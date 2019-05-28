«Вашингтон» проводит проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

Источник: РИА "Новости"

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых Кузнецов разговаривает по телефону в номере гостиницы, а перед ним на столе рассыпан белый порошок.

«Нам известно о видео, которое появилось в социальных сетях с Евгением Кузнецовым. В настоящее время мы находимся в процессе сбора фактов и на данный момент больше не будем давать комментариев (по этому поводу)», — написала в Twitter журналистка Изабель Хуршудян со ссылкой на представителя «Вашингтона».

В НХЛ также прокомментировали скандальное видео с участием российского спортсмена. Так, заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига пока не определилась с тем, следует ли проводить расследование по поводу Кузнецова.