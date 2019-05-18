Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»

Встреча, прошедшая в пятницу в Сент-Луисе, завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) в пользу «Блюз». В составе победителей отличились российский форвард Иван Барбашев (1-я минута), для которого это первая шайба в плей-офф НХЛ в карьере, и Тайлер Бозак (18), одним из ассистентов гола которого выступил Владимир Тарасенко. У «Шаркс» шайбу забросил Томаш Гертль (47).