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14:54 (мск), источник: ТАСС

НХЛ отказалась проводить предсезонные матчи в Китае осенью 2019 года

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась от проведения выставочных предсезонных матчей в Китае осенью 2019 года из-за логистических проблем на территории страны. Об этом сообщил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли, слова которого приводит пресс-служба организации.

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НХЛ проводила предсезонные игры в Китае последние два года. Отмечается, что лига столкнулась со сложностями при организации матчей из-за празднования 70-й годовщины образования КНР. При этом планируется проведение выставочных матчей в Китае в 2020 году.

«Это не означает, что мы приостанавливаем работу по своей стратегии в Китае, наоборот, мы собираемся удвоить усилия и расширить свое присутствие в этой стране. Надеемся, что летом эту страну посетят некоторые наши хоккеисты, представители лиги и профсоюза игроков. Мы продолжим вкладываться в развитие хоккея на местах, в хоккейные программы в школах, чтобы помочь развитию детского хоккея в стране», — сказал Дэйли.

В прошлом году «Бостон» и «Калгари» проводили два выставочных матча на территории Китая, а в сезоне-2017/18 в рамках азиатского турне встречались «Лос-Анджелес» и «Ванкувер».

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