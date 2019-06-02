Озверевшие медведи: «Бостон» остановил Тарасенко и разнес «Сент-Луис» в пух и прах

Заряд

Обустраивая раздевалку на выезде, менеджер по экипировке «Бостона» повесил на видное месте изображение Бобби Орра, пьющего из Кубка Стэнли после легендарной шайбы в ворота «Рейнджерс» с девизом: «Чем сильнее конфликт, тем более славный триумф». Мотивация у гостей зашкаливала — «Брюинз» сразу стали хозяйничать на льду, а их спецбригада в итоге реализовала четыре попытки из четырех. Патрис Бержерон с удивительным постоянством брал верх на точке и успевал на пятак, откуда беспрепятственно перевел в сетку наброс Тори Крюга. В этом Кубке Стэнли капитан «Мишек» уже забил ровно столько же в формате «пять на четыре», сколько и за 15 прошлых сезонов. После еще пары передач он уже нагнал по очкам самого Фила Эспозито, а ведь Патрис еще лучше всех в лиге отрабатывает в своей зоне.

«Бостон» солидными шагами идет к новому титулу, не допуская даже секундной расслабленности. Опасность в своей зоне гости оперативно нейтрализовывали, существенно сокращая работу Туукки Раска. Под плотным форчеком у «Блюз» нечасто получались осмысленные комбинации, а вслед за любым обрезом следовала молниеносная контратака. В решающий момент нижние тройки сделали разницу. Чарли Койл вновь эффектно завершил выпад, который сам же начал, а за считанные секунды до перерыва Шон Курали отправил Джордана Биннингтона в нокдаун.

Срыв

Почти полвека Сент-Луис ждал финала Кубка Стэнли, и весь штат Миссури по-настоящему живет противостоянием. Многотысячную толпу в сине-золотых цветах в фан-зоне не смогла разогнать даже грозовая буря, зато с этим справилась собственная команда. После третьего результативного большинства «Бостона» стало предельно ясно, что пора готовиться к четвертой игре. Кипер «Сент-Луиса» пришел в бешенство и безапелляционно направился прямиком в раздевалку. Джордан часто тащил и решал исход матчей в этом плей-офф, но сегодня ему определенно не повезло с отскоками. Теперь от психологической стабильности голкипера-новичка зависит будущее «Блюз» этой серии.