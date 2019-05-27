В США стартует финальная серия плей-офф НХЛ между «Бостоном» и «Сент-Луисом»
ТАСС, 27 мая. Финальная серия
ТАСС, 27 мая. Финальная серия
Букмекеры называют фаворитом противостояния «Бостон». На пути к финалу команда обыграла «Торонто» (4−3), «Коламбус» (4−2) и «Каролину» (4−0). Самым сложным для бостонцев стал первый раунд, по ходу которого они проигрывали со счетом 2−3, оказавшись в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли.
«Бостон» представляет собой сплав молодости и опыта. С 2011 года команда в третий раз вышла в финал
В то же время одним из лидеров команды является 23-летний чешский форвард Давид Пастрняк. Заметную роль также играют нападающие Джейк Дебраск, Дантон Хейнен и защитник Чарли Макэвой, чей возраст не превышает 23 лет. Можно отметить, что в финале в свитере «Бостона» сыграет лидер «Сент-Луиса» прошлых лет Дэвид Бэкес, который отыграл в команде из штата Миссури 10 сезонов и в пяти был капитаном.
Всего «Брюинз» 20 раз (четвертый результат в истории НХЛ) выходили в финал и шесть раз завоевывали Кубок Стэнли, последний из которых в 2011 году. 42-летний словацкий защитник Хара может стать первым в истории «Бостона» капитаном, который в этом звании становился чемпионом НХЛ более одного раз. В 2013 году словаку не позволил это сделать «Чикаго», победивший в финале со счетом 4−2. «Бостон» же может стать первым клубом с 2015 года, который завевал Кубок Стэнли без россиян в составе.
Если выход «Бостона» в финал даже до вылета основных фаворитов был
В оставшихся играх клуб одержал 30 побед, установив рекордную победную серию клуба из 11 игр, и потерпел 15 поражений, из которых пять в овертайме и серии буллитов. В результате «Сент-Луис» занял третье место в Центральном дивизионе, догнав по очкам одного из лидеров первой половины регулярного чемпионата «Виннипег». Поэтому неслучайно Берубе номинирован на приз лучшему тренеру регулярного чемпионата, а 25-летний вратарь Джордан Биннингтон, начинавший сезон в
На пути к финалу команда прошла «Виннипег» (4−2), «Даллас» (4−3) и «Сан-Хосе» (4−2), который после вылета основных фаворитов назывался главным кандидатом на победу в Западной конференции. Примечательно, что «Сент-Луис» дошел до заключительного этапа впервые за 49 лет. И в 1970 году «Блюз» тоже противостоял «Бостон», победивший в серии со счетом 4−0. Всего клуб трижды выходил в решающую стадию и не одержал ни одной победы в финальных играх, дважды «Сент-Луис» проиграл «Монреалю» с одинаковым счетом 0−4. Велика вероятность, что именно Тарасенко с партнерами сможет прервать сухую серию «Сент-Луиса» в финалах.