Хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко готов сыграть в третьем матче финала плей-офф с «Бостоном»

Источник: AP 2019

Нападающий пропустил тренировку команды в пятницу. Однако главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Беруби заверил, что россиян полностью здоров и готов сыграть против «Бостона».

По словам наставника, Тарасенко проходил обследование после небольшого повреждения, полученного во время второй встречи финальной серии Кубка Стэнли. По ходу второго периода форвард отправился в раздевалку, пропустив несколько смен. Позже российский хоккеист вернулся на лед и доиграл матч.

Тарасенко набрал 15 (10 шайб + 5 передач) очков в текущем плей-офф, его результативная серия насчитывает уже восемь встреч. По этому показателю он вышел на второе место в истории клуба, отставая только от Тони Карри (9). Также россиянин теперь занимает четвертую строчку среди всех игроков НХЛ по количеству голов (32) в плей-офф с 2013 года. Лидируют здесь Логан Кутюр (36), Александр Овечкин (35) и Сидни Кросби (33).