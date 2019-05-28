«Бостон» начал финальную серию розыгрыша Кубка Стэнли с победы над «Сент-Луисом»
ТАСС, 28 мая. «Бостон» дома обыграл «Сент-Луис» в стартовом матче финальной серии
ТАСС, 28 мая. «Бостон» дома обыграл «Сент-Луис» в стартовом матче финальной серии
Гости отличились первыми усилиями форварда Брэйдена Шенна (8-я минута), а российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко (22) удвоил преимущество своей команда в самом начале второго периода. После этого хозяева полностью перехватили инициативу, отправив в ворота одного из лучших новичков текущего сезона — Джордана Биннингтона — четыре шайбы. Точными бросками отметились Коннор Клифтон (23), Чарли Макэвой (33) и Шон Курали (46). Брэд Маршанд (59) забрасывал шайбу уже в пустые ворота.
В составе «Бостона»
Тарасенко провел на площадке 16 минут 15 секунд, сделал два броска, один силовой прием и завершил матч с показателем полезности «+1». Форвард «Сент-Луиса» набрал 14-е (9 шайб + 5 передач) очко в текущем
Биннингтон отразил 34 броска по своим воротам. На счету голкипера «Бостона» Туукки Раска 18 сейвов. Хозяева перебросали соперников практически в два раза — 38:20. Лучшим игроком встречи стал Курали (1+1), второй звездой был признан форвард «Бостона» Маркус Юханссон, третьей — Клифтон (1+0).
Счет в серии стал 1−0 в пользу «Бостона». Второй матч пройдет на площадке лидера противостояния в ночь на 30 мая.
Хозяева в своей истории 20 раз (четвертый результат в НХЛ — прим. ТАСС) выходили в финал и шесть раз завоевывали Кубок Стэнли, последний — в 2011 году. 42-летний словацкий защитник Здено Хара может стать первым капитаном «Бостона», который в этом звании становился чемпионом НХЛ более одного раз. В 2013 году словаку не позволил это сделать «Чикаго», победивший в финале со счетом 4−2. «Бостон» же может стать первым клубом с 2015 года, который завевал Кубок Стэнли без россиян в составе.
Для «Сент-Луиса» выход в решающую стадию стал четвертым в истории команды. Последний раз клуб был участником финала в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» уступил именно «Бостону», не сумев взять верх ни в одной встрече (0−4). Команда ни разу в своей истории не одерживала победу в финальной серии
2 января 2019 года команда располагалась на 31-й строчке, набрав 34 очка в 37 играх. В оставшихся матчах клуб одержал 30 побед, установив рекордную победную серию в своей истории (11 игр), и потерпел 15 поражений, пять из которых в овертайме или серии буллитов.
|Брюс Кэссиди
|Крэйг Беруби
|Туукка Раск
|Джордан Биннингтон(Джордан Биннингтон)
|03:37
|Шон Керали
|07:23
|Брэйден Шенн(Джейден Шворц, Джей Боумистер)
|13:15
|Дэвид Перрон
|16:45
|Роберт Томас
|21:00
|Владимир Тарасенко(Брэйден Шенн)
|22:16
|Коннор Клифтон(Шон Керали, Йоаким Нордстрем)
|25:25
|Джоэль Эдмундсон
|31:04
|Оскар Сундквист
|32:41
|Чарли Макэвой
|45:21
|Шон Керали(Ноэль Аккьяри, Здено Хара)
|46:55
|Давид Крейчи
|53:28
|Сэм Блэй
|58:11
|Брэд Маршан
Шон Керали (Бостон Брюинз), Маркус Юханссон (Бостон Брюинз), Коннор Клифтон (Бостон Брюинз)
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0