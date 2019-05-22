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10:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасенко: Никто не хотел снова лететь четыре часа в Сан-Хосе

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко после выхода команды в финал Кубка Стэнли заявил, что все готовились закончить полуфинальную серию плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе» в шестом матче.

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Источник: AP 2019

«Сент-Луис» во вторник на своей площадке обыграл «Сан-Хосе» (5:1). Тарасенко забросил победную шайбу в игре. Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Сент-Луиса».

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«Никто не хотел лететь еще четыре часа обратно в Сан-Хосе. У нас был такой же шанс в серии с “Виннипегом” (в первом раунде плей-офф: счет 3−2 в серии и шестая игра на своей площадке, “Сент-Луис” победил в серии — 4−2). Все готовились и были готовы закончить серию сегодня», — цитирует Тарасенко сайт НХЛ.

«Как ощущения? Это реально круто. После всего того, что мы пережили в этом году, добыть победу в шестой встрече серии дома — это важно для нас и для наших фанатов. Мы счастливы, но мы еще не закончили. Нам нужно одержать еще четыре победы, чтобы наконец выиграть главный приз, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом», — сказал форвард «Сент-Луиса» Сэмюел Блэйс.

Сент-Луис Блюз
5:1
2:0, 1:1, 2:0
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала22.05.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиПитер Дебур
Вратари
Джордан БиннингтонМартин Джонс(Мартин Джонс)
1-й период
01:32Дэвид Перрон(Сэм Блэй, Райан О`Райлли)
16:09Барклай Гудроу
16:16Владимир Тарасенко(Колтон Парэйко, Райан О`Райлли)
2-й период
26:40Дилан Гэмбрелл(Мартин Джонс, Йоонас Донской)
30:57Джастин Браун
32:47Брэйден Шенн(Алекс Пьетранджело, Роберт Томас)
3-й период
41:36Патрик Марун
53:05Тайлер Бозак(Райан О`Райлли, Дэвид Перрон)
57:45Иван Барбашев(Оскар Сундквист)
Лучшие игроки матча
Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Дэвид Перрон (Сент-Луис Блюз), Колтон Парэйко (Сент-Луис Блюз)
Статистика
2Штрафное время4
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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