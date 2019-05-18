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08:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» одержали победу над «Сан-Хосе Шаркс» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в пятницу в Сент-Луисе, завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) в пользу «Блюз». В составе победителей отличились российский форвард Иван Барбашев (1-я минута), для которого это первая шайба в плей-офф НХЛ в карьере, и Тайлер Бозак (18), одним из ассистентов гола которого выступил Владимир Тарасенко. У «Шаркс» шайбу забросил Томаш Гертль (47).

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.

Сент-Луис Блюз
2:1
2:0, 0:0, 0:1
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала18.05.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиПитер Дебур
Вратари
Джордан БиннингтонМартин Джонс
1-й период
00:35Иван Барбашев
05:09Бренден Диллон
17:44Тимо Майер
17:53Тайлер Бозак(Патрик Марун, Владимир Тарасенко)
2-й период
25:41Сэм Блэй
28:24Брэйден Шенн
28:24Марк-Эдуард Власик
3-й период
44:35Бренден Диллон
46:01Алекс Пьетранджело
46:48Томаш Хертл(Брент Бернс, Эрик Карлссон)
49:52Иван Барбашев
52:33Командный штраф
Лучшие игроки матча
Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Тайлер Бозак (Сент-Луис Блюз), Колтон Парэйко (Сент-Луис Блюз)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
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