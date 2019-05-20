Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» разгромить «Сан-Хосе» в матче плей-офф НХЛ

Источник: AP 2019

Заброшенными шайбами отметились Оскар Сундквист (6-я минута), Джейден Шварц (24, 43, 57) и Владимир Тарасенко (27), реализовавший буллит. Для российского форварда, отметившегося также двумя результативными передачами, эта шайба стала седьмой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Тарасенко набрал 12 очков (7 голов + 5 передач) в плей-офф НХЛ нынешнего сезона.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Сент-Луиса». Команда впервые в серии с «Сан-Хосе» вышла вперед. Шестой матч пройдет в ночь на 22 мая на домашней площадке «Сент-Луиса».

В финале Кубка Стэнли победитель данного противостояния встретится с «Бостоном», который в полуфинале обыграл «Каролину» — 4−0.