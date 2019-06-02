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10:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Озверевшие медведи: «Бостон» остановил Тарасенко и разнес «Сент-Луис» в пух и прах

«Брюинз» вышли вперед (2−1) в финальной серии Кубка Стэнли.

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Заряд

Обустраивая раздевалку на выезде, менеджер по экипировке «Бостона» повесил на видное месте изображение Бобби Орра, пьющего из Кубка Стэнли после легендарной шайбы в ворота «Рейнджерс» с девизом: «Чем сильнее конфликт, тем более славный триумф». Мотивация у гостей зашкаливала — «Брюинз» сразу стали хозяйничать на льду, а их спецбригада в итоге реализовала четыре попытки из четырех. Патрис Бержерон с удивительным постоянством брал верх на точке и успевал на пятак, откуда беспрепятственно перевел в сетку наброс Тори Крюга. В этом Кубке Стэнли капитан «Мишек» уже забил ровно столько же в формате «пять на четыре», сколько и за 15 прошлых сезонов. После еще пары передач он уже нагнал по очкам самого Фила Эспозито, а ведь Патрис еще лучше всех в лиге отрабатывает в своей зоне.

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«Бостон» солидными шагами идет к новому титулу, не допуская даже секундной расслабленности. Опасность в своей зоне гости оперативно нейтрализовывали, существенно сокращая работу Туукки Раска. Под плотным форчеком у «Блюз» нечасто получались осмысленные комбинации, а вслед за любым обрезом следовала молниеносная контратака. В решающий момент нижние тройки сделали разницу. Чарли Койл вновь эффектно завершил выпад, который сам же начал, а за считанные секунды до перерыва Шон Курали отправил Джордана Биннингтона в нокдаун.

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Срыв

Почти полвека Сент-Луис ждал финала Кубка Стэнли, и весь штат Миссури по-настоящему живет противостоянием. Многотысячную толпу в сине-золотых цветах в фан-зоне не смогла разогнать даже грозовая буря, зато с этим справилась собственная команда. После третьего результативного большинства «Бостона» стало предельно ясно, что пора готовиться к четвертой игре. Кипер «Сент-Луиса» пришел в бешенство и безапелляционно направился прямиком в раздевалку. Джордан часто тащил и решал исход матчей в этом плей-офф, но сегодня ему определенно не повезло с отскоками. Теперь от психологической стабильности голкипера-новичка зависит будущее «Блюз» этой серии.

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В противоположных воротах Раск был практически непробиваем. Множество бросков его партнеры поймали на себя, часто «Блюзмены» промахивались и трибуны практически потеряли надежду к моменту, когда Иван Барбашев в «мусорном» стиле распечатал финна. Владимир Тарасенко старался не меньше соотечественника и больше остальных попадал по воротам, но все же прервал свою результативную серию из восьми матчей. Каждый раз, когда до него доходила шайба, Здено Хара и другие бостонцы сразу же брали россиянина в штыки, зная, что ему достаточно нескольких секунд на точный бросок. На завтрашнюю игру Владимир и все его партнеры наверняка настроится как на последний бой, ведь повторного провала на домашнем льду болельщики не простят.

Сент-Луис Блюз
2:7
0:3, 1:2, 1:2
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, Финал2.06.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиБрюс Кэссиди
Вратари
Джордан Биннингтон(Джейк Аллен, Джейк Аллен, Джейк Аллен)Туукка Раск
1-й период
01:02Джейк Дебраск
10:26Дэвид Перрон
10:47Патрис Бержерон(Джейк Дебраск, Тори Краг)
14:22Иван Барбашев
14:22Коннор Клифтон
17:40Чарли Койл(Дэнтон Хейнен, Маркус Юханссон)
19:50Шон Керали(Йоаким Нордстрем)
19:50Командный штраф
2-й период
20:41Давид Пастрняк(Тори Краг, Патрис Бержерон)
27:37Патрик Марун
27:37Чарли Макэвой
27:37Здено Хара
31:05Иван Барбашев(Александр Стин, Закари Сэнфорд)
31:41Колтон Парэйко
32:12Тори Краг(Брэд Маршан, Патрис Бержерон)
3-й период
40:54Дэвид Перрон
40:54Коннор Клифтон
41:31Брэндон Карло
45:18Здено Хара
45:24Колтон Парэйко(Тайлер Бозак, Райан О`Райлли)
46:04Джейк Дебраск
58:12Ноэль Аккьяри(Йоаким Нордстрем, Чарли Койл)
58:12Алекс Пьетранджело
58:35Маркус Юханссон(Коннор Клифтон, Тори Краг)
Лучшие игроки матча
Патрис Бержерон (Бостон Брюинз), Тори Краг (Бостон Брюинз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз)
Статистика
14Штрафное время16
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве4
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
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