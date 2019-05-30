Крутой гол русского форварда в финале Кубка Стэнли. Тарасенко забил в падении, «Сент-Луис» победил
Счет в главной серии сезона НХЛ стал равным — 1:1.
Счет в главной серии сезона НХЛ стал равным — 1:1.
«Конечно, сказались штрафы, но во втором периоде мы владели шайбой, но не было необходимого движения, и мы позволили им перехватить инициативу. Пять удалений — это много. Когда у тебя так много удалений, ребята расходуют энергию, постоянно играя в меньшинстве. Мы должны быть более дисциплинированными. Мы не будем жаловаться
Сколько главный тренер «Сент-Луиса» не обещал, что его команда добавит в дисциплине во второй игре финала Кубка Стэнли, хоккеисты его все равно подвели. Уже на четвертой минуте игры номер два Самуэль Блэйз
«Бостон» побежал забивать еще, хозяева организовали неплохой выход «3 в 3», но если бы и он закончился голом, было бы совсем не интересно. «Брюинз» сильно приблизились бы ко второй победе в серии, интрига в финале стала бы совсем крошечной. Это осознавали и «Музыканты», которые вскоре сравняли счет. Бросок от борта в исполнении Роберта Бортуццо для Раска точно не составил бы никаких проблем, но в дело вмешался Мэтт Гжельчик — рикошетом от него шайба шмыгнула в ближнюю девятку.
Перестрелка продолжилась и в следующие 5 минут, за это время соперники успели организовать еще пару голов. «Сент-Луис» снова потерял нападающего «Мишек» напротив собственных ворот — Йоаким Нордстрем уверенно и красиво разобрался с Джорданом Биннингтоном.
Ответил шведу Русский Танк Владимир Тарасенко. Выход «2 в 1» его партнер Джейден Шварц решил реализовывать сами, переиграть Раска не сумел, но россиянин из эпизода не выключился — со второго добивания он закинул шайбу за линию, потеряв к тому моменту равновесие.
До перерыва «Блюз» подарили сопернику еще одно большинство, но хозяева на этот раз пощадили соперника. Не перестала команда Беруби удаляться и во второй двадцатиминутки, насобирав очередные 4 минуты штрафа, хорошо, что в составе «Брюинз» оказался свой злостный нарушитель — Коннор Клифтон сначала помешал забрать подбор Джоэлу Эдмундсону, а затем зарядил клюшкой в лицо Тайлеру Бозаку. Примерно половину второго игрового отрезка пропустил Владимир Тарасенко, получивший повреждение, неудачно врезавшись в борт, а «Сент-Луис» по итогам игрового отрезка перебросал «Бостон» со счетом 14−6.
Логично, что в третьем периоде команды врубили режим максимальной осторожности, и
Но в овертайме хоккейный бог вернул шведскому защитнику то, что отобрал до этого. «Блюз» закрыли «Брюинз» в их зоне на отложенном штрафе, а дальний бросок Гуннарссона вратарю хозяев помешал увидеть 190-сантиметровый капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранжело.
3:2 в матче и 1:1 в серии — команда Крейга Беруби не стала дисциплинированнее, но выполнила
|Брюс Кэссиди
|Крэйг Беруби
|Туукка Раск
|Джордан Биннингтон
|03:55
|Сэм Блэй
|04:44
|Чарли Койл(Джейк Дебраск, Давид Пастрняк)
|09:37
|Роберт Бортуццо(Тайлер Бозак, Карл Гуннарссон)
|10:17
|Йоаким Нордстрем(Шон Керали)
|14:55
|Владимир Тарасенко(Джейден Шворц)
|17:57
|Оскар Сундквист
|23:34
|Коннор Клифтон
|32:19
|Джоэль Эдмундсон
|35:39
|Коннор Клифтон
|35:39
|Коннор Клифтон
|37:56
|Джейден Шворц
|53:22
|Брэйден Шенн
|63:51
|Карл Гуннарссон(Райан О`Райлли, Оскар Сундквист)
Карл Гуннарссон (Сент-Луис Блюз), Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Йоаким Нордстрем (Бостон Брюинз)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0