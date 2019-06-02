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14:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Хара просто замучил Тарасенко»: Дон Черри в восторге от гиганта «Брюинз»

«Бостон» хорош, но «Сент-Луис» уже доказал свою живучесть.

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Источник: AFP 2019

Третий матч финала Кубка Стэнли привлёк внимание не только разгромным счётом, с которым «Бостон» разобрался с «Сент-Луисом». Особого разбора удостоилась дуэль ведущего снайпера «блюзменов» Владимира Тарасенко с защитником-гигантом «медведей» Здено Харой, который приставлен персонально присматривать за российским форвардом.

Черри отдал должное словацкому гиганту

От Тарасенко словак уже пострадал — в первом матче финальной серии 42-летний гигант не очень удачно сблокировал выстрел Владимира, в результате чего шайба рассекла ему руку. «Я в порядке, просто небольшой порез. Пара швов — и я как новенький», — сказал Хара, который до этого пропустил четвёртый матч финала Востока против «Каролины».

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В первом и втором матчах финального противостояния Хара позволял Тарасенко забивать, в результате чего результативная серия 91-го номера «Блюз» достигла восьми игр. Однако после того, как серия переехала в Сент-Луис, словацкий ветеран выдал образцово-показательную персональную опеку, против которой Владимир пока не сумел найти противоядия. Это не укрылось от глаз одиозного Дона Черри, который отдал должное умению Харе остановить обладателя самого опасного броска у соперника.

«Хара вносит огромный вклад. Каждый раз, когда Тарасенко выходит на лёд, против него оказывается Хара. Он просто замучил нападающего соперника. Едва Тарасенко получает шайбу, против него оказывается Хара, который бьёт его и залезает под кожу», — отметил Черри.

Пара защитников Макэвой — Хара в третьем матче действительно «съела» лидерскую тройку Шварц — Шенн — Тарасенко, а главный тренер «Блюз» Крэйг Берюбе пока не сумел найти вариантов противодействия «колючей» игре оппонентов.

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Разочарование после 50 лет ожиданий

Третий матч стал для «Сент-Луиса» первой домашней игрой финала Кубка Стэнли за 49 лет, но не принёс радости болельщикам «синих». Предвкушение этого матча городе было огромным, но сам ход встречи заставил поклонников «музыкантов» сплошное разочарование.

«Ненужные штрафы, ошибки и просто неэффективная игра перемежались между собой. Уверен, что всем болельщикам “Сент-Луиса” просто хотелось рвать на себе волосы от досады. Даже те два гола, которые “блюзмены” забили, получились довольно уродливыми — обе шайбы залетели в ворота Раска от защитников “Бостона”. Конечно, “Сент-Луис” доказал свою способность восстанавливаться в течение всего года, и шанс вырваться из ловушки у них ещё будет. Но “мишки” здорово играли в равных составах и справились с задачей закрыть главных звёзд “Сент-Луиса”. А лидерская тройка “Бостона” показала отличные результаты: Бержерон забил гол и отдал два паса, Маршан заработал одну передачу, а Пастрняк — один гол», — отметил обозреватель CBS Sports Дэн Блэкберн.

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«Давайте будем честными — в составе «Сент-Луиса» в этом матче выделить было почти некого. Единственным, кто заслужил хороших слов — это Сэнфорд, который влился в состав после дисквалификации Сундквиста. Он вырос, мечтая играть за «Брюинз», команду из своего родного города. И в своём первом появлении в финале он хорошо зарекомендовал себя, умело сыграв против Здено Хары и помог Барбашёву забить гол в ворота «Бостона», — добавил обозреватель The Athletic Стив Бёрнсайд.

«Главной звездой третьего матча стал Тори Крюг. Четыре очка в матче финальной серии от защитника “Бостона” — это лучший показатель в истории клуба! Возможно, его так вдохновил его дикий силовой приём, который он провёл без шлема во втором матче финала. Шайба Крюга, сделавшая счёт 5:1, окончательно “убила” импульс “Сент-Луиса” к возвращению в игру. Все три его передачи были первыми, поэтому вклад защитника стоит признать огромным. Если он продолжит в том же духе, то сможет быть одним из претендентов на “Конн Смайт Трофи” — приз самому ценному хоккеисту плей-офф», — считает аналитик TSN Пьер Лебрюн.

Сент-Луис Блюз
2:7
0:3, 1:2, 1:2
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, Финал2.06.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center, 18789 зрителей
Главные тренеры
Крэйг БерубиБрюс Кэссиди
Вратари
Джордан Биннингтон(Джейк Аллен, Джейк Аллен, Джейк Аллен)Туукка Раск
1-й период
01:02Джейк Дебраск
10:26Дэвид Перрон
10:47Патрис Бержерон(Джейк Дебраск, Тори Краг)
14:22Иван Барбашев
14:22Коннор Клифтон
17:40Чарли Койл(Маркус Юханссон, Дэнтон Хейнен)
19:50Шон Керали(Йоаким Нордстрем)
19:50Командный штраф
2-й период
20:41Давид Пастрняк(Тори Краг, Патрис Бержерон)
27:37Патрик Марун
27:37Чарли Макэвой
27:37Здено Хара
31:05Иван Барбашев(Закари Сэнфорд, Александр Стин)
31:41Колтон Парэйко
32:12Тори Краг(Брэд Маршан, Патрис Бержерон)
3-й период
40:54Дэвид Перрон
40:54Коннор Клифтон
41:31Брэндон Карло
45:18Здено Хара
45:24Колтон Парэйко(Райан О`Райлли, Тайлер Бозак)
46:04Джейк Дебраск
58:12Ноэль Аккьяри(Йоаким Нордстрем, Чарли Койл)
58:12Алекс Пьетранджело
58:35Маркус Юханссон(Тори Краг, Коннор Клифтон)
Лучшие игроки матча
Патрис Бержерон (Бостон Брюинз), Тори Краг (Бостон Брюинз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз)
Статистика
14Штрафное время16
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве4
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон Брюинз
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