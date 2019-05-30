Первый после Овечкина. Сибиряк Тарасенко — главный русский герой этого плей-офф НХЛ

Финал нынешнего Кубка Стэнли может закончиться, как угодно, но даже если три следующих матча выиграет «Бостон», и серебряная чашка уедет в штат Массачусетс, главными героями этого сезона Национальной хоккейной лиги станут игроки и тренеры «Сент-Луис Блюз». Про невероятную сказку, которая происходит с «Блюз» в последние несколько месяцев сказано и написано столько, что добавить к этому что-то новое просто невозможно. В двух словах эту невероятную историю можно изложить так: «Худшая команда лиги в январе 2019-го прямо сейчас рубится в главной серии плей-офф».

У этого фантастического успеха «Сент-Луиса» много отцов. Главный тренер Крейг Беруби принял команду по ходу сезона и заставил хоккеистов поверить в себя. Вратарь Джордан Биннингтон получил первый полноценный шанс выбраться из АХЛ и вцепился в него мертвой хваткой, доигравшись в итоге до номинации на «Колдер Трофи». А разве не достоин статуса героя инфорсер Роберт Бортуццо, который на старте этой кубковой кампании попадал в состав нерегулярно, но постепенно ситуацию исправил, да еще и положил два важнейших гола — защитник помог «Музыкантам» сравнять счет в сериях с «Сан-Хосе» и с «Бостоном».

Законное место в этой компании занимает и русский форвард Владимир Тарасенко. Регулярный чемпионат он закончил на первом месте в снайперском (33 гола) и на втором в бомбардирском (68 очков) рейтингах клуба. А вот начало плей-офф получилось для воспитанника новосибирского хоккея смазанным. 5 очков в 13 матчах — не самый серьезный вклад в выход команды в финал конференции. Но с первой же игры серии против «Сан-Хосе» Русский Танк завелся на полную. Он набирает очки в восьми последних играх, а забивает голы — в четырех. У Тарасенко уже 10 шайб в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли — это третий результат среди всех его участников.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/l1cX-kngXKQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впереди у «Сент-Луиса» две домашних встречи, если каждую из них россиянин закончит с очками, то установит рекорд клуба по продолжительности результативной серии в плей-офф. Пока он принадлежит Тони Карри — герою 70−80-х годов прошлого века.

Вообще, нынешний плей-офф НХЛ получился антирусским. В том смысле, что все наши звезды покинули его очень рано, в какой-то момент казалось очевидным, что серебряная чашка будущим летом проедет мимо России. За то, что ко второму матчу финала шансы на появление еще пары (не забываем про Ивана Барбашева) русских фамилий на главном клубном трофее планеты все еще реальны, все мы должны благодарить Тарасенко. Догнать Павла Буре, Александра Овечкина и Евгения Малкина по голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли Тарасенко вряд ли сможет, но еще пара точных попаданий выведет его на четвертое место в этой солидной компании.

Тарасенко вообще можно назвать специалистом по плей-офф. Среди всех действующих хоккеистов НХЛ по средней результативности в кубковых матчах он уступает только Александру Овечкину. Никита Кучеров, Логан Кутюр и Сидни Кросби пока до Русского Танка не дотягивают.

Конечно, вклад Тарасенко в нынешний успех «Сент-Луиса» — это не только голы. После выхода в финал Кубка Стэнли его отец Андрей (известный в прошлом хоккеист, а сегодня — тренер «Сибири») подробно рассказал об изменении игрового сына стиля. О том, что Владимир стал больше отрабатывать в обороне, создавать моменты для партнеров, а не для себя, заводить команду своими хитами. К слову, по количеству силовых приемов в нынешнем плей-офф (43) Русский Танк занимает шестое место среди всех игроков «Сент-Луиса» — не самая типичное достижение для топ-снайпера.

«Решение об изменении стиля игры принималось летом. Восстановление после операции было длительным, время на подумать имелось. Одним снайперством сейчас уже не обойтись. Все друг друга изучают, так что надо быть более универсальным игроком — уметь играть и когда шайба идет в ворота, и когда нет. Уметь играть и в силовой хоккей, и в комбинационный… Но трансформация, конечно, далась нелегко», — рассказывал Тарасенко-старший. (Официальный сайт НХЛ).

А еще Тарасенко — лидер раздевалки «Блюзменов». Осенью именно он дважды извинялся перед журналистами за неудачный старт команды и до последнего поддерживал главного тренера Майка Йео, который в итоге все-таки не избежал увольнения. По ходу плей-офф Владимир выдает уже куда более позитивные речи, которыми старается завести партнеров.

Я видел после матча, как плакали легенды «Сент-Луиса». Это поразительно! Они нас так поддерживают. Так долго ждали этого момента. Мы рады, что сумели доставить такую радость людям. Но теперь самая важная серия — против «Бостона». И мы сделаем все, чтобы провести ее хорошо. Владимир Тарасенко, нападающий «Сент-Луис Блюз»