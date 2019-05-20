Канадский клуб может избавиться от русского защитника. Он стал заложником своего контракта

Канадское издание TSN опубликовало традиционный рейтинг самых ожидаемых обменов ближайшего межсезонья. В списке потенциальных трейдов представлены 15 хоккеистов, среди которых есть и две русские фамилии. С Артемием Панариным все более-менее ясно: «Коламбус» попытается обменять права на него и Сергея Бобровского в другой клуб или же россияне покинут «Блю Джекетс» в качестве неограниченно свободных агентов. А вот на 12-ю строчку топа вероятных обменов североамериканские журналисты отправили защитника «Торонто» Никиту Зайцева. Sport24 разбирается, как воспитанник экс-игрок «Сибири» и ЦСКА оказался близок к смене команды.

Начать нужно с того, что генеральному менеджеру «Кленовых листьев» Кайлу Дубасу летом предстоит серьезно поработать. Его первая задача — разгрузить платежку, которую раздули контракты Остона Мэттьюса и Джона Тавареса. Еще одна цель — подписание нового соглашения с 22-летним канадским форвардом Митчем Марнером. В регулярном чемпионате 2018−2019 он выбил 94 балла и стал лучшим бомбардиром «Торонто», зарабатывая смешные деньги. Кто-то считает, что теперь Марнер достоин предложения на уровне того, что в феврале принял Мэттьюс — американцу клуб отвалил $ 58 миллионов на 5 лет. Но даже если Дубасу удастся уговорить Митча на условия поскромнее, разбираться с потолком зарплат все равно придется.

Слухов о возможных обменах с участием «Торонто» за последнее время было очень много. 39-летнего ветерана Патрика Марло отправляют завершать карьеру в родной «Сан-Хосе». Обсуждается вероятность сделки с участием Вильяма Нюландера, который пропустил начало нынешнего сезона из-за отсутствия контракта и смог договориться с «Мэйпл Лифс» только за пять минут до трансферного дедлайна. Есть информация, что Назем Кадри может начать следующий чемпионат в форме «Филадельфии». Но все-таки одним из самых ожидаемых считается трейд Зайцева.

Главная причина — завышенный контракт. Зайцев переехал в НХЛ в 2016-м году, выдал качественный сезон (показатель «-22» сильно смущать не должен, сам Никита объяснял его тем, что он выходил на лед против лучших форвардов лиги), но все равно $ 31,5 млн на 7 лет, которые Никите выписал теперь уже бывший генменеджер «Торонто» Лу Ламорелло, выглядели решением не до конца продуманным. Средняя годовая зарплата россиянина $ 4,5 млн — за такие деньги защитник в НХЛ должен не только качественно выполнять непосредственные обязанности, но и выдавать серьезную результативность, а также быть ключевым игроком в спецбригаде большинства.

По первому пункту вопросов к Зайцеву нет, а вот по двум оставшимся моментам он свой контракт не отрабатывает. 14 очков в регулярке, 0 в плей-офф — меньше не набрал никто из основных оборонцев «Торонто». С одной стороны, в этом виноват хоккеист, прогресс которого если не остановился, то замедлился. С другой, серьезные вопросы есть и к главному тренеру Майку Бэбкоку, который не дает россиянину играть в численном преимуществе, требуя сосредоточиться на основной деятельности.

Все обвиняют Джейка Маззина, но посмотрите на Зайцева. Он же не умеет играть! Вы знаете, кто он? Кто такой Зайцев? У него был отрицательный показатель полезности в прошлом году, он ушёл в минус в позапрошлом году, у него был минус в плей-офф. Вы знаете кто это? Это форвард, который пытается быть защитником. Дон Черри, хоккейный эксперт

У Никиты есть свои козыри — качественное катание, надежность у своих ворот, правый хват. Такой набор характеристик даже в лучшей лиге мира считается дефицитным. Только вот достоинства воспитанника московских «Крыльев сыграть» могут только ускорить его обмен. Боссы «Торонто» наверняка осознают, что спрос на Зайцева будет, так почему бы не воспользоваться ситуацией. К тому же вскоре в контракте русского оборонца активируется пункт, согласно которому он сможет составить «стоп-список» из 10 клубов — в них «Кленовые листья» обменять хоккеиста не смогут. Пока эта опция не работает у канадской команды больше шансов пристроить защитника и облегчить платежку.

Следующий сезон станет для «Торонто» определяющим. Самый титулованный хоккейный тренер в мире Майк Бэбкок, вроде бы, получил от руководства клуба поддержку, но этот шанс, в случае отрицательного результата, станет для него последним у руля «Кленовых листьев». Бэбкока приглашали в хоккейную мекку с целью выиграть Кубок Стэнли, пока же команда под его руководством один раз не попала в плей-офф, а еще трижды вылетела в первом раунде. Каждое решение Бэбкока и Дубаса в этом межсезонье должно быть максимально взвешенным, случай с Зайцевым — не исключение. Первым лицам «Торонто» пора определиться: зачем им россиянин, как можно максимально продуктивно его использовать, сможет ли он расти?

Сам Никита в недавнем интервью «Спорт-Экпрессу» рассказал, что за три года клуб ни разу не поднимал тему о его обмене. Есть ощущение, что летом 2019-го такой разговор может случиться. Российский защитник, по сути, стал заложником собственного контракта — возможно в другой команде ему дадут больше шансов, чтобы по полной отработать серьезные деньги.