Молодой русский, который забивает в финале Кубка Стэнли. История Ивана Барбашева
Динамовец, который зажигал в Сочи наравне с Макдэвидом.
Динамовец, который зажигал в Сочи наравне с Макдэвидом.
В третьем матче финала Кубка Стэнли «Сент-Луис» разгромно проиграл «Бостону», но одну из шайб в составе «музыкантов» записал на свой счет Иван Барбашев. Этот гол стал для россиянина третьим в текущем
Несмотря на то, что до НХЛ пока добрался только один игрок по фамилии Барбашев, у Ивана есть два брата, один из которых в свое время котировался ничуть не ниже. Сергей Барбашев на юниорском чемпионате мира 2010 года стал вторым бомбардиром сборной России после Евгения Кузнецова, а полтора года спустя выиграл серебро МЧМ в Калгари. До поры до времени удачно складывалась и его клубная карьера. Сергей выиграл Кубок Харламова с «Красной Армией», где был главной ударной силой после суперсвязки Кучеров — Гусев, попутно дебютировав в ЦСКА. Однако в
На коньки родители поставили Ивана уже в два года, а с трех стал заниматься в школе «Северная звезда», откуда попал в ЦСКА. 1995 г. р. для «армейцев» оказался одним из самых урожайных за долгое время. Никита Задоров, Валентин Зыков, Сергей Толчинский, Николай Голдобин, Максим Мамин — все они, как и Барбашев, сыграли хотя бы один матч в НХЛ. Правда, застать в школе ЦСКА Барбашеву удалось далеко не всех. «Армейцем» Иван пробыл совсем недолго и с семи лет до выпуска занимался в ДЮСШ «Динамо». Нападающий был одним из лидеров команды наряду с Владимиром Брюквиным, Андреем Мироновым и Савелием Ильиным. Если первые двое до сих пор выступают за «Динамо», то Ильин так и не поднялся выше ВХЛ. Внушительно выглядел и вратарский тандем Бочаров — Серебряков.
В 2012 году фамилия Барбашева прозвучала сразу на двух
Та самая связка Барбашев — Ткачев родилась в Сочи на олимпийском льду «Большого». Меньше чем за год до Олимпиады на тех же самых объектах проводился юниорский чемпионат мира по хоккею. Иван был ведущим центральным нападающим команды, удачно играл на чужом пятаке, а снаряды ему подносил омич Ткачев. На двоих эта парочка наколотила восемь шайб, набрав два десятка очков! Фантастическим взаимопониманием впечатлялось руководство «Монктона» и тут же заполучила напарника Барбашева. Сам же финалист Кубка Стэнли тогда финишировал на четвертом месте среди бомбардиров турнира, уступив лишь Ткачеву, Бучневичу и… Макдэвиду. 16-летний канадец проводил свой первый чемпионат мира, был на два года младше большинства соперников, но это не помешало ему доминировать в олимпийской столице. Конор в итоге выиграл с Канадой золото, а команда Игоря Кравчука осталась без медалей, уступив сначала в драматичной схватке американцам, а в матче за бронзу — финнам.
Если на драфте CHL Барбашев ушел под первым номером, то перед драфтом НХЛ скауты и журналисты прочили ему место в первом раунде, а то и вовсе топ-20. Фаворитами тогда были Аарон Экблад и Леон Драйзайтль, а Вильяма Нюландера «Торонто» выбрал под восьмым номером. Первым среди россиян весьма сенсационно стал Никита Щербак (№ 26), а следом за ним проследовал Николай Голдобин (№ 27). Первый раунд подошел к концу, а фамилия Барбашева так и не прозвучала. Его падение в рейтинге тогда объяснили «Русским фактором». Несмотря на то, что Иван к тому моменту уже перебрался в Канаду, генменеджеры клубов НХЛ опасались выбирать юниоров из нашей страны в связи с нежеланием многих покидать КХЛ. В свое время по аналогичной причине Владимир Тарасенко ушел только под № 16, хотя определенно входил в десятку лучших игроков драфта. Барбашев, как и Тарасенко, достался «Сент-Луису». Для «Блюз», которые в первом раунде выбрали Робби Фаббри, а в начале второго Барбашева, это был самый успешный драфт со времен
Первый гол в финале Кубка Стэнли Барбашев провел накануне в ворота «Бостона». Первую шайбу в НХЛ он забросил в феврале 2017 года в ворота «Оттавы». Но самым знаменательным событием для 23-летнего форварда стал первый
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