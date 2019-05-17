«Устал от вопросов о Панарине и Бобровском. Не хочу на них отвечать»
Спецкор «СЭ» поговорил с генеральным менеджером «Коламбуса» Ярмо Кекяляйненом.
Спецкор «СЭ» поговорил с генеральным менеджером «Коламбуса» Ярмо Кекяляйненом.
Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен неожиданно появился в отеле, в котором проживает сборная России. Перекинулся парой слов с появившимся в лобби Владиславом Гавриковым, который тут же ушел, но должен был вскоре вернуться. Глупо было бы не подойти к нему с просьбой ответить на несколько вопросов. Он сразу спросил: «О чем?». Я, конечно же, сказал, что о Гаврикове. Но и про Артемия Панарина с Сергеем Бобровским было бы странно ничего не спросить.
— Приехали сюда, чтобы встретиться с Гавриковым?
— Встреча с ним — лишь одна из причин. Хотим посмотреть и на его игру, и на игру задрафтованных нами хоккеистов. И заодно — на потенциальных свободных агентов.
— Есть ли среди этих свободных агентов российские хоккеисты?
— Этого я вам сказать не могу. По одной простой причине — этого не должен знать никто, кроме меня и людей, работающих со мной.
— Гавриков вас удивил своим приездом?
— Нет. Мы связались с ним, как только сезон для него завершился, и он сказал, что готов к нам присоединиться.
— И как вы оценили бы его игру?
— Он впечатляюще дебютировал. Мне понравилось то, что я увидел с его стороны. Игра в НХЛ довольно сильно отличается от европейского хоккея, особенно — в защите. Но он быстро влился. Причем сделал это в
— Как вам его английский?
— Хорошо. Он молодец — сразу начал общаться с прессой. Это говорит о его настрое в целом. У Владислава отличный учитель — его жена Анастасия, которая хорошо знает английский и обучает его ему. С такой женой не пропадешь.
— Вы встречались с его женой?
— Да, я побеседовал с ней. Стараюсь узнать о каждом своем игроке как можно больше.
— Вы начертили
— По условиям Коллективного соглашения мы не имеем права вмешиваться в подготовку хоккеистов за пределами сезона.
— Но ведь можете советовать
— Безусловно, и он прекрасно знает, над чем ему нужно поработать.
— Есть ли конкретные минусы, которые ему нужно исправить?
— Улучшать игру можно бесконечно. Буквально во всех аспектах. Он знает, над чем ему надо работать. Мы им довольны. И я уверен, что он станет важной частью нашей команды в следующем сезоне.
— Есть ли шанс, что Бобровский и Панарин останутся в «Коламбусе»?
— Вот на эти вопросы я не хотел бы отвечать. Я просто устал от них.
— Говорят, что вы можете обменять права на них до 1 июля.
— Это всего лишь спекуляции прессы. Не стоит верить всему, что написано.
— Жива ли в вас надежда?
— Я не живу надеждами. И не тешу себя ими.
— Элвис Мерзликинс, вратарь сборной Латвии, способен стать преемником Бобровского?
— Нам еще только предстоит это узнать. Но мы не просто так продлевали с ним контракт. Посмотрим, что он покажет в сборной. .