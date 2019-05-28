НХЛ отказалась проводить предсезонные матчи в Китае осенью 2019 года

НХЛ проводила предсезонные игры в Китае последние два года. Отмечается, что лига столкнулась со сложностями при организации матчей из-за празднования 70-й годовщины образования КНР. При этом планируется проведение выставочных матчей в Китае в 2020 году.

«Это не означает, что мы приостанавливаем работу по своей стратегии в Китае, наоборот, мы собираемся удвоить усилия и расширить свое присутствие в этой стране. Надеемся, что летом эту страну посетят некоторые наши хоккеисты, представители лиги и профсоюза игроков. Мы продолжим вкладываться в развитие хоккея на местах, в хоккейные программы в школах, чтобы помочь развитию детского хоккея в стране», — сказал Дэйли.