Войнов не будет выступать за «Лос-Анджелес Кингз»
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский защитник Вячеслав Войнов не будет выступать за «Лос-Анджелес Кингз», сообщается на сайте клуба НХЛ.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский защитник Вячеслав Войнов не будет выступать за «Лос-Анджелес Кингз», сообщается на сайте клуба НХЛ.
НХЛ 9 апреля объявила, что Войнов будет дисквалифицирован на сезон-2019/20, включая игры
«Сегодня арбитражный судья НХЛ вынес окончательное решение по делу Вячеслава Войнова. В нашем понимании, хоккеист не будет играть за “Кингз”. Теперь мы определим, как повлияет решение арбитража на наши права на игрока и рассмотрим возможные варианты в будущем», — говорится в заявлении «Лос-Анджелеса».
Российский хоккеист провел четыре сезона в «Лос-Анджелес Кингз» и дважды выигрывал с командой Кубок Стэнли (в 2012 и 2014 годах). Войнов был вынужден покинуть клуб НХЛ
В октябре 2015 года Войнов подписал трехлетний контракт со СКА, в настоящий момент он остается без клуба. «Лос-Анджелес Кингз» сохраняет права на 29-летнего игрока.