«Бостон» 20-й раз в своей истории вышел в финал плей-офф НХЛ

Источник: AP 2019

В составе «Бостона» дублем отметился Патрис Бержерон (39-я и 51-я минуты). Еще по одной шайбе забросили Давид Пастрняк (25) и Брэд Маршанд (58). Команда в 18-й раз стала победителем плей-офф Восточной конференции, по этому показателю она отстает только от «Монреаля» — 25 титулов.

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«Бостон» — первый финалист Кубка Стэнли сезона-2018/19. В регулярном чемпионате НХЛ клуб занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 107 очков в 82 матчах. На пути к решающему противостоянию «Бостон», помимо «Каролины», обыграл «Торонто» (4−3) и «Коламбус» (4−2).

По количеству выходов в финал Кубка Стэнли клуб отстает от «Торонто» (21), «Детройта» (24) и все того же «Монреаля» (34). «Бостон» шесть раз становился обладателем главного трофея НХЛ. Последний свой титул команда завоевала в сезоне-2010/11, когда в решающей серии оказалась сильней «Ванкувера» — 4−3. Выхода в финал Кубка Стэнли «Бостон» до этого добивался в 2013 году, однако тогда клуб уступил «Чикаго» в шести матчах — 2−4.

В текущем составе клуба выступают шесть хоккеистов, находившихся в обойме команды в момент завоевания последнего титула. Пятеро из них — вратарь Туукка Раск, защитник Здено Хара, а также нападающие Патрис Бержерон, Давид Крейчи и Брэд Маршанд — стали победителями Кубка Стэнли в 2011 году. Шестой хоккеист — игрок обороны Стивен Кэмпфер — обладателем трофея не считается, так как в том сезоне не выступал в плей-офф, а провел лишь несколько матчей в регулярном чемпионате.

В финале Кубка Стэнли — 2019 «Бостон» встретится с победителем противостояния между «Сан-Хосе» и «Сент-Луисом».

В серии этих команд на данный момент ведет «Сан-Хосе» — 2−1. Четвертая встреча состоится в Сент-Луисе в ночь на 18 мая.