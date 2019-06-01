Варламова выдавливают из «Колорадо». Но ему ни в коем случае нельзя возвращаться в Россию
Он еще может пошуметь в НХЛ.
Он еще может пошуметь в НХЛ.
Кажется, что еще никогда в истории российского хоккея у нас не было столько классных вратарей в самом расцвете. С тем, чтобы вслед за Сергеем Бобровским «Везиной» разжился Андрей Василевский, уже не спорят по обе стороны Атлантики. А игра против Чехии на чемпионате мира убедила, что вратарь «Тампы» прямо сейчас — лучший в мире. Там же, в НХЛ, произвел фурор Александр Георгиев, вытеснив из состава самого Херника Лундквиста. Стучатся в двери сильнейшей лиги мира Игорь Шестеркин и Илья Сорокин, а Антон Худобин дает понять, что бэкапов надежнее него в лиге не сыскать днем с огнем.
На фоне всего этого благополучия выбивается положение Семена Варламова, чья карьера, кажется, пошла на спад. Этим летом у него истекает контракт с «Колорадо», и пока нет никакой уверенности в том, что «лавины» предложат ему новое соглашение. Более того, велика вероятность, что Варламов единственным из русских вратарей выйдет на рынок свободных агентов. Казалось бы, для 31-летнего голкипера это отличный шанс получить последние большие деньги в карьере, но к столь важному рубежу Семен подходит с позиции проигравшего.
Минувший сезон — первый с момента перехода Варламова в «Колорадо», который он провел не будучи первым номером. Еще за год до этого россиянина поджимал Джонатан Бернье, но статистика у канадца была чуть хуже, и дворцового переворота не произошло. Зато с приходом в клуб Филиппа Грубауэра расстановка сил во вратарской бригаде «Эвеланш»
Немецкий голкипер, выигравший с «Вашингтоном» Кубок Стэнли, моложе Варламова, получает почти в два раза меньше, и к тому же не столь травматичен. Тогда как каждый сезон Семена — это русская рулетка, играя в которую, не знаешь, выдержит ли его пах нагрузки на этот раз или нет. А учитывая, что «Эвеланш» на днях подписали односторонний контракт с Павлом Францоузом, дни Варламова в Денвере, кажется, сочтены.
«Никогда не скрывал, что мне нравится играть за “Колорадо” и хочется выиграть Кубок Стэнли с этим клубом. В нем я провел уже большую часть своей карьеры — и считаю, что он сейчас движется в правильном направлении. У нас хорошая боеспособная команда с талантливыми молодыми ребятами. Много талантов на подходе из
Кажется, что многолетний контракт с «Колорадо» так и останется мечтой Варламова. Грубауэр в честной конкуренции с ним доказал, что способен быть первым номером клуба НХЛ. Что до Францоуза, то отпахав сезон за
По большому счету, для клубов, желающих
Прежде всего, претендовать на Варламова должны «Калгари» и «Каролина», чьи основные вратари также становятся свободными агентами. И если в то, что Петера Мразека «банда придурков» отпустит без борьбы, поверить сложно, то 37-летнего Майка Смита россиянин точно выглядит интереснее. Есть, конечно, варианты с «Баффало», где все туманно с вратарской линией, но именно переезд в Канаду или пополнение самой отвязной команды НХЛ выглядит для Семена наиболее реалистичным сценарием.
А вот возвращаться в КХЛ Варламову явно рано. Семена всегда готовы принять в родном «Локомотиве», но прямо сейчас там взращивают молодых Коновалова с Исаевым, а на подстраховку им взят опытный, но не хватающий с неба звезд Лазушин. Здесь и сейчас места Варламову попросту нет. Интересным вариантом для Семена мог быть СКА, но и здесь из потенциальных преемников Шестеркина выстроилась целая очередь из молодых вратарей. Подписывать Варламова — значит окончательно перекрывать кислород Мельничуку, Аскарову и особенно Кочеткову.