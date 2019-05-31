«Вашингтон» опубликовал заявление по скандальному видео с Кузнецовым

Ранее в Твиттере было опубликовано видео с участием хоккеиста. На ролике Кузнецов находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед ним на столе можно заметить порошок белого цвета. На кровати около хоккеиста лежит спящая девушка. Время и место съемки неизвестно.

— Помимо проведения собственной проверки, мы встретились с Евгением, чтобы обсудить видео, которое было распространенов социальных сетях. Мы разочарованы его присутствием на видео, но принимаем его объяснения и извинения за то, что он поставил себя в неудачную ситуацию. Евгений — потрясающий игроки активный член нашего сообщества. Мы ожидаем, что он научится на собственном опыте и будет поддерживать как стандарты организации для него, так и свои собственные, — говорится в заявлении клуба.