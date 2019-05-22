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08:59 (мск), источник: ТАСС

Шайба Тарасенко вывела «Сент-Луис» в финал плей-офф НХЛ впервые с 1970 года

ТАСС, 22 мая. «Сент-Луис» дома одержал победу над «Сан-Хосе» со счетом 5:1 в шестом матче серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда смогла пробиться в решающую стадию розыгрыша Кубка Стэнли впервые с сезона 1969/70.

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Источник: AP 2019

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Давид Перрон (2-я минута), Владимир Тарасенко (17), Брэйден Шенн (33), Тайлер Бозак (54) и Иван Барбашев (58). У проигравших отличился Дилан Гэмбрелл (27).

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Для Тарасенко эта шайба стала восьмой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Всего он набрал 13 (8 голов + 5 передач) очков в плей-офф НХЛ нынешнего сезона. На счету Барбашева теперь 5 (2+3) баллов за результативность.

Последний раз «Сент-Луис» выходил в финал розыгрыша Кубка Стэнли в 1970 году. Тогда команда в четырех матчах уступила «Бостону». С таким же счетом «Сент-Луис» проиграл финалы в двух подряд сезонах до этого, потерпев поражения от самой титулованной команды в истории НХЛ — «Монреаля».

В 2016 году клуб уже встречался с «Сан-Хосе» в решающей серии Западной конференции. В том сезоне «Сент-Луис» уступил со счетом 2−4.

В финале текущего розыгрыша Кубка Стэнли соперником команды, как и 49 лет назад, станет «Бостон», который ранее одолел «Каролину» (4−0). Стартовая встреча серии состоится 28 мая в Бостоне. Первый матч в Сент-Луисе пройдет 2 июня. Если для определения победителя понадобятся все семь игр, то противостояние завершится 13 июня.

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Сент-Луис Блюз
5:1
2:0, 1:1, 2:0
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала22.05.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиПитер Дебур
Вратари
Джордан БиннингтонМартин Джонс(Мартин Джонс)
1-й период
01:32Дэвид Перрон(Сэм Блэй, Райан О`Райлли)
16:09Барклай Гудроу
16:16Владимир Тарасенко(Колтон Парэйко, Райан О`Райлли)
2-й период
26:40Дилан Гэмбрелл(Йоонас Донской, Мартин Джонс)
30:57Джастин Браун
32:47Брэйден Шенн(Алекс Пьетранджело, Роберт Томас)
3-й период
41:36Патрик Марун
53:05Тайлер Бозак(Райан О`Райлли, Дэвид Перрон)
57:45Иван Барбашев(Оскар Сундквист)
Лучшие игроки матча
Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Дэвид Перрон (Сент-Луис Блюз), Колтон Парэйко (Сент-Луис Блюз)
Статистика
2Штрафное время4
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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