«Бостон» 20-й раз в своей истории вышел в финал плей-офф НХЛ
ТАСС, 17 мая. «Бостон» на выезде одержал победу над «Каролиной» со счетом 4:0 в четвертом матче серии полуфинала
ТАСС, 17 мая. «Бостон» на выезде одержал победу над «Каролиной» со счетом 4:0 в четвертом матче серии полуфинала
В составе «Бостона» дублем отметился Патрис Бержерон (39-я и 51-я минуты). Еще по одной шайбе забросили Давид Пастрняк (25) и Брэд Маршанд (58). Команда в 18-й раз стала победителем
«Бостон» — первый финалист Кубка Стэнли сезона-2018/19. В регулярном чемпионате НХЛ клуб занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 107 очков в 82 матчах. На пути к решающему противостоянию «Бостон», помимо «Каролины», обыграл «Торонто» (4−3) и «Коламбус» (4−2).
По количеству выходов в финал Кубка Стэнли клуб отстает от «Торонто» (21), «Детройта» (24) и все того же «Монреаля» (34). «Бостон» шесть раз становился обладателем главного трофея НХЛ. Последний свой титул команда завоевала в сезоне-2010/11, когда в решающей серии оказалась сильней «Ванкувера» — 4−3. Выхода в финал Кубка Стэнли «Бостон» до этого добивался в 2013 году, однако тогда клуб уступил «Чикаго» в шести матчах — 2−4.
В текущем составе клуба выступают шесть хоккеистов, находившихся в обойме команды в момент завоевания последнего титула. Пятеро из них — вратарь Туукка Раск, защитник Здено Хара, а также нападающие Патрис Бержерон, Давид Крейчи и Брэд Маршанд — стали победителями Кубка Стэнли в 2011 году. Шестой хоккеист — игрок обороны Стивен Кэмпфер — обладателем трофея не считается, так как в том сезоне не выступал в
В серии этих команд на данный момент ведет «Сан-Хосе» — 2−1. Четвертая встреча состоится в
|Род Бриндамор
|Брюс Кэссиди
|Кертис Макэлхинни(Кертис Макэлхинни)
|Туукка Раск
|01:18
|Мэтт Гржельчик
|10:35
|Нино Нидеррайтер
|12:19
|Чарли Койл
|24:28
|Командный штраф
|24:46
|Давид Пастрняк(Брэд Маршан, Тори Краг)
|38:10
|Грег Маккег
|38:34
|Патрис Бержерон(Давид Пастрняк)
|50:32
|Патрис Бержерон(Давид Пастрняк)
|57:43
|Брэд Маршан(Патрис Бержерон, Давид Крейчи)
Патрис Бержерон (Бостон Брюинз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз), Туукка Раск (Бостон Брюинз)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0