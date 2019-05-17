«Устал от вопросов о Панарине и Бобровском. Не хочу на них отвечать»

Источник: AFP 2019

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен неожиданно появился в отеле, в котором проживает сборная России. Перекинулся парой слов с появившимся в лобби Владиславом Гавриковым, который тут же ушел, но должен был вскоре вернуться. Глупо было бы не подойти к нему с просьбой ответить на несколько вопросов. Он сразу спросил: «О чем?». Я, конечно же, сказал, что о Гаврикове. Но и про Артемия Панарина с Сергеем Бобровским было бы странно ничего не спросить.

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— Приехали сюда, чтобы встретиться с Гавриковым?

— Встреча с ним — лишь одна из причин. Хотим посмотреть и на его игру, и на игру задрафтованных нами хоккеистов. И заодно — на потенциальных свободных агентов.

— Есть ли среди этих свободных агентов российские хоккеисты?

— Этого я вам сказать не могу. По одной простой причине — этого не должен знать никто, кроме меня и людей, работающих со мной.

— Гавриков вас удивил своим приездом?

— Нет. Мы связались с ним, как только сезон для него завершился, и он сказал, что готов к нам присоединиться. Какое-то время ушло на оформление документов, но он добрался и даже успел сыграть.

— И как вы оценили бы его игру?

— Он впечатляюще дебютировал. Мне понравилось то, что я увидел с его стороны. Игра в НХЛ довольно сильно отличается от европейского хоккея, особенно — в защите. Но он быстро влился. Причем сделал это в плей-офф, что особенно сложно. Вышел, выглядел собранным и спокойным. Мы прекрасно знали, чего от него ожидать, поэтому я не был удивлен тем, что увидел. Он мощный парень, хорошо катающийся, всегда готов к физическому контакту. Мы получили в его лице надежного универсального защитника, который станет еще сильнее в будущем.

— Как вам его английский?

— Хорошо. Он молодец — сразу начал общаться с прессой. Это говорит о его настрое в целом. У Владислава отличный учитель — его жена Анастасия, которая хорошо знает английский и обучает его ему. С такой женой не пропадешь.

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— Вы встречались с его женой?

— Да, я побеседовал с ней. Стараюсь узнать о каждом своем игроке как можно больше.

— Вы начертили какой-то план для Гаврикова на лето?

— По условиям Коллективного соглашения мы не имеем права вмешиваться в подготовку хоккеистов за пределами сезона.

— Но ведь можете советовать какие-то вещи.

— Безусловно, и он прекрасно знает, над чем ему нужно поработать.

— Есть ли конкретные минусы, которые ему нужно исправить?

— Улучшать игру можно бесконечно. Буквально во всех аспектах. Он знает, над чем ему надо работать. Мы им довольны. И я уверен, что он станет важной частью нашей команды в следующем сезоне.

Источник: Reuters

— Есть ли шанс, что Бобровский и Панарин останутся в «Коламбусе»?

— Вот на эти вопросы я не хотел бы отвечать. Я просто устал от них.

— Говорят, что вы можете обменять права на них до 1 июля.

— Это всего лишь спекуляции прессы. Не стоит верить всему, что написано.

— Жива ли в вас надежда?

— Я не живу надеждами. И не тешу себя ими.

— Элвис Мерзликинс, вратарь сборной Латвии, способен стать преемником Бобровского?