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17:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вашингтон» опубликовал заявление по скандальному видео с Кузнецовым

«Вашингтон» прокомментировал ситуацию со скандалом с нападающим команды, форвардом сборной России Евгением Кузнецовым.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в Твиттере было опубликовано видео с участием хоккеиста. На ролике Кузнецов находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед ним на столе можно заметить порошок белого цвета. На кровати около хоккеиста лежит спящая девушка. Время и место съемки неизвестно.

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— Помимо проведения собственной проверки, мы встретились с Евгением, чтобы обсудить видео, которое было распространенов социальных сетях. Мы разочарованы его присутствием на видео, но принимаем его объяснения и извинения за то, что он поставил себя в неудачную ситуацию. Евгений — потрясающий игроки активный член нашего сообщества. Мы ожидаем, что он научится на собственном опыте и будет поддерживать как стандарты организации для него, так и свои собственные, — говорится в заявлении клуба.

Сам Кузнецов ранее заявил «СЭ», что никогда не употреблял наркотики.

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13:28 (мск)© Ньюстюб
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