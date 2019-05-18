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12:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Егор Рыков подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс»

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский защитник Егор Рыков продолжит карьеру в клубе НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает журналист TVA Sports Рено Лавуа в микроблоге в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Рыков подписал с «Рейнджерс» контракт на два года. В соглашение включен пункт, по которому россиянин может вернуться из НХЛ в КХЛ, если захочет.

В завершившемся сезоне КХЛ 22-летний Рыков сыграл 53 матча за «Сочи», забросив три шайбы и сделав девять результативных передач.

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