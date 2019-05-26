Броссуа продолжит выступать за «Виннипег» в следующем сезоне

Соглашение рассчитано на один год. Зарплата 26-летнего хоккеиста составит 1,225 миллиона долларов.

В сезоне-2018/19 Броссуа сыграл в 21 матче (13 побед) в регулярном чемпионате НХЛ и провел одну встречу в плей-офф.