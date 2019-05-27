В США стартует финальная серия плей-офф НХЛ между «Бостоном» и «Сент-Луисом»

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Букмекеры называют фаворитом противостояния «Бостон». На пути к финалу команда обыграла «Торонто» (4−3), «Коламбус» (4−2) и «Каролину» (4−0). Самым сложным для бостонцев стал первый раунд, по ходу которого они проигрывали со счетом 2−3, оказавшись в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли.

Хоккей НХЛ 2018-2019 Финал, 28.05.2019, 3:00 Бостон Брюинз - Сент-Луис Блюз -

«Бостон» представляет собой сплав молодости и опыта. С 2011 года команда в третий раз вышла в финал плей-офф. С клубом весь этот путь прошли пять игроков: вратарь Туукка Раск, защитник Здено Хара, нападающие Патрис Бержерон, Давид Крейчи и Брэд Маршанд. Все они стали победителями Кубка Стэнли в 2011 году, также в этом сезоне в команду вернулся защитник Стивен Кэмпфер, который обладателем трофея не считается, так как в том сезоне не выступал в плей-офф и провел лишь несколько матчей в регулярном чемпионате.

В то же время одним из лидеров команды является 23-летний чешский форвард Давид Пастрняк. Заметную роль также играют нападающие Джейк Дебраск, Дантон Хейнен и защитник Чарли Макэвой, чей возраст не превышает 23 лет. Можно отметить, что в финале в свитере «Бостона» сыграет лидер «Сент-Луиса» прошлых лет Дэвид Бэкес, который отыграл в команде из штата Миссури 10 сезонов и в пяти был капитаном.

Всего «Брюинз» 20 раз (четвертый результат в истории НХЛ) выходили в финал и шесть раз завоевывали Кубок Стэнли, последний из которых в 2011 году. 42-летний словацкий защитник Хара может стать первым в истории «Бостона» капитаном, который в этом звании становился чемпионом НХЛ более одного раз. В 2013 году словаку не позволил это сделать «Чикаго», победивший в финале со счетом 4−2. «Бостон» же может стать первым клубом с 2015 года, который завевал Кубок Стэнли без россиян в составе.

От беспросветного аутсайдера до финалиста

Если выход «Бостона» в финал даже до вылета основных фаворитов был более-менее ожидаем (команда ровно провела регулярный чемпионат и показала, что для нее нет непобедимых соперников), то присутствие «Сент-Луиса» не может не вызывать удивления. Он стал первым в эре расширения (с сезона-1967/68) финалистом Кубка Стэнли, который по ходу регулярного сезона занимал последнее место в лиге. 2 января 2019 года «Сент-Луис» занимал 31-е место, набрав 34 очка в 37 играх. К этому моменту около двух месяцев во главе команды стоял Крейг Берубе, назначенный в ноябре временно исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Майка Йео.

В оставшихся играх клуб одержал 30 побед, установив рекордную победную серию клуба из 11 игр, и потерпел 15 поражений, из которых пять в овертайме и серии буллитов. В результате «Сент-Луис» занял третье место в Центральном дивизионе, догнав по очкам одного из лидеров первой половины регулярного чемпионата «Виннипег». Поэтому неслучайно Берубе номинирован на приз лучшему тренеру регулярного чемпионата, а 25-летний вратарь Джордан Биннингтон, начинавший сезон в фарм-клубе, попал в число кандидатов на приз лучшему новичку.

Одним из лидеров команды является российской форвард Владимир Тарасенко, который вышел на первый план в полуфинальной серии с «Сан-Хосе». Он набрал 5 очков (2 шайбы и 3 передачи) в последних трех играх, больше чем кто-либо в лиге. Всего в 19 играх нынешнего розыгрыша плей-офф он набрал 13 очков (8+5).