Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» одержали победу над «Сан-Хосе Шаркс» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» одержали победу над «Сан-Хосе Шаркс» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.
Встреча, прошедшая в пятницу в
Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Пятый матч состоится в воскресенье в
|Крэйг Беруби
|Питер Дебур
|Джордан Биннингтон
|Мартин Джонс
|00:35
|Иван Барбашев
|05:09
|Бренден Диллон
|17:44
|Тимо Майер
|17:53
|Тайлер Бозак(Патрик Марун, Владимир Тарасенко)
|25:41
|Сэм Блэй
|28:24
|Брэйден Шенн
|28:24
|Марк-Эдуард Власик
|44:35
|Бренден Диллон
|46:01
|Алекс Пьетранджело
|46:48
|Томаш Хертл(Брент Бернс, Эрик Карлссон)
|49:52
|Иван Барбашев
|52:33
|Командный штраф
Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Тайлер Бозак (Сент-Луис Блюз), Колтон Парэйко (Сент-Луис Блюз)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0