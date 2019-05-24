Дисквалификация Войнова истечет в середине регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20

Источник: AP 2019

9 апреля НХЛ объявила о дисквалификации 29-летнего россиянина на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени Войнова подал апелляцию на это решение, которая была частично удовлетворена. Судья арбитража Шьям Дас согласился с решением комиссара лиги Гэри Бетмэна о дисквалификации россиянина, но отметил, что Войнов уже отбыл 41 игру дисквалификации в течение регулярного чемпионата сезона-2018/19. Согласно этому, дисквалификация Войнова истечет в середине чемпионата следующего сезона НХЛ.

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НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии. Обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила и продолжила собственное расследование. После сезона-2017/18 защитник отказался продлевать контракт с петербургским СКА, чтобы попробовать вернуться в Северную Америку для продолжения карьеры. Сезон-2018/19 хоккеист пропустил, права на игрока в НХЛ принадлежат клубу «Лос-Анджелес».

Защитник был выбран на драфте НХЛ 2008 года клубом «Лос-Анджелес» под 32-м номером, в составе команды он дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014). В сезоне-2014/15 Войнов провел лишь шесть матчей в НХЛ, после чего принял решение вернуться в Россию. «Лос-Анджелес» заморозил действие контракта защитника, а позднее объявил о расторжении соглашения. 26 октября 2015 года челябинский «Трактор», которому принадлежали права на игрока, обменял их в СКА на денежную компенсацию.

В регулярных чемпионатах НХЛ Войнов провел 190 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 63 результативные передачи, в играх плей-офф защитник отыграл 64 встречи (6 шайб + 16 передачи). Войнов является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира 2016 года. По итогам Олимпиады в Пхёнчхане он был признан лучшим защитником. В составе СКА Войнов сыграл 139 матчей (110 — в регулярном чемпионате, 29 — в плей-офф) и набрал 75 очков (23+52), став обладателем Кубка Гагарина в 2017 году.

Обвинения в домашнем насилии

В ночь на 20 октября 2014 года россиянин был арестован полицией калифорнийского Редондо-Бич после того, как доставил в больницу жену Марту Варламову, у нее были зафиксированы ушибы и синяки, а также порез под глазом. Врачи заподозрили спортсмена в домашнем насилии и вызвали полицию, которая задержала Войнова, позднее его выпустили под залог, одновременно в отношении Войнова было начато расследование, по итогам которого было возбуждено уголовное дело. Хоккеист начал отбывать 90-дневное заключение 7 июля, а 4 сентября досрочно вышел из тюрьмы города Сил-Бич.

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После этого Войнов в соответствии с американскими законами был немедленно взят под стражу иммиграционной и таможенной полицией США, которая добивалась его депортации. 16 сентября 2015 года Войнов объявил о своем намерении добровольно покинуть территорию США и вернуться в Россию.