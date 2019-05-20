Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
В воскресенье «Сент-Луис» на выезде победил «Сан-Хосе» в пятом матче полуфинальной серии
Первая звезда дня — форвард «Блюз» Джейден Шварц, оформивший