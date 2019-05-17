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08:59 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» 20-й раз в своей истории вышел в финал плей-офф НХЛ

ТАСС, 17 мая. «Бостон» на выезде одержал победу над «Каролиной» со счетом 4:0 в четвертом матче серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда гостей всухую выиграла противостояние (4−0) и 20-й раз в своей истории стала финалистом розыгрыша Кубка Стэнли.

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Источник: AP 2019

В составе «Бостона» дублем отметился Патрис Бержерон (39-я и 51-я минуты). Еще по одной шайбе забросили Давид Пастрняк (25) и Брэд Маршанд (58). Команда в 18-й раз стала победителем плей-офф Восточной конференции, по этому показателю она отстает только от «Монреаля» — 25 титулов.

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«Бостон» — первый финалист Кубка Стэнли сезона-2018/19. В регулярном чемпионате НХЛ клуб занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 107 очков в 82 матчах. На пути к решающему противостоянию «Бостон», помимо «Каролины», обыграл «Торонто» (4−3) и «Коламбус» (4−2).

По количеству выходов в финал Кубка Стэнли клуб отстает от «Торонто» (21), «Детройта» (24) и все того же «Монреаля» (34). «Бостон» шесть раз становился обладателем главного трофея НХЛ. Последний свой титул команда завоевала в сезоне-2010/11, когда в решающей серии оказалась сильней «Ванкувера» — 4−3. Выхода в финал Кубка Стэнли «Бостон» до этого добивался в 2013 году, однако тогда клуб уступил «Чикаго» в шести матчах — 2−4.

В текущем составе клуба выступают шесть хоккеистов, находившихся в обойме команды в момент завоевания последнего титула. Пятеро из них — вратарь Туукка Раск, защитник Здено Хара, а также нападающие Патрис Бержерон, Давид Крейчи и Брэд Маршанд — стали победителями Кубка Стэнли в 2011 году. Шестой хоккеист — игрок обороны Стивен Кэмпфер — обладателем трофея не считается, так как в том сезоне не выступал в плей-офф, а провел лишь несколько матчей в регулярном чемпионате.

В финале Кубка Стэнли — 2019 «Бостон» встретится с победителем противостояния между «Сан-Хосе» и «Сент-Луисом».

В серии этих команд на данный момент ведет «Сан-Хосе» — 2−1. Четвертая встреча состоится в Сент-Луисе в ночь на 18 мая.

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Каролина Харрикейнз
0:4
0:0, 0:2, 0:2
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала17.05.2019, 03:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморБрюс Кэссиди
Вратари
Кертис Макэлхинни(Кертис Макэлхинни)Туукка Раск
1-й период
01:18Мэтт Гржельчик
10:35Нино Нидеррайтер
12:19Чарли Койл
2-й период
24:28Командный штраф
24:46Давид Пастрняк(Брэд Маршан, Тори Краг)
38:10Грег Маккег
38:34Патрис Бержерон(Давид Пастрняк)
3-й период
50:32Патрис Бержерон(Давид Пастрняк)
57:43Брэд Маршан(Патрис Бержерон, Давид Крейчи)
Лучшие игроки матча
Патрис Бержерон (Бостон Брюинз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз), Туукка Раск (Бостон Брюинз)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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