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09:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

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Источник: AP 2019

В воскресенье «Сент-Луис» на выезде победил «Сан-Хосе» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф — 5:0, Тарасенко отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

Первая звезда дня — форвард «Блюз» Джейден Шварц, оформивший хет-трик в игре с «Сан-Хосе», на третьем месте — голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, отразивший 21 бросок по своим воротам.

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