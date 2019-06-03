Молодой русский, который забивает в финале Кубка Стэнли. История Ивана Барбашева

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Сент-Луис» разгромно проиграл «Бостону», но одну из шайб в составе «музыкантов» записал на свой счет Иван Барбашев. Этот гол стал для россиянина третьим в текущем плей-офф и первым в финальной серии с «Бостоном». По этому поводу мы рассказываем историю Барбашева, проделавшего длинный путь в основу «Блюз».

Средний из трех братьев Барбашевых

Несмотря на то, что до НХЛ пока добрался только один игрок по фамилии Барбашев, у Ивана есть два брата, один из которых в свое время котировался ничуть не ниже. Сергей Барбашев на юниорском чемпионате мира 2010 года стал вторым бомбардиром сборной России после Евгения Кузнецова, а полтора года спустя выиграл серебро МЧМ в Калгари. До поры до времени удачно складывалась и его клубная карьера. Сергей выиграл Кубок Харламова с «Красной Армией», где был главной ударной силой после суперсвязки Кучеров — Гусев, попутно дебютировав в ЦСКА. Однако в какой-то момент карьера старшего из братьев Барбашевых затормозилась. Последние годы он курсирует между КХЛ и ВХЛ, а его последним клубом был новокузнецкий «Металлург». Мало кто знает, но в семье Барбашева есть и третий ребенок. На данный момент Максиму 15 лет, и он тоже занимается хоккеем. Сменив несколько школ, в том числе ЦСКА и «Динамо», Барбашев-младший оказался в Мытищах.

Воспитанник «Динамо», начинавший в ЦСКА

На коньки родители поставили Ивана уже в два года, а с трех стал заниматься в школе «Северная звезда», откуда попал в ЦСКА. 1995 г. р. для «армейцев» оказался одним из самых урожайных за долгое время. Никита Задоров, Валентин Зыков, Сергей Толчинский, Николай Голдобин, Максим Мамин — все они, как и Барбашев, сыграли хотя бы один матч в НХЛ. Правда, застать в школе ЦСКА Барбашеву удалось далеко не всех. «Армейцем» Иван пробыл совсем недолго и с семи лет до выпуска занимался в ДЮСШ «Динамо». Нападающий был одним из лидеров команды наряду с Владимиром Брюквиным, Андреем Мироновым и Савелием Ильиным. Если первые двое до сих пор выступают за «Динамо», то Ильин так и не поднялся выше ВХЛ. Внушительно выглядел и вратарский тандем Бочаров — Серебряков. Бело-голубые пытались сохранить Барбашева, дважды предлагая ему профессиональный контракт, но он отвечал отказом, желая попробовать себя в Канаде.

Первый номер драфта CHL

В 2012 году фамилия Барбашева прозвучала сразу на двух драфт-церемониях. Родное «Динамо» выбрало его во втором раунде драфта КХЛ, а «Монктон» сделал Ивана первым номером CHL импорт-драфта. Важно понимать, что импорт-драфт, то есть распределение игроков из Европы, не столько определяет уровень и потенциал игрока, сколько свидетельствует о договоренностях. Как правило, клубы юниорских канадских лиг не тратят драфт-пики, если нет уверенности в приезде потенциального новичка из Старого света. Так или иначе, Барбашев стал первым номером драфта и сразу же переехал за океан, где в итоге провел три сезона. В первый же год он стал лучшим ассистентом среди новичков лиги Квебека, а на второй получил в «Монктоне» нашивку альтернативного капитана. Тогда же к Барбашеву подъехал Владимир Ткачев, в звене с которым они ставили на уши всю CHL. В свой последний сезон перед переходом во взрослый хоккей, Иван совсем немного недобрал до сотни очков.

Четвертый бомбардир ЮЧМ, где царил Макдэвид

Та самая связка Барбашев — Ткачев родилась в Сочи на олимпийском льду «Большого». Меньше чем за год до Олимпиады на тех же самых объектах проводился юниорский чемпионат мира по хоккею. Иван был ведущим центральным нападающим команды, удачно играл на чужом пятаке, а снаряды ему подносил омич Ткачев. На двоих эта парочка наколотила восемь шайб, набрав два десятка очков! Фантастическим взаимопониманием впечатлялось руководство «Монктона» и тут же заполучила напарника Барбашева. Сам же финалист Кубка Стэнли тогда финишировал на четвертом месте среди бомбардиров турнира, уступив лишь Ткачеву, Бучневичу и… Макдэвиду. 16-летний канадец проводил свой первый чемпионат мира, был на два года младше большинства соперников, но это не помешало ему доминировать в олимпийской столице. Конор в итоге выиграл с Канадой золото, а команда Игоря Кравчука осталась без медалей, уступив сначала в драматичной схватке американцам, а в матче за бронзу — финнам.

Как и Тарасенко попал в «Сент-Луис» благодаря «Русскому фактору»

Если на драфте CHL Барбашев ушел под первым номером, то перед драфтом НХЛ скауты и журналисты прочили ему место в первом раунде, а то и вовсе топ-20. Фаворитами тогда были Аарон Экблад и Леон Драйзайтль, а Вильяма Нюландера «Торонто» выбрал под восьмым номером. Первым среди россиян весьма сенсационно стал Никита Щербак (№ 26), а следом за ним проследовал Николай Голдобин (№ 27). Первый раунд подошел к концу, а фамилия Барбашева так и не прозвучала. Его падение в рейтинге тогда объяснили «Русским фактором». Несмотря на то, что Иван к тому моменту уже перебрался в Канаду, генменеджеры клубов НХЛ опасались выбирать юниоров из нашей страны в связи с нежеланием многих покидать КХЛ. В свое время по аналогичной причине Владимир Тарасенко ушел только под № 16, хотя определенно входил в десятку лучших игроков драфта. Барбашев, как и Тарасенко, достался «Сент-Луису». Для «Блюз», которые в первом раунде выбрали Робби Фаббри, а в начале второго Барбашева, это был самый успешный драфт со времен Тарасенко-Шворца.

Первый хет-трик на глазах у отца

Первый гол в финале Кубка Стэнли Барбашев провел накануне в ворота «Бостона». Первую шайбу в НХЛ он забросил в феврале 2017 года в ворота «Оттавы». Но самым знаменательным событием для 23-летнего форварда стал первый хет-трик в сильнейшей лиге мира. Командой, которая в конце этого марта пострадала от раззабивавшегося Ивана, стал «Детройт», на котором выросли многие русские хоккеисты его возраста. «Блюз» одержали победу со счетом 5:2, а Барбашев стал первой звездой матча. Этой части он удостоился впервые за годы выступлений в НХЛ. Особенно памятным этот хет-трик для Ивана стал по той причине, что состоялся он на глазах у Барбашева-старшего, отца большого семейства. Дмитрий Барбашев всего второй раз посетил матч сына в НХЛ, и сразу стал свидетелем летящих на лед кепок.

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