан-Хосе» Тимо Майер рукой отпасовал Густаву Нюквисту, тот отдал передачу на Эрика Карлссона и шведский защитник пробил Биннингтона. Казалось, шансов засчитать этот гол у судей нет — Майер нарушил правила. Но арбитры даже видео смотреть не стали, а «вслепую» приняли решение, что взятие ворот было чистым. Игроки «Сент-Луиса» пытались их переубедить, ломали клюшки о заградительные стекла, но ничего изменить не смогли.
«Сан-Хосе» побеждает со счетом 5:4 и выходит вперед в финале Запада. Следующий матч — через два дня.
|Крэйг Беруби
|Питер Дебур
|Джордан Биннингтон
|Мартин Джонс(Мартин Джонс)
|06:58
|Дэвид Перрон
|13:37
|Эрик Карлссон
|16:58
|Джо Торнтон(Марк-Эдуард Власик, Кевин Лабанк)
|21:18
|Александр Стин(Иван Барбашев)
|21:36
|Джо Торнтон(Кевин Лабанк, Бренден Диллон)
|24:05
|Владимир Тарасенко(Колтон Парэйко, Брэйден Шенн)
|36:03
|Дэвид Перрон(Джоэль Эдмундсон, Колтон Парэйко)
|37:42
|Брент Бернс
|38:42
|Дэвид Перрон(Колтон Парэйко, Патрик Марун)
|58:59
|Логан Кутюр(Джо Торнтон, Джо Павелски)
|65:23
|Эрик Карлссон(Густав Нюквист, Тимо Майер)
Эрик Карлссон (Сан-Хосе Шаркс), Дэвид Перрон (Сент-Луис Блюз), Джо Торнтон (Сан-Хосе Шаркс)
|2
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0