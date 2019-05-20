Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Франция
Великобритания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Швеция
Латвия
Хоккей. НХЛ
19.05
Сан-Хосе Шаркс0
Сент-Луис Блюз5
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
19.05
Франция0
Финляндия3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
19.05
Швейцария0
Россия3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Канада
Дания
Все события
Фоторепортажи
16Сборная России обыграла чехов
19Дзюба с семьей, Заболотный на руках игроков, «Зенит» — чемпион!
08:00 (мск), источник: ТАСС

Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» разгромить «Сан-Хосе» в матче плей-офф НХЛ

ТАСС, 20 мая. «Сент-Луис» в гостях одержал победу над «Сан-Хосе» со счетом 5:0 в пятом матче серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
Источник: AP 2019

Заброшенными шайбами отметились Оскар Сундквист (6-я минута), Джейден Шварц (24, 43, 57) и Владимир Тарасенко (27), реализовавший буллит. Для российского форварда, отметившегося также двумя результативными передачами, эта шайба стала седьмой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Тарасенко набрал 12 очков (7 голов + 5 передач) в плей-офф НХЛ нынешнего сезона.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Сент-Луиса». Команда впервые в серии с «Сан-Хосе» вышла вперед. Шестой матч пройдет в ночь на 22 мая на домашней площадке «Сент-Луиса».

В финале Кубка Стэнли победитель данного противостояния встретится с «Бостоном», который в полуфинале обыграл «Каролину» — 4−0.

Во время загрузки произошла ошибка.
Сан-Хосе Шаркс
0:5
0:1, 0:2, 0:2
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала19.05.2019, 22:00 (МСК UTC+3)SAP Center
Главные тренеры
Питер ДебурКрэйг Беруби
Вратари
Мартин ДжонсДжордан Биннингтон
1-й период
05:50Оскар Сундквист
15:18Джей Боумистер
2-й период
23:05Джейден Шворц
26:53Владимир Тарасенко
30:43Йоонас Донской
30:43Йоонас Донской
31:23Тайлер Бозак
3-й период
41:55Барклай Гудроу
41:55Майкл Хэйли
42:19Джейден Шворц(Дэвид Перрон, Владимир Тарасенко)
47:13Майкл Хэйли
47:13Майкл Хэйли
48:35Тимо Майер
53:12Джоэль Эдмундсон
56:02Джейден Шворц(Владимир Тарасенко, Брэйден Шенн)
57:13Эвандер Кейн
57:13Эвандер Кейн
57:13Эвандер Кейн
Лучшие игроки матча
Джейден Шворц (Сент-Луис Блюз), Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз)
Статистика
36Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сан-Хосе Шаркс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
Сборную России вообще не остановить – шесть побед подряд!
«Ростов» проводил Тимофея Калачева победой над чемпионом России
ЦСКА стал четырехкратным чемпионом Евролиги
Восстание Галицкого: «Краснодар» впервые вышел в Лигу чемпионов
Муравьиный труд: почему Вальверде должен остаться в «Барселоне»
«Томь» взяла бронзу, Черышеву нужна одна победа: обзор тура ФНЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь