Озверевшие медведи: «Бостон» остановил Тарасенко и разнес «Сент-Луис» в пух и прах
«Брюинз» вышли вперед (2−1) в финальной серии Кубка Стэнли.
«Брюинз» вышли вперед (2−1) в финальной серии Кубка Стэнли.
Обустраивая раздевалку на выезде, менеджер по экипировке «Бостона» повесил на видное месте изображение Бобби Орра, пьющего из Кубка Стэнли после легендарной шайбы в ворота «Рейнджерс» с девизом: «Чем сильнее конфликт, тем более славный триумф». Мотивация у гостей зашкаливала — «Брюинз» сразу стали хозяйничать на льду, а их спецбригада в итоге реализовала четыре попытки из четырех. Патрис Бержерон с удивительным постоянством брал верх на точке и успевал на пятак, откуда беспрепятственно перевел в сетку наброс Тори Крюга. В этом Кубке Стэнли капитан «Мишек» уже забил ровно столько же в формате «пять на четыре», сколько и за 15 прошлых сезонов. После еще пары передач он уже нагнал по очкам самого Фила Эспозито, а ведь Патрис еще лучше всех в лиге отрабатывает в своей зоне.
«Бостон» солидными шагами идет к новому титулу, не допуская даже секундной расслабленности. Опасность в своей зоне гости оперативно нейтрализовывали, существенно сокращая работу Туукки Раска. Под плотным форчеком у «Блюз» нечасто получались осмысленные комбинации, а вслед за любым обрезом следовала молниеносная контратака. В решающий момент нижние тройки сделали разницу. Чарли Койл вновь эффектно завершил выпад, который сам же начал, а за считанные секунды до перерыва Шон Курали отправил Джордана Биннингтона в нокдаун.
Почти полвека
В противоположных воротах Раск был практически непробиваем. Множество бросков его партнеры поймали на себя, часто «Блюзмены» промахивались и трибуны практически потеряли надежду к моменту, когда Иван Барбашев в «мусорном» стиле распечатал финна. Владимир Тарасенко старался не меньше соотечественника и больше остальных попадал по воротам, но все же прервал свою результативную серию из восьми матчей. Каждый раз, когда до него доходила шайба, Здено Хара и другие бостонцы сразу же брали россиянина в штыки, зная, что ему достаточно нескольких секунд на точный бросок. На завтрашнюю игру Владимир и все его партнеры наверняка настроится как на последний бой, ведь повторного провала на домашнем льду болельщики не простят.
|Крэйг Беруби
|Брюс Кэссиди
|Джордан Биннингтон(Джейк Аллен, Джейк Аллен, Джейк Аллен)
|Туукка Раск
|01:02
|Джейк Дебраск
|10:26
|Дэвид Перрон
|10:47
|Патрис Бержерон(Джейк Дебраск, Тори Краг)
|14:22
|Иван Барбашев
|14:22
|Коннор Клифтон
|17:40
|Чарли Койл(Дэнтон Хейнен, Маркус Юханссон)
|19:50
|Шон Керали(Йоаким Нордстрем)
|19:50
|Командный штраф
|20:41
|Давид Пастрняк(Тори Краг, Патрис Бержерон)
|27:37
|Патрик Марун
|27:37
|Чарли Макэвой
|27:37
|Здено Хара
|31:05
|Иван Барбашев(Александр Стин, Закари Сэнфорд)
|31:41
|Колтон Парэйко
|32:12
|Тори Краг(Брэд Маршан, Патрис Бержерон)
|40:54
|Дэвид Перрон
|40:54
|Коннор Клифтон
|41:31
|Брэндон Карло
|45:18
|Здено Хара
|45:24
|Колтон Парэйко(Тайлер Бозак, Райан О`Райлли)
|46:04
|Джейк Дебраск
|58:12
|Ноэль Аккьяри(Йоаким Нордстрем, Чарли Койл)
|58:12
|Алекс Пьетранджело
|58:35
|Маркус Юханссон(Коннор Клифтон, Тори Краг)
Патрис Бержерон (Бостон Брюинз), Тори Краг (Бостон Брюинз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз)
|14
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|4
|0
|Голы в меньшинстве
|0