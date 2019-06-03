«Они свистят, но не дают нам никаких объяснений». Судейский скандал в финале Кубка Стэнли
Главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Беруби атакует арбитров.
Главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Беруби атакует арбитров.
После третьей игры финала
Я согласен далеко не со всеми свистками. На протяжении трех стартовых раундов мы были самой малоудаляющейся командой лиги, а в трех игр финала внезапно получили 17 штрафов.
Возмущение Беруби легко объяснимо — в матче номер три «Бостон» четырежды играл в большинстве, нанес в этих розыгрышах лишнего четыре броска и все они закончились голами. Если бы не шайбы, заброшенные в численном неравенстве и в пустые ворота, основное время встречи закончилось бы с равным счетом — 2:2. Вместо этого «Блюз» получили разгром — 2:7.
«Мы не чувствуем, что заслужили поражения с таким счетом. Наша команда уверена в себе. Просто эту игру трудно оценить. В формате “5 на 5” мы не были плохи», — коуч «Блюз» считает результат несправедливым. (Sportsnet).
Почему Беруби решил в открытую атаковать арбитров именно сейчас? Он надеется, что его критика заставит судей быть более лояльными к «Блюз» в игре номер четыре? Или тренер «Музыкантов» просто был не готов к такому крупному поражению? Обе версии выглядят довольно правдоподобно, если вспомнить, что до субботы Крейг избегал публичной критики арбитров по ходу этого розыгрыша Кубка Стэнли.
Он молчал, когда они засчитали гол Эрика Карлссона после паса рукой от Тимо Майера овертайме третьего матча финала Западной конференции.
Молчал, когда избежал наказания защитник «Бостона» Тори Круг после вот этой атаки на Роберта Томаса. Силовой случился в первой игре серии, а в двух следующих 19-летний форвард «Сент-Луиса» на льду не появлялся.
Беруби сдержался даже после удаления и последующей дисквалификации Оскара Сундквиста за хит на Мэтте Гжельчике. Нарушение здесь можно рассмотреть только при очень большом желании.
Коуч «Блюзменов» заговорил только сейчас и цифры говорят о том, что время он выбрал идеальное. В трех первых раундах «Сент-Луис» в среднем получал 2,9 малых штрафов за игру, в финале эта цифра выросла до 5,7. Все бы ничего, вот только «Брюинз» мчатся по
Откровенно говоря, ни одно из четырех реализованных «Бостоном» удалений в третьей встрече спорным не выглядело. Блокировка Перрона, штраф за ошибочный
Я не куплюсь на эти разговоры. Еще раз напомню — мы были самой редко наказываемой командой НХЛ, когда входили в эту серию. Пока же судьи просто свистят и не дают нам никаких объяснений.
|Крэйг Беруби
|Брюс Кэссиди
|Джордан Биннингтон(Джейк Аллен, Джейк Аллен, Джейк Аллен)
|Туукка Раск
|01:02
|Джейк Дебраск
|10:26
|Дэвид Перрон
|10:47
|Патрис Бержерон(Джейк Дебраск, Тори Краг)
|14:22
|Иван Барбашев
|14:22
|Коннор Клифтон
|17:40
|Чарли Койл(Маркус Юханссон, Дэнтон Хейнен)
|19:50
|Шон Керали(Йоаким Нордстрем)
|19:50
|Командный штраф
|20:41
|Давид Пастрняк(Тори Краг, Патрис Бержерон)
|27:37
|Патрик Марун
|27:37
|Чарли Макэвой
|27:37
|Здено Хара
|31:05
|Иван Барбашев(Закари Сэнфорд, Александр Стин)
|31:41
|Колтон Парэйко
|32:12
|Тори Краг(Брэд Маршан, Патрис Бержерон)
|40:54
|Дэвид Перрон
|40:54
|Коннор Клифтон
|41:31
|Брэндон Карло
|45:18
|Здено Хара
|45:24
|Колтон Парэйко(Райан О`Райлли, Тайлер Бозак)
|46:04
|Джейк Дебраск
|58:12
|Ноэль Аккьяри(Йоаким Нордстрем, Чарли Койл)
|58:12
|Алекс Пьетранджело
|58:35
|Маркус Юханссон(Тори Краг, Коннор Клифтон)
Патрис Бержерон (Бостон Брюинз), Тори Краг (Бостон Брюинз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз)
|14
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|4
|0
|Голы в меньшинстве
|0