Первый после Овечкина. Сибиряк Тарасенко — главный русский герой этого плей-офф НХЛ
Его команда — в трех шагах от Кубка Стэнли.
Его команда — в трех шагах от Кубка Стэнли.
Финал нынешнего Кубка Стэнли может закончиться, как угодно, но даже если три следующих матча выиграет «Бостон», и серебряная чашка уедет в штат Массачусетс, главными героями этого сезона Национальной хоккейной лиги станут игроки и тренеры «Сент-Луис Блюз». Про невероятную сказку, которая происходит с «Блюз» в последние несколько месяцев сказано и написано столько, что добавить к этому
У этого фантастического успеха «Сент-Луиса» много отцов. Главный тренер Крейг Беруби принял команду по ходу сезона и заставил хоккеистов поверить в себя. Вратарь Джордан Биннингтон получил первый полноценный шанс выбраться из АХЛ и вцепился в него мертвой хваткой, доигравшись в итоге до номинации на «Колдер Трофи». А разве не достоин статуса героя инфорсер Роберт Бортуццо, который на старте этой кубковой кампании попадал в состав нерегулярно, но постепенно ситуацию исправил, да еще и положил два важнейших гола — защитник помог «Музыкантам» сравнять счет в сериях с «Сан-Хосе» и с «Бостоном».
Законное место в этой компании занимает и русский форвард Владимир Тарасенко. Регулярный чемпионат он закончил на первом месте в снайперском (33 гола) и на втором в бомбардирском (68 очков) рейтингах клуба. А вот начало
Впереди у «Сент-Луиса» две домашних встречи, если каждую из них россиянин закончит с очками, то установит рекорд клуба по продолжительности результативной серии в
Вообще, нынешний
Тарасенко вообще можно назвать специалистом по
Конечно, вклад Тарасенко в нынешний успех «Сент-Луиса» — это не только голы. После выхода в финал Кубка Стэнли его отец Андрей (известный в прошлом хоккеист, а сегодня — тренер «Сибири») подробно рассказал об изменении игрового сына стиля. О том, что Владимир стал больше отрабатывать в обороне, создавать моменты для партнеров, а не для себя, заводить команду своими хитами. К слову, по количеству силовых приемов в нынешнем
«Решение об изменении стиля игры принималось летом. Восстановление после операции было длительным, время на подумать имелось. Одним снайперством сейчас уже не обойтись. Все друг друга изучают, так что надо быть более универсальным игроком — уметь играть и когда шайба идет в ворота, и когда нет. Уметь играть и в силовой хоккей, и в комбинационный… Но трансформация, конечно, далась нелегко», — рассказывал
А еще Тарасенко — лидер раздевалки «Блюзменов». Осенью именно он дважды извинялся перед журналистами за неудачный старт команды и до последнего поддерживал главного тренера Майка Йео, который в итоге
Я видел после матча, как плакали легенды «Сент-Луиса». Это поразительно! Они нас так поддерживают. Так долго ждали этого момента. Мы рады, что сумели доставить такую радость людям. Но теперь самая важная серия — против «Бостона». И мы сделаем все, чтобы провести ее хорошо.
В прошлом году в НХЛ случилось самое ожидаемое российское чемпионство — Александр Овечкин взял Кубок Стэнли спустя 13 лет после своего дебюта в лиге. В этом есть шансы на самое НЕожиданное российское чемпионство — в возможный триумф «Сент-Луиса» поверить не получается даже сейчас. Но кто скажет, что Тарасенко и компания его не заслужили?
|Брюс Кэссиди
|Крэйг Беруби
|Туукка Раск
|Джордан Биннингтон
|03:55
|Сэм Блэй
|04:44
|Чарли Койл(Джейк Дебраск, Давид Пастрняк)
|09:37
|Роберт Бортуццо(Тайлер Бозак, Карл Гуннарссон)
|10:17
|Йоаким Нордстрем(Шон Керали)
|14:55
|Владимир Тарасенко(Джейден Шворц)
|17:57
|Оскар Сундквист
|23:34
|Коннор Клифтон
|32:19
|Джоэль Эдмундсон
|35:39
|Коннор Клифтон
|35:39
|Коннор Клифтон
|37:56
|Джейден Шворц
|53:22
|Брэйден Шенн
|63:51
|Карл Гуннарссон(Райан О`Райлли, Оскар Сундквист)
Карл Гуннарссон (Сент-Луис Блюз), Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Йоаким Нордстрем (Бостон Брюинз)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0