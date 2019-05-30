Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
25.05
Россия0
Финляндия1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
25.05
Канада5
Чехия1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
РоссияБ3
Чехия2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
Канада1
Финляндия3
Хоккей. НХЛ
28.05
Бостон Брюинз4
Сент-Луис Блюз2
Все события
Фоторепортажи
31Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
13:05 (мск), источник: Sport24

Первый после Овечкина. Сибиряк Тарасенко — главный русский герой этого плей-офф НХЛ

Его команда — в трех шагах от Кубка Стэнли.

Наверх

Финал нынешнего Кубка Стэнли может закончиться, как угодно, но даже если три следующих матча выиграет «Бостон», и серебряная чашка уедет в штат Массачусетс, главными героями этого сезона Национальной хоккейной лиги станут игроки и тренеры «Сент-Луис Блюз». Про невероятную сказку, которая происходит с «Блюз» в последние несколько месяцев сказано и написано столько, что добавить к этому что-то новое просто невозможно. В двух словах эту невероятную историю можно изложить так: «Худшая команда лиги в январе 2019-го прямо сейчас рубится в главной серии плей-офф».

У этого фантастического успеха «Сент-Луиса» много отцов. Главный тренер Крейг Беруби принял команду по ходу сезона и заставил хоккеистов поверить в себя. Вратарь Джордан Биннингтон получил первый полноценный шанс выбраться из АХЛ и вцепился в него мертвой хваткой, доигравшись в итоге до номинации на «Колдер Трофи». А разве не достоин статуса героя инфорсер Роберт Бортуццо, который на старте этой кубковой кампании попадал в состав нерегулярно, но постепенно ситуацию исправил, да еще и положил два важнейших гола — защитник помог «Музыкантам» сравнять счет в сериях с «Сан-Хосе» и с «Бостоном».

Законное место в этой компании занимает и русский форвард Владимир Тарасенко. Регулярный чемпионат он закончил на первом месте в снайперском (33 гола) и на втором в бомбардирском (68 очков) рейтингах клуба. А вот начало плей-офф получилось для воспитанника новосибирского хоккея смазанным. 5 очков в 13 матчах — не самый серьезный вклад в выход команды в финал конференции. Но с первой же игры серии против «Сан-Хосе» Русский Танк завелся на полную. Он набирает очки в восьми последних играх, а забивает голы — в четырех. У Тарасенко уже 10 шайб в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли — это третий результат среди всех его участников.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впереди у «Сент-Луиса» две домашних встречи, если каждую из них россиянин закончит с очками, то установит рекорд клуба по продолжительности результативной серии в плей-офф. Пока он принадлежит Тони Карри — герою 70−80-х годов прошлого века.

Вообще, нынешний плей-офф НХЛ получился антирусским. В том смысле, что все наши звезды покинули его очень рано, в какой-то момент казалось очевидным, что серебряная чашка будущим летом проедет мимо России. За то, что ко второму матчу финала шансы на появление еще пары (не забываем про Ивана Барбашева) русских фамилий на главном клубном трофее планеты все еще реальны, все мы должны благодарить Тарасенко. Догнать Павла Буре, Александра Овечкина и Евгения Малкина по голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли Тарасенко вряд ли сможет, но еще пара точных попаданий выведет его на четвертое место в этой солидной компании.

Тарасенко вообще можно назвать специалистом по плей-офф. Среди всех действующих хоккеистов НХЛ по средней результативности в кубковых матчах он уступает только Александру Овечкину. Никита Кучеров, Логан Кутюр и Сидни Кросби пока до Русского Танка не дотягивают.

Конечно, вклад Тарасенко в нынешний успех «Сент-Луиса» — это не только голы. После выхода в финал Кубка Стэнли его отец Андрей (известный в прошлом хоккеист, а сегодня — тренер «Сибири») подробно рассказал об изменении игрового сына стиля. О том, что Владимир стал больше отрабатывать в обороне, создавать моменты для партнеров, а не для себя, заводить команду своими хитами. К слову, по количеству силовых приемов в нынешнем плей-офф (43) Русский Танк занимает шестое место среди всех игроков «Сент-Луиса» — не самая типичное достижение для топ-снайпера.

«Решение об изменении стиля игры принималось летом. Восстановление после операции было длительным, время на подумать имелось. Одним снайперством сейчас уже не обойтись. Все друг друга изучают, так что надо быть более универсальным игроком — уметь играть и когда шайба идет в ворота, и когда нет. Уметь играть и в силовой хоккей, и в комбинационный… Но трансформация, конечно, далась нелегко», — рассказывал Тарасенко-старший. (Официальный сайт НХЛ).

А еще Тарасенко — лидер раздевалки «Блюзменов». Осенью именно он дважды извинялся перед журналистами за неудачный старт команды и до последнего поддерживал главного тренера Майка Йео, который в итоге все-таки не избежал увольнения. По ходу плей-офф Владимир выдает уже куда более позитивные речи, которыми старается завести партнеров.

Я видел после матча, как плакали легенды «Сент-Луиса». Это поразительно! Они нас так поддерживают. Так долго ждали этого момента. Мы рады, что сумели доставить такую радость людям. Но теперь самая важная серия — против «Бостона». И мы сделаем все, чтобы провести ее хорошо.
Владимир Тарасенко, нападающий «Сент-Луис Блюз»

В прошлом году в НХЛ случилось самое ожидаемое российское чемпионство — Александр Овечкин взял Кубок Стэнли спустя 13 лет после своего дебюта в лиге. В этом есть шансы на самое НЕожиданное российское чемпионство — в возможный триумф «Сент-Луиса» поверить не получается даже сейчас. Но кто скажет, что Тарасенко и компания его не заслужили?

Бостон Брюинз
2:3ОТ
2:2, 0:0, 0:0
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Финал30.05.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиКрэйг Беруби
Вратари
Туукка РаскДжордан Биннингтон
1-й период
03:55Сэм Блэй
04:44Чарли Койл(Джейк Дебраск, Давид Пастрняк)
09:37Роберт Бортуццо(Тайлер Бозак, Карл Гуннарссон)
10:17Йоаким Нордстрем(Шон Керали)
14:55Владимир Тарасенко(Джейден Шворц)
17:57Оскар Сундквист
2-й период
23:34Коннор Клифтон
32:19Джоэль Эдмундсон
35:39Коннор Клифтон
35:39Коннор Клифтон
37:56Джейден Шворц
3-й период
53:22Брэйден Шенн
Овертайм
63:51Карл Гуннарссон(Райан О`Райлли, Оскар Сундквист)
Лучшие игроки матча
Карл Гуннарссон (Сент-Луис Блюз), Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Йоаким Нордстрем (Бостон Брюинз)
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон Брюинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Шикарная жена русского форварда, который бьется в финале НХЛ. Красотка для Барби
«Вот это ананасы». Чемпионка мира выложила откровенные фото
УЕФА создала бесполезный финал Лиги Европы
Чех не заслужил таких проводов. «Арсенал» не заслужил трофей
Тарасенко забил, «Сент-Луис» победил в финале Кубка Стэнли
СМИ: «Реал Мадрид» намерен продать игроков на 300 миллионов
Медведева исполнила с Туктамышевой обольстительный танец (видео)
Переходом Дзюбы в АПЛ займётся агент Роналду
Россиянин попал в символическую сборную Лиги Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь