НХЛ отказалась проводить предсезонные матчи в Китае осенью 2019 года
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась от проведения выставочных предсезонных матчей в Китае осенью 2019 года
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась от проведения выставочных предсезонных матчей в Китае осенью 2019 года
НХЛ проводила предсезонные игры в Китае последние два года. Отмечается, что лига столкнулась со сложностями при организации матчей
«Это не означает, что мы приостанавливаем работу по своей стратегии в Китае, наоборот, мы собираемся удвоить усилия и расширить свое присутствие в этой стране. Надеемся, что летом эту страну посетят некоторые наши хоккеисты, представители лиги и профсоюза игроков. Мы продолжим вкладываться в развитие хоккея на местах, в хоккейные программы в школах, чтобы помочь развитию детского хоккея в стране», — сказал Дэйли.
В прошлом году «Бостон» и «Калгари» проводили два выставочных матча на территории Китая, а в сезоне-2017/18 в рамках азиатского турне встречались «Лос-Анджелес» и «Ванкувер».