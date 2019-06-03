Вратарь «Колорадо» Варламов имеет несколько предложений от клубов НХЛ

Текущий контракт 31-летнего россиянина с «Колорадо», за который он выступает с 2011 года, истекает 1 июля. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Варламов принял участие в 49 матчах, в среднем пропуская 2,87 шайбы и отражая 90,9% бросков.

«У Семена есть предложения от других команд НХЛ, все станет ясно к 1 июля — какие условия предложит “Колорадо” и другие клубы. Семену хочется определиться как можно быстрее, потому что если он выберет не “Колорадо”, то придется решать много бытовых вопросов, например, переезд. Переговоры начнутся после драфта НХЛ, который пройдет 21 и 22 июня, после этого рынок свободных агентов заработает», — сказал Александр Варламов.