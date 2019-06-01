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11:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Виннипег» не хочет заключать долгосрочный контракт с Лайне

Североамериканский журналист Фрэнк Серавалли сообщил, что клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» не хочет заключать долгосрочный контракт с нападающим Патриком Лайне.

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Источник: AP 2019

По имеющейся информации, клуб склоняется к подписанию контракта с финским форвардом сроком на один-два года.

В регулярном чемпионате сезона-2018/19 21-летний Лайне принял участие в 82 матчах, записав на свой счёт 50 (30+20) баллов при показателе полезности «-24» и 42 минутах штрафного времени. В шести играх Кубка Стэнли у финского нападающего три гола, а также одна результативная передача. В предыдущем чемпионате статистика Патрика была более впечатляющей — за регулярку он забросил 44 шайбы и отдал 26 голевых пасов.

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