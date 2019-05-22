Шайба Тарасенко вывела «Сент-Луис» в финал плей-офф НХЛ впервые с 1970 года

Источник: AP 2019

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Давид Перрон (2-я минута), Владимир Тарасенко (17), Брэйден Шенн (33), Тайлер Бозак (54) и Иван Барбашев (58). У проигравших отличился Дилан Гэмбрелл (27).

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Для Тарасенко эта шайба стала восьмой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Всего он набрал 13 (8 голов + 5 передач) очков в плей-офф НХЛ нынешнего сезона. На счету Барбашева теперь 5 (2+3) баллов за результативность.

Последний раз «Сент-Луис» выходил в финал розыгрыша Кубка Стэнли в 1970 году. Тогда команда в четырех матчах уступила «Бостону». С таким же счетом «Сент-Луис» проиграл финалы в двух подряд сезонах до этого, потерпев поражения от самой титулованной команды в истории НХЛ — «Монреаля».

В 2016 году клуб уже встречался с «Сан-Хосе» в решающей серии Западной конференции. В том сезоне «Сент-Луис» уступил со счетом 2−4.

В финале текущего розыгрыша Кубка Стэнли соперником команды, как и 49 лет назад, станет «Бостон», который ранее одолел «Каролину» (4−0). Стартовая встреча серии состоится 28 мая в Бостоне. Первый матч в Сент-Луисе пройдет 2 июня. Если для определения победителя понадобятся все семь игр, то противостояние завершится 13 июня.