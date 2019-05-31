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00:30 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Торонто» может обменять российского хоккеиста Зайцева

ТАСС, 31 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» рассматривает возможность обмена российского защитника Никиты Зайцева. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт Зайцева рассчитан до 2024 года. Отмечается, что 27-летний игрок совместно с клубом рассматривает варианты продолжения карьеры.

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Зайцев выступает за «Торонто» с 2016 года, до этого он был игроком новосибирской «Сибири» и московского ЦСКА. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 223 матча, в которых набрал 63 очка (12 голов + 51 результативная передача). В сезоне-2018/19 «Торонто» занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф в серии до четырех побед уступил «Бостону» со счетом 3−4.

В составе сборной России он дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира — в 2016 и 2019 годах.

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