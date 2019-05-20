Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» разгромить «Сан-Хосе» в матче плей-офф НХЛ
ТАСС, 20 мая. «Сент-Луис» в гостях одержал победу над «Сан-Хосе» со счетом 5:0 в пятом матче серии полуфинала
ТАСС, 20 мая. «Сент-Луис» в гостях одержал победу над «Сан-Хосе» со счетом 5:0 в пятом матче серии полуфинала
Заброшенными шайбами отметились Оскар Сундквист (6-я минута), Джейден Шварц (24, 43, 57) и Владимир Тарасенко (27), реализовавший буллит. Для российского форварда, отметившегося также двумя результативными передачами, эта шайба стала седьмой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Тарасенко набрал 12 очков (7 голов + 5 передач) в
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Сент-Луиса». Команда впервые в серии с «Сан-Хосе» вышла вперед. Шестой матч пройдет в ночь на 22 мая на домашней площадке «Сент-Луиса».
В финале Кубка Стэнли победитель данного противостояния встретится с «Бостоном», который в полуфинале обыграл «Каролину» — 4−0.
|Питер Дебур
|Крэйг Беруби
|Мартин Джонс
|Джордан Биннингтон
|05:50
|Оскар Сундквист
|15:18
|Джей Боумистер
|23:05
|Джейден Шворц
|26:53
|Владимир Тарасенко
|30:43
|Йоонас Донской
|30:43
|Йоонас Донской
|31:23
|Тайлер Бозак
|41:55
|Барклай Гудроу
|41:55
|Майкл Хэйли
|42:19
|Джейден Шворц(Дэвид Перрон, Владимир Тарасенко)
|47:13
|Майкл Хэйли
|47:13
|Майкл Хэйли
|48:35
|Тимо Майер
|53:12
|Джоэль Эдмундсон
|56:02
|Джейден Шворц(Владимир Тарасенко, Брэйден Шенн)
|57:13
|Эвандер Кейн
|57:13
|Эвандер Кейн
|57:13
|Эвандер Кейн
Джейден Шворц (Сент-Луис Блюз), Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз)
|36
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0