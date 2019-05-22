Бывший хоккеист ЦСКА и «Детройта» Константинов включен в Зал славы штата Мичиган

Константинов выступал за «Детройт» в период с 1991 по 1997 год. В составе клуба он стал обладателем Кубка Стэнли сезона-1996/97, тогда в финале команда обыграла «Филадельфию» в серии до четырех побед со счетом 4−0. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Константинов провел 446 матчей, в которых набрал 175 (47 голов + 128 результативных передач) очков. Защитник завершил спортивную карьеру в 1997 году, когда попал в автомобильную аварию.