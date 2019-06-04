«Сент-Луис» вновь сравнял счет в финальной серии плей-офф НХЛ против «Бостона»
ТАСС, 4 июня. «Сент-Луис» дома обыграл «Бостон» в четвертом матче финальной серии
ТАСС, 4 июня. «Сент-Луис» дома обыграл «Бостон» в четвертом матче финальной серии
В составе победителей дублем отметился форвард Райан О'Райлли (1-я и 51-я минуты). Еще по одной шайбе забросили российский нападающий Владимир Тарасенко (16) и его коллега по амплуа Брэйден Шенн (59). У проигравших отличились Чарли Койл (14) и Брэндон Карло (35). Лучшим игроком матча стал О'Райлли (2+0), второй звездой был признан защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело (0+2), третьей — форвард команды хозяев Закари Санфорд (0+1).
Тарасенко провел на площадке 15 минут 14 секунд, на его счету шесть бросков и три силовых приема. Форвард набрал 16-е (11+5) очко в текущем
Форвард «Бостона» Патрис Бержерон отдал одну голевую передачу в матче. Это позволило ему набрать 103-е (40+63) очко за результативность в 133 играх
Тренерский штаб хозяев произвел два изменения в составе перед четвертой встречей серии — отбывший дисквалификацию Оскар Сундквист заменил Робби Фаббри, а восстановившийся после травмы Винс Данн — Роберта Бортуццо. Состав «Бостона» остался неизменным.
Команды начали матч на высоких скоростях и с обоюдоострыми атаками. Это привело к голу О'Райлли уже на 43 секунде встречи. «Сент-Луис» в предыдущих играх текущего
«Сент-Луис» долго ждать не стал. Спустя две минуты хоккеисты команды хозяев организовали стремительный выход к воротам Туукки Раска, итогом которого стал гол Тарасенко. Пьетранджело набросил, а россиянин четко сработал на добивании. Несмотря на жесткую борьбу (24 силовых приема у «Сент-Луиса», 16 — у «Бостона»), удалений в первом игровом отрезке не было.
А вот второй период начался для гостей неудачно. Сначала площадку до конца матча покинул капитан Здено Хара — шайба после броска Шенна попала в клюшку опытному защитнику и отскочила ему в лицо. Чуть позже Койл получил первое в матче удаление, оставив «Бостон» в меньшинстве. Однако «Сент-Луис», испытывающий серьезные проблемы с реализацией большинства в текущем
Прошло чуть больше двух минут и уже игрок хозяев — Колтон Парайко — был наказан за выброшенную за пределы площадки шайбу. «Бостон» опасных моментов у ворот Биннингтона не создал, сумев при этом упустить прорыв О'Райлли, которого смог остановить только Раск. Видимо, хоккеистам команды гостей понравилась решительность форварда «Сент-Луиса», поэтому они тоже продемонстрировали подобную наглость, играя в меньшинстве. Нападающий Брэд Маршанд на синей линии красиво разобрался с двумя хоккеистами хозяев, отдал Бержерону, который бросил по воротам, а набегающий Карло сравнял счет.
В середине периода О'Райлли, как и Тарасенко в стартовом отрезке, подкараулил отскок после броска Пьетранджело, отметившись вторым голом в матче. За две минуты до конца встречи тренерский штаб «Бостона» заменил голкипера шестым полевым игроком, однако это только помогло «Сент-Луису» забросить четвертую шайбу, автором которой стал Шенн.
Счет в решающем противостоянии теперь равный — 2−2. Серия вновь переезжает в Бостон. Следующий матч пройдет в ночь на 7 июня.
|Крэйг Беруби
|Брюс Кэссиди
|Джордан Биннингтон
|Туукка Раск(Туукка Раск)
|00:43
|Райан О`Райлли(Закари Сэнфорд, Винс Данн)
|13:14
|Чарли Койл(Здено Хара)
|15:30
|Владимир Тарасенко(Алекс Пьетранджело, Брэйден Шенн)
|25:47
|Чарли Койл
|28:31
|Колтон Парэйко
|33:53
|Коннор Клифтон
|34:19
|Брэндон Карло(Патрис Бержерон, Брэд Маршан)
|42:08
|Дэнтон Хейнен
|46:42
|Джей Боумистер
|50:38
|Райан О`Райлли(Алекс Пьетранджело, Карл Гуннарссон)
|58:31
|Брэйден Шенн
|59:34
|Джей Боумистер
|59:34
|Тори Краг
Райан О`Райлли (Сент-Луис Блюз), Алекс Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), Закари Сэнфорд (Сент-Луис Блюз)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1