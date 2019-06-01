Хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко готов сыграть в третьем матче финала плей-офф с «Бостоном»
ТАСС, 1 июня. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко примет участие в третьей игре финальной серии
ТАСС, 1 июня. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко примет участие в третьей игре финальной серии
Нападающий пропустил тренировку команды в пятницу. Однако главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Беруби заверил, что россиян полностью здоров и готов сыграть против «Бостона».
По словам наставника, Тарасенко проходил обследование после небольшого повреждения, полученного во время второй встречи финальной серии Кубка Стэнли. По ходу второго периода форвард отправился в раздевалку, пропустив несколько смен. Позже российский хоккеист вернулся на лед и доиграл матч.
Тарасенко набрал 15 (10 шайб + 5 передач) очков в текущем
Счет в финальной серии на данный момент равный — 1−1. Третий матч противостояния состоится на домашней площадке «Сент-Луиса» в ночь на 2 июня.