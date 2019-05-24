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09:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Войнов не будет выступать за «Лос-Анджелес Кингз»

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российский защитник Вячеслав Войнов не будет выступать за «Лос-Анджелес Кингз», сообщается на сайте клуба НХЛ.

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Источник: AP 2019

НХЛ 9 апреля объявила, что Войнов будет дисквалифицирован на сезон-2019/20, включая игры плей-офф. 11 апреля стало известно, что профсоюз игроков НХЛ (NHLPA) от имени Войнова подал апелляцию на данное решение. В четверг арбитражный судья Шайам Дас согласился с решением комиссара лиги о дисквалификации Войнова на сезон, но отметил, что российский хоккеист уже отбыл 41 игру в течение регулярного чемпионата-2018/19 и вынес решение о сокращении дисквалификации до середины следующего сезона.

«Сегодня арбитражный судья НХЛ вынес окончательное решение по делу Вячеслава Войнова. В нашем понимании, хоккеист не будет играть за “Кингз”. Теперь мы определим, как повлияет решение арбитража на наши права на игрока и рассмотрим возможные варианты в будущем», — говорится в заявлении «Лос-Анджелеса».

Российский хоккеист провел четыре сезона в «Лос-Анджелес Кингз» и дважды выигрывал с командой Кубок Стэнли (в 2012 и 2014 годах). Войнов был вынужден покинуть клуб НХЛ из-за дисквалификации, наложенной на него в 2015 году по итогам судебного разбирательства в США по обвинению в домашнем насилии.

В октябре 2015 года Войнов подписал трехлетний контракт со СКА, в настоящий момент он остается без клуба. «Лос-Анджелес Кингз» сохраняет права на 29-летнего игрока.

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