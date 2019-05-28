«Бостон» начал финальную серию розыгрыша Кубка Стэнли с победы над «Сент-Луисом»

Источник: AP 2019

Гости отличились первыми усилиями форварда Брэйдена Шенна (8-я минута), а российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко (22) удвоил преимущество своей команда в самом начале второго периода. После этого хозяева полностью перехватили инициативу, отправив в ворота одного из лучших новичков текущего сезона — Джордана Биннингтона — четыре шайбы. Точными бросками отметились Коннор Клифтон (23), Чарли Макэвой (33) и Шон Курали (46). Брэд Маршанд (59) забрасывал шайбу уже в пустые ворота.

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В составе «Бостона» из-за травмы не смог принять участие нападающий Кристофер Вагнер. У гостей по этой же причине встречу пропускал защитник Винс Данн.

Тарасенко провел на площадке 16 минут 15 секунд, сделал два броска, один силовой прием и завершил матч с показателем полезности «+1». Форвард «Сент-Луиса» набрал 14-е (9 шайб + 5 передач) очко в текущем плей-офф, продлив свою результативную серию до семи встреч. По этому показателю он вышел на третье место в истории клуба, опережают россиянина Бретт Халл и Гари Сабурин (по восемь игр), а также Тони Карри (9). Другой российский форвард «Сент-Луиса» — Иван Барбашев — отыграл 14 минут 5 секунд, совершил сразу шесть силовых приемов, но результативными действиями не отметился.

Биннингтон отразил 34 броска по своим воротам. На счету голкипера «Бостона» Туукки Раска 18 сейвов. Хозяева перебросали соперников практически в два раза — 38:20. Лучшим игроком встречи стал Курали (1+1), второй звездой был признан форвард «Бостона» Маркус Юханссон, третьей — Клифтон (1+0).

Счет в серии стал 1−0 в пользу «Бостона». Второй матч пройдет на площадке лидера противостояния в ночь на 30 мая.

«Бостон» идет за седьмым трофеем, «Сент-Луис» — за первым

Хозяева в своей истории 20 раз (четвертый результат в НХЛ — прим. ТАСС) выходили в финал и шесть раз завоевывали Кубок Стэнли, последний — в 2011 году. 42-летний словацкий защитник Здено Хара может стать первым капитаном «Бостона», который в этом звании становился чемпионом НХЛ более одного раз. В 2013 году словаку не позволил это сделать «Чикаго», победивший в финале со счетом 4−2. «Бостон» же может стать первым клубом с 2015 года, который завевал Кубок Стэнли без россиян в составе.

Для «Сент-Луиса» выход в решающую стадию стал четвертым в истории команды. Последний раз клуб был участником финала в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» уступил именно «Бостону», не сумев взять верх ни в одной встрече (0−4). Команда ни разу в своей истории не одерживала победу в финальной серии плей-офф, так как и два других решающих противостояния — с «Монреалем» — завершились поражениями всухую.

Стоит отметить, что «Сент-Луис» стал первым в эре расширения (с сезона-1967/68) финалистом Кубка Стэнли, который по ходу регулярного сезона занимал последнее место в лиге.

2 января 2019 года команда располагалась на 31-й строчке, набрав 34 очка в 37 играх. В оставшихся матчах клуб одержал 30 побед, установив рекордную победную серию в своей истории (11 игр), и потерпел 15 поражений, пять из которых в овертайме или серии буллитов.