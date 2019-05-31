СМИ: «Торонто» может обменять российского хоккеиста Зайцева

Зайцев выступает за «Торонто» с 2016 года, до этого он был игроком новосибирской «Сибири» и московского ЦСКА. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 223 матча, в которых набрал 63 очка (12 голов + 51 результативная передача). В сезоне-2018/19 «Торонто» занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф в серии до четырех побед уступил «Бостону» со счетом 3−4.