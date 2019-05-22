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08:00 (мск), источник: ТАСС

Бывший хоккеист ЦСКА и «Детройта» Константинов включен в Зал славы штата Мичиган

ТАСС, 22 мая. Бывший защитник московского ЦСКА и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» Владимир Константинов включен в Зал спортивной славы штата Мичиган. Об этом сообщает пресс-служба американской команды.

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Источник: РИА "Новости"

Константинов выступал за «Детройт» в период с 1991 по 1997 год. В составе клуба он стал обладателем Кубка Стэнли сезона-1996/97, тогда в финале команда обыграла «Филадельфию» в серии до четырех побед со счетом 4−0. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Константинов провел 446 матчей, в которых набрал 175 (47 голов + 128 результативных передач) очков. Защитник завершил спортивную карьеру в 1997 году, когда попал в автомобильную аварию.

До «Детройта» Константинов выступал за ЦСКА с 1984 года, в составе которого стал пятикратным чемпионом СССР. Также он является трехкратным чемпионом мира. В «Детройте» защитник играл в так называемой русской пятерке вместе с Вячеславом Фетисовым, Вячеславом Козловым, Игорем Ларионовым и Сергеем Федоровым.

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