Тарасенко: Никто не хотел снова лететь четыре часа в Сан-Хосе

«Никто не хотел лететь еще четыре часа обратно в Сан-Хосе. У нас был такой же шанс в серии с “Виннипегом” (в первом раунде плей-офф: счет 3−2 в серии и шестая игра на своей площадке, “Сент-Луис” победил в серии — 4−2). Все готовились и были готовы закончить серию сегодня», — цитирует Тарасенко сайт НХЛ.

«Как ощущения? Это реально круто. После всего того, что мы пережили в этом году, добыть победу в шестой встрече серии дома — это важно для нас и для наших фанатов. Мы счастливы, но мы еще не закончили. Нам нужно одержать еще четыре победы, чтобы наконец выиграть главный приз, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом», — сказал форвард «Сент-Луиса» Сэмюел Блэйс.