«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о подписании контракта с Рыковым
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем сайте объявил о подписании контракта с российским защитником Егором Рыковым.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем сайте объявил о подписании контракта с российским защитником Егором Рыковым.
Как отмечается, Рыков подписал с «Рейнджерс» контракт новичка на два сезона. 22-летний российский защитник был выбран на драфте НХЛ 2016 года «Нью-Джерси Девилз» в пятом раунде под общим 132-м номером. В феврале 2018 года права на Рыкова в результате обмена перешли к «Рейнджерс».
В завершившемся сезоне КХЛ Рыков сыграл 53 матча за «Сочи», забросил три шайбы и сделал девять результативных передач.