СМИ: Егор Рыков подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс»
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский защитник Егор Рыков продолжит карьеру в клубе НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает журналист TVA Sports Рено Лавуа в микроблоге в Twitter.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский защитник Егор Рыков продолжит карьеру в клубе НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает журналист TVA Sports Рено Лавуа в микроблоге в Twitter.
Рыков подписал с «Рейнджерс» контракт на два года. В соглашение включен пункт, по которому россиянин может вернуться из НХЛ в КХЛ, если захочет.
В завершившемся сезоне КХЛ 22-летний Рыков сыграл 53 матча за «Сочи», забросив три шайбы и сделав девять результативных передач.