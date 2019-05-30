Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
25.05
Россия0
Финляндия1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
25.05
Канада5
Чехия1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
РоссияБ3
Чехия2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
Канада1
Финляндия3
Хоккей. НХЛ
28.05
Бостон Брюинз4
Сент-Луис Блюз2
Все события
Фоторепортажи
29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
21«Краснодар» лишил «Спартак» и ЦСКА Лиги чемпионов
10:35 (мск), источник: Sport24

Крутой гол русского форварда в финале Кубка Стэнли. Тарасенко забил в падении, «Сент-Луис» победил

Счет в главной серии сезона НХЛ стал равным — 1:1.

Наверх

«Конечно, сказались штрафы, но во втором периоде мы владели шайбой, но не было необходимого движения, и мы позволили им перехватить инициативу. Пять удалений — это много. Когда у тебя так много удалений, ребята расходуют энергию, постоянно играя в меньшинстве. Мы должны быть более дисциплинированными. Мы не будем жаловаться из-за свистков, а просто станем лучше».

Сколько главный тренер «Сент-Луиса» не обещал, что его команда добавит в дисциплине во второй игре финала Кубка Стэнли, хоккеисты его все равно подвели. Уже на четвертой минуте игры номер два Самуэль Блэйз зачем-то врезался в Туукку Раска и получил заслуженные 2 минуты. А через 49 секунд его пребывания в штрафном боксе «Блюзмены» получили гол. Джей Дебраск, вроде бы, собирался прокатиться за воротами гостей, но неожиданно выложил шайбу на дальний пятак — Чарли Койл не промахнулся.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бостон» побежал забивать еще, хозяева организовали неплохой выход «3 в 3», но если бы и он закончился голом, было бы совсем не интересно. «Брюинз» сильно приблизились бы ко второй победе в серии, интрига в финале стала бы совсем крошечной. Это осознавали и «Музыканты», которые вскоре сравняли счет. Бросок от борта в исполнении Роберта Бортуццо для Раска точно не составил бы никаких проблем, но в дело вмешался Мэтт Гжельчик — рикошетом от него шайба шмыгнула в ближнюю девятку.

Перестрелка продолжилась и в следующие 5 минут, за это время соперники успели организовать еще пару голов. «Сент-Луис» снова потерял нападающего «Мишек» напротив собственных ворот — Йоаким Нордстрем уверенно и красиво разобрался с Джорданом Биннингтоном.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ответил шведу Русский Танк Владимир Тарасенко. Выход «2 в 1» его партнер Джейден Шварц решил реализовывать сами, переиграть Раска не сумел, но россиянин из эпизода не выключился — со второго добивания он закинул шайбу за линию, потеряв к тому моменту равновесие.

Во время загрузки произошла ошибка.

До перерыва «Блюз» подарили сопернику еще одно большинство, но хозяева на этот раз пощадили соперника. Не перестала команда Беруби удаляться и во второй двадцатиминутки, насобирав очередные 4 минуты штрафа, хорошо, что в составе «Брюинз» оказался свой злостный нарушитель — Коннор Клифтон сначала помешал забрать подбор Джоэлу Эдмундсону, а затем зарядил клюшкой в лицо Тайлеру Бозаку. Примерно половину второго игрового отрезка пропустил Владимир Тарасенко, получивший повреждение, неудачно врезавшись в борт, а «Сент-Луис» по итогам игрового отрезка перебросал «Бостон» со счетом 14−6.

Во время загрузки произошла ошибка.

Логично, что в третьем периоде команды врубили режим максимальной осторожности, и все-таки этот матч должен был заканчиваться в основное время — за две минуты до его окончания выстрел Карла Гуннарссон закончился попаданием в стойку, шайба приземлилась за спину Раску, но на помощь финну пришли партнеры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но в овертайме хоккейный бог вернул шведскому защитнику то, что отобрал до этого. «Блюз» закрыли «Брюинз» в их зоне на отложенном штрафе, а дальний бросок Гуннарссона вратарю хозяев помешал увидеть 190-сантиметровый капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранжело.

Во время загрузки произошла ошибка.

3:2 в матче и 1:1 в серии — команда Крейга Беруби не стала дисциплинированнее, но выполнила план-минимум на два выездных матча серии. Теперь в финале плей-офф НХЛ все не так однозначно. Владимир Тарасенко, тем временем, довел свою результативную серию до восьми матчей и находится в одной игре от повторения рекорда клуба, который пока принадлежит Тони Карри. Впереди у Русского Танка два домашних матча и отличный шанс окончательно переписать историю франшизы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Бостон Брюинз
2:3ОТ
2:2, 0:0, 0:0
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Финал30.05.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиКрэйг Беруби
Вратари
Туукка РаскДжордан Биннингтон
1-й период
03:55Сэм Блэй
04:44Чарли Койл(Джейк Дебраск, Давид Пастрняк)
09:37Роберт Бортуццо(Тайлер Бозак, Карл Гуннарссон)
10:17Йоаким Нордстрем(Шон Керали)
14:55Владимир Тарасенко(Джейден Шворц)
17:57Оскар Сундквист
2-й период
23:34Коннор Клифтон
32:19Джоэль Эдмундсон
35:39Коннор Клифтон
35:39Коннор Клифтон
37:56Джейден Шворц
3-й период
53:22Брэйден Шенн
Овертайм
63:51Карл Гуннарссон(Райан О`Райлли, Оскар Сундквист)
Лучшие игроки матча
Карл Гуннарссон (Сент-Луис Блюз), Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Йоаким Нордстрем (Бостон Брюинз)
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон Брюинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Шикарная жена русского форварда, который бьется в финале НХЛ. Красотка для Барби
«Вот это ананасы». Чемпионка мира выложила откровенные фото
УЕФА создала бесполезный финал Лиги Европы
Экс-игрок «Реала» — глава преступной группировки: все о скандале
СМИ: «Реал Мадрид» намерен продать игроков на 300 миллионов
Вся карьера — скандал: Денисов ушел из футбола
Ефимова показала фото без купальника
Россиянин попал в символическую сборную Лиги Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь