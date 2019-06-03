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10:46 (мск), источник: Sport24

«Они свистят, но не дают нам никаких объяснений». Судейский скандал в финале Кубка Стэнли

Главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Беруби атакует арбитров.

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После третьей игры финала плей-офф Национальной хоккейной лиги случилось то, чего в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли еще не было. Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крейг Беруби на пресс-конференции открыто раскритиковал работу арбитров.

Я согласен далеко не со всеми свистками. На протяжении трех стартовых раундов мы были самой малоудаляющейся командой лиги, а в трех игр финала внезапно получили 17 штрафов.
Крейг Беруби

Возмущение Беруби легко объяснимо — в матче номер три «Бостон» четырежды играл в большинстве, нанес в этих розыгрышах лишнего четыре броска и все они закончились голами. Если бы не шайбы, заброшенные в численном неравенстве и в пустые ворота, основное время встречи закончилось бы с равным счетом — 2:2. Вместо этого «Блюз» получили разгром — 2:7.

«Мы не чувствуем, что заслужили поражения с таким счетом. Наша команда уверена в себе. Просто эту игру трудно оценить. В формате “5 на 5” мы не были плохи», — коуч «Блюз» считает результат несправедливым. (Sportsnet).

Почему Беруби решил в открытую атаковать арбитров именно сейчас? Он надеется, что его критика заставит судей быть более лояльными к «Блюз» в игре номер четыре? Или тренер «Музыкантов» просто был не готов к такому крупному поражению? Обе версии выглядят довольно правдоподобно, если вспомнить, что до субботы Крейг избегал публичной критики арбитров по ходу этого розыгрыша Кубка Стэнли.

Он молчал, когда они засчитали гол Эрика Карлссона после паса рукой от Тимо Майера овертайме третьего матча финала Западной конференции.

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Молчал, когда избежал наказания защитник «Бостона» Тори Круг после вот этой атаки на Роберта Томаса. Силовой случился в первой игре серии, а в двух следующих 19-летний форвард «Сент-Луиса» на льду не появлялся.

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Беруби сдержался даже после удаления и последующей дисквалификации Оскара Сундквиста за хит на Мэтте Гжельчике. Нарушение здесь можно рассмотреть только при очень большом желании.

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Коуч «Блюзменов» заговорил только сейчас и цифры говорят о том, что время он выбрал идеальное. В трех первых раундах «Сент-Луис» в среднем получал 2,9 малых штрафов за игру, в финале эта цифра выросла до 5,7. Все бы ничего, вот только «Брюинз» мчатся по плей-офф с фантастическим процентом реализации большинства — 35,9 (средний показатель по лиге — 19,1). А вот по количеству шайб, заброшенных в равных составах, счет в главной серии сезона равный — 5−5.

Откровенно говоря, ни одно из четырех реализованных «Бостоном» удалений в третьей встрече спорным не выглядело. Блокировка Перрона, штраф за ошибочный офсайд-челлендж, опасная игра высоко поднятой клюшкой от Парайко, удар клюшкой в исполнении Пьетранджело — каждый из этих эпизодов волне заслуживал наказания. Другой вопрос, что в отношении хоккеистов «Бостона» арбитры далеко не всегда бывают так категоричны. С этим, кажется, согласен и Беруби, которому не нравятся разговоры о том, что у «Блюз» есть проблемы с дисциплиной.

Я не куплюсь на эти разговоры. Еще раз напомню — мы были самой редко наказываемой командой НХЛ, когда входили в эту серию. Пока же судьи просто свистят и не дают нам никаких объяснений.
Крейг Беруби, главный тренер «Сент-Луис Блюз»
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Сент-Луис Блюз
2:7
0:3, 1:2, 1:2
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, Финал2.06.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center, 18789 зрителей
Главные тренеры
Крэйг БерубиБрюс Кэссиди
Вратари
Джордан Биннингтон(Джейк Аллен, Джейк Аллен, Джейк Аллен)Туукка Раск
1-й период
01:02Джейк Дебраск
10:26Дэвид Перрон
10:47Патрис Бержерон(Джейк Дебраск, Тори Краг)
14:22Иван Барбашев
14:22Коннор Клифтон
17:40Чарли Койл(Маркус Юханссон, Дэнтон Хейнен)
19:50Шон Керали(Йоаким Нордстрем)
19:50Командный штраф
2-й период
20:41Давид Пастрняк(Тори Краг, Патрис Бержерон)
27:37Патрик Марун
27:37Чарли Макэвой
27:37Здено Хара
31:05Иван Барбашев(Закари Сэнфорд, Александр Стин)
31:41Колтон Парэйко
32:12Тори Краг(Брэд Маршан, Патрис Бержерон)
3-й период
40:54Дэвид Перрон
40:54Коннор Клифтон
41:31Брэндон Карло
45:18Здено Хара
45:24Колтон Парэйко(Райан О`Райлли, Тайлер Бозак)
46:04Джейк Дебраск
58:12Ноэль Аккьяри(Йоаким Нордстрем, Чарли Койл)
58:12Алекс Пьетранджело
58:35Маркус Юханссон(Тори Краг, Коннор Клифтон)
Лучшие игроки матча
Патрис Бержерон (Бостон Брюинз), Тори Краг (Бостон Брюинз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз)
Статистика
14Штрафное время16
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве4
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
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