Крутой гол русского форварда в финале Кубка Стэнли. Тарасенко забил в падении, «Сент-Луис» победил

«Конечно, сказались штрафы, но во втором периоде мы владели шайбой, но не было необходимого движения, и мы позволили им перехватить инициативу. Пять удалений — это много. Когда у тебя так много удалений, ребята расходуют энергию, постоянно играя в меньшинстве. Мы должны быть более дисциплинированными. Мы не будем жаловаться из-за свистков, а просто станем лучше».

Сколько главный тренер «Сент-Луиса» не обещал, что его команда добавит в дисциплине во второй игре финала Кубка Стэнли, хоккеисты его все равно подвели. Уже на четвертой минуте игры номер два Самуэль Блэйз зачем-то врезался в Туукку Раска и получил заслуженные 2 минуты. А через 49 секунд его пребывания в штрафном боксе «Блюзмены» получили гол. Джей Дебраск, вроде бы, собирался прокатиться за воротами гостей, но неожиданно выложил шайбу на дальний пятак — Чарли Койл не промахнулся.

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«Бостон» побежал забивать еще, хозяева организовали неплохой выход «3 в 3», но если бы и он закончился голом, было бы совсем не интересно. «Брюинз» сильно приблизились бы ко второй победе в серии, интрига в финале стала бы совсем крошечной. Это осознавали и «Музыканты», которые вскоре сравняли счет. Бросок от борта в исполнении Роберта Бортуццо для Раска точно не составил бы никаких проблем, но в дело вмешался Мэтт Гжельчик — рикошетом от него шайба шмыгнула в ближнюю девятку.

Перестрелка продолжилась и в следующие 5 минут, за это время соперники успели организовать еще пару голов. «Сент-Луис» снова потерял нападающего «Мишек» напротив собственных ворот — Йоаким Нордстрем уверенно и красиво разобрался с Джорданом Биннингтоном.

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Ответил шведу Русский Танк Владимир Тарасенко. Выход «2 в 1» его партнер Джейден Шварц решил реализовывать сами, переиграть Раска не сумел, но россиянин из эпизода не выключился — со второго добивания он закинул шайбу за линию, потеряв к тому моменту равновесие.

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До перерыва «Блюз» подарили сопернику еще одно большинство, но хозяева на этот раз пощадили соперника. Не перестала команда Беруби удаляться и во второй двадцатиминутки, насобирав очередные 4 минуты штрафа, хорошо, что в составе «Брюинз» оказался свой злостный нарушитель — Коннор Клифтон сначала помешал забрать подбор Джоэлу Эдмундсону, а затем зарядил клюшкой в лицо Тайлеру Бозаку. Примерно половину второго игрового отрезка пропустил Владимир Тарасенко, получивший повреждение, неудачно врезавшись в борт, а «Сент-Луис» по итогам игрового отрезка перебросал «Бостон» со счетом 14−6.

Логично, что в третьем периоде команды врубили режим максимальной осторожности, и все-таки этот матч должен был заканчиваться в основное время — за две минуты до его окончания выстрел Карла Гуннарссон закончился попаданием в стойку, шайба приземлилась за спину Раску, но на помощь финну пришли партнеры.

Но в овертайме хоккейный бог вернул шведскому защитнику то, что отобрал до этого. «Блюз» закрыли «Брюинз» в их зоне на отложенном штрафе, а дальний бросок Гуннарссона вратарю хозяев помешал увидеть 190-сантиметровый капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранжело.

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