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08:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Броссуа продолжит выступать за «Виннипег» в следующем сезоне

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. «Виннипег Джетс» подписал новый контракт с голкипером Лораном Броссуа, сообщается на сайте канадского клуба НХЛ.

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Соглашение рассчитано на один год. Зарплата 26-летнего хоккеиста составит 1,225 миллиона долларов.

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В сезоне-2018/19 Броссуа сыграл в 21 матче (13 побед) в регулярном чемпионате НХЛ и провел одну встречу в плей-офф.

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