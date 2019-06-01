Зайцев хочет уйти из «Торонто». Почему это может стать лучшим решением для всех
Российские защитники в «Торонто» не приживаются.
Российские защитники в «Торонто» не приживаются.
Никита Зайцев хочет покинуть «Торонто» — именно так стоит трактовать последние новости, поступившие из стана «Мэйпл Лифс» в концовке нынешней недели. Это известие стало полной неожиданностью для всех, поскольку позиции Зайцева в стане «кленовых» выглядели очень прочно: в 2017 году прежний генеральный менеджер «Торонто» Лу Ламорелло подписал россиянина на 7 лет со среднегодовой зарплатой в $ 4,5 млн, а место в двух первых парах защитников гарантировало Никите приличное игровое время. Однако после завершения чемпионата мира Зайцев обратился к руководству клуба с просьбой его обменять.
Причины, по которой Зайцев захотел покинуть «Торонто», не называются. Известно лишь, что у Никиты были для этого
«Это будет нашей целью — попытаться найти для него новый старт. По его личным, приватным причинам. Я уже встречался с агентом Дэном Мильштейном, в подробности вдаваться не буду. Оставим это до переговоров. Не стоит говорить, что Зайцев на сто процентов покидает команду, особенно после неплохого сезона, который был у Никиты. Он играл в паре с Джейком Маззином, его игра приобрела новые краски. Его умение играть в меньшинстве, хороший бросок правым хватом — всё это было причиной того, что ему предложили долгосрочный контракт. Зайцева подписали на семь лет, но я больше не хочу спекулировать на эту тему», — сказал Дубас. Никаких комментариев от самого Зайцева или агента Мильштейна не последовало.
В стан «Торонто» Никита перешёл из столичного ЦСКА, где до этого успешно отыграл 3 сезона. Дебютный чемпионат в НХЛ получился для Зайцева очень удачным — 43 гола и 32 передачи в 82 матчах, однако затем прогресс защитника несколько замедлился. Минувший сезон вышел для россиянина очень скромным (14 очков в 81 игре), а неудачная игра в обороне, особенно в конце регулярки и в серии
Спад в игре россиянина может наложиться на серьёзное обновление линии обороны в стане «Торонто», которое произойдёт в будущем. Если не считать Зайцева, Морган Райлли — единственный защитник команды, который подписан после сезона-2019/20. Уже нынешним летом команду наверняка покинут Джейк Гардинер, Мартин Маринчин и Рон Хэйнси, а Джейк Маззин доигрывает последний год по действующему контракту. Обновление оборонительной линии может привести к приобретению новых серьёзных конкурентов для Зайцева, и тогда его нынешняя роль защитника топ-4 и игрока спецбригады меньшинства может стать намного более скромной.
«Зайцев — неоднозначная личность. Скорее всего, клубу будет сложно обменять его в ближайшее время. Контракт с хоккеистом подписало предыдущее руководство «Лифс», а нынешняя власть испытывает симпатии к способному защитнику, который может играть в топ-4.
Джейк Гардинер, скорее всего, не вернётся в следующем сезоне. Трэвис Дермотт перенёс операцию на плече и не сможет вернуться в строй к началу сезона. Если Зайцев уйдёт, то появятся дыры в обороне. Будет интересно посмотреть на того, кто займёт его место и во что это обойдётся клубу. Можно сказать, что в «Торонто» будут рады избавиться от долгосрочных финансовых обязательств перед Зайцевым. Проблема в том, что такой контракт связывает им руки. Им будет сложно получить
«Кленовые листья» действительно будут рады расчистить место под потолком зарплат для того, чтобы иметь возможность сделать нормальное предложение лидеру атаки Митчу Марнеру, а также Каспери Капанену и Андреасу Юнссону. Если Зайцев уйдёт, это добавит к свободным $ 8,8 млн ещё $ 4,5 млн, а кроме этого «Торонто» может поместить в список долгосрочно травмированных Зака Хаймана (колено), Трэвиса Дермотта (плечо) и Натана Хортона, что дополнительно расчистит место «под кепкой».
По неофициальной информации, для Марнера готовят контракт, близкий по сумме к соглашению Остона Мэттьюса ($ 11,6 млн в год). Даже с учётом всех подвижек, это означает, что без расчистки ведомости никак не обойтись.
Сумма контракта у Никиты относительно невысока, но 5 оставшихся лет делают его действительно сложной фигурой для обмена. Кроме того, начиная с сезона-2019/20 у него вступает в действие частичный запрет на обмен, согласно которому Зайцев может дать руководству клуба список из 10 команд, куда он не желает переходить. Кто же может рискнуть и пригласить к себе российского оборонца?
Вариант первый — «Нью-Йорк Айлендерс». В «островитянах» генеральным менеджером трудится знаменитый Лу Ламорелло, который и подписывал с Никитой нынешний договор. В «Айлендерс» любят приглашать хоккеистов, которым нужна смена обстановки, но проблема заключается в том, что в команде есть уже 7 защитников на односторонних контрактах. Не исключено, что в качестве компенсации за Зайцева Ламорелло отдаст
Вариант второй — «Даллас Старз». Техасцам как раз необходим праворукий игрок обороны, поскольку этим хватом у них играет только Джон Клингберг, да и всего подписанных защитников пока значится лишь четверо. Другое дело, что Зайцев вряд ли будет приоритетным вариантом, если на рынок снова выйдет Эрик Карлссон.
Вариант третий — «Нью-Джерси Дэвилз». «Дьяволам» необходимо укрепление оборонительной линии, где праворуких всего двое — Деймон Сиверсон и Стив Сантини. В «Дэвилз» Зайцев мог бы сыграть в привычной ему второй паре и попытаться заработать твёрдое место в спецбригаде большинства. Захочет ли Никита перебираться из амбициозного «Торонто» в скромный