Шайба Тарасенко вывела «Сент-Луис» в финал плей-офф НХЛ впервые с 1970 года
ТАСС, 22 мая. «Сент-Луис» дома одержал победу над «Сан-Хосе» со счетом 5:1 в шестом матче серии полуфинала
ТАСС, 22 мая. «Сент-Луис» дома одержал победу над «Сан-Хосе» со счетом 5:1 в шестом матче серии полуфинала
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Давид Перрон (2-я минута), Владимир Тарасенко (17), Брэйден Шенн (33), Тайлер Бозак (54) и Иван Барбашев (58). У проигравших отличился Дилан Гэмбрелл (27).
Для Тарасенко эта шайба стала восьмой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Всего он набрал 13 (8 голов + 5 передач) очков в
Последний раз «Сент-Луис» выходил в финал розыгрыша Кубка Стэнли в 1970 году. Тогда команда в четырех матчах уступила «Бостону». С таким же счетом «Сент-Луис» проиграл финалы в двух подряд сезонах до этого, потерпев поражения от самой титулованной команды в истории НХЛ — «Монреаля».
В 2016 году клуб уже встречался с «Сан-Хосе» в решающей серии Западной конференции. В том сезоне «Сент-Луис» уступил со счетом 2−4.
В финале текущего розыгрыша Кубка Стэнли соперником команды, как и 49 лет назад, станет «Бостон», который ранее одолел «Каролину» (4−0). Стартовая встреча серии состоится 28 мая в Бостоне. Первый матч в
|Крэйг Беруби
|Питер Дебур
|Джордан Биннингтон
|Мартин Джонс(Мартин Джонс)
|01:32
|Дэвид Перрон(Сэм Блэй, Райан О`Райлли)
|16:09
|Барклай Гудроу
|16:16
|Владимир Тарасенко(Колтон Парэйко, Райан О`Райлли)
|26:40
|Дилан Гэмбрелл(Йоонас Донской, Мартин Джонс)
|30:57
|Джастин Браун
|32:47
|Брэйден Шенн(Алекс Пьетранджело, Роберт Томас)
|41:36
|Патрик Марун
|53:05
|Тайлер Бозак(Райан О`Райлли, Дэвид Перрон)
|57:45
|Иван Барбашев(Оскар Сундквист)
Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Дэвид Перрон (Сент-Луис Блюз), Колтон Парэйко (Сент-Луис Блюз)
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0