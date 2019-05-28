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09:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вашингтон» проводит проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Клуб «Вашингтон Кэпиталз» начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых Кузнецов разговаривает по телефону в номере гостиницы, а перед ним на столе рассыпан белый порошок.

«Нам известно о видео, которое появилось в социальных сетях с Евгением Кузнецовым. В настоящее время мы находимся в процессе сбора фактов и на данный момент больше не будем давать комментариев (по этому поводу)», — написала в Twitter журналистка Изабель Хуршудян со ссылкой на представителя «Вашингтона».

Во время загрузки произошла ошибка.

В НХЛ также прокомментировали скандальное видео с участием российского спортсмена. Так, заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига пока не определилась с тем, следует ли проводить расследование по поводу Кузнецова.

В воскресенье Кузнецов выступил в составе российской сборной на чемпионате мира по хоккею в Словакии. Россияне завоевали бронзу, победив в матче за третье место команду Чехии.

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