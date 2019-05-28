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07:59 (мск), источник: ТАСС

Тарасенко заявил, что в финале Кубка Стэнли намерен насладиться моментом и повеселиться

ТАСС, 28 мая. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Владимир Тарасенко отметил перед стартовой игрой серии финала розыгрыша Кубка Стэнли против «Бостона», что собирается насладиться этим моментом и повеселиться. Об этом он сказал в интервью пресс-службе НХЛ.

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Источник: AP 2019

«Сент-Луис» вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 1970 года. Тогда команда уступила именно «Бостону» со счетом 0−4 в серии. Так же завершились финалы в двух подряд сезонах до этого, оба раза клуб проигрывал «Монреалю».

«Подготовка к первому матчу была самая обычная, но уже сложней думать о том, что нам предстоит рядовая игра. Я очень возможности выступить в финале, рад, что этот день настал. Собираюсь повеселиться и насладиться моментом», — сказал Тарасенко.

Форвард «Сент-Луиса» набирает очки в шести последних встречах плей-офф.

«Не обращаю внимание на эту серию. Стараюсь играть и работать на тренировках усердней, чтобы помогать моих товарищам по команде. Мы стараемся сосредоточиться на каждой встрече отдельно, в последнее время у нас неплохо получалось добиваться успеха. Всегда чувствуем, что можем сделать больше, чем раньше», — добавил хоккеист.

Тарасенко выступает в составе «Сент-Луиса» с 2012 года. На его счету 418 (211 голов + 207 передач) очков в регулярных чемпионатах и 45 (30+15) баллов за результативность в плей-офф за 460 матчей в НХЛ. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Тарасенко набрал 13 (8+5) очков.

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