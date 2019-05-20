«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о подписании контракта с Рыковым

Как отмечается, Рыков подписал с «Рейнджерс» контракт новичка на два сезона. 22-летний российский защитник был выбран на драфте НХЛ 2016 года «Нью-Джерси Девилз» в пятом раунде под общим 132-м номером. В феврале 2018 года права на Рыкова в результате обмена перешли к «Рейнджерс».