Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз4
Бостон Брюинз2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
Канада1
Финляндия3
Хоккей. НХЛ
28.05
Бостон Брюинз4
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз2
Бостон Брюинз7
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
Все события
Фоторепортажи
19Шесть голов сборной, травма Газинского и фото на память
22Самые яркие болельщики чемпионата мира
08:59 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» вновь сравнял счет в финальной серии плей-офф НХЛ против «Бостона»

ТАСС, 4 июня. «Сент-Луис» дома обыграл «Бостон» в четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2018/19. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

В составе победителей дублем отметился форвард Райан О'Райлли (1-я и 51-я минуты). Еще по одной шайбе забросили российский нападающий Владимир Тарасенко (16) и его коллега по амплуа Брэйден Шенн (59). У проигравших отличились Чарли Койл (14) и Брэндон Карло (35). Лучшим игроком матча стал О'Райлли (2+0), второй звездой был признан защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело (0+2), третьей — форвард команды хозяев Закари Санфорд (0+1).

Во время загрузки произошла ошибка.

Тарасенко провел на площадке 15 минут 14 секунд, на его счету шесть бросков и три силовых приема. Форвард набрал 16-е (11+5) очко в текущем плей-офф. Россиянин забросил пятую шайбу в последних шести матчах розыгрыша Кубка Стэнли, он занимает третье место в списке снайперов, отставая только от одноклубника Джейдена Шварца (12) и Логана Кутюра («Сан-Хосе», 14). Нападающий Иван Барбашев результативными действиями за почти 18 проведенных минут на площадке не отметился, сделав три броска и девять силовых приемов.

Форвард «Бостона» Патрис Бержерон отдал одну голевую передачу в матче. Это позволило ему набрать 103-е (40+63) очко за результативность в 133 играх плей-офф в карьере. 33-летний Бержерон теперь вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров команды в розыгрышах Кубка Стэнли. Он отстает только от Рэя Бурка, на счету которого 161 (36+125) очко в 180 играх плей-офф за «Бостон».

Тренерский штаб хозяев произвел два изменения в составе перед четвертой встречей серии — отбывший дисквалификацию Оскар Сундквист заменил Робби Фаббри, а восстановившийся после травмы Винс Данн — Роберта Бортуццо. Состав «Бостона» остался неизменным. Из-за травм не могут помочь команде нападающий Кристофер Вагнер, а также защитники Кеван Миллер и Мэтт Гжельчик.

Читайте также
Молодой русский, который забивает в финале Кубка Стэнли. История Ивана Барбашева

Гол на старте встречи вновь стал счастливым для «Сент-Луиса»

Команды начали матч на высоких скоростях и с обоюдоострыми атаками. Это привело к голу О'Райлли уже на 43 секунде встречи. «Сент-Луис» в предыдущих играх текущего плей-офф забросил пять шайб в первые две минуты, неизменно при этом побеждая. Однако «Бостон» не собирался мириться с такой статистикой — в середине первого периода Койл, подкараулив отскок, в ближнем бою переиграл голкипера хозяев Джордана Биннингтона.

«Сент-Луис» долго ждать не стал. Спустя две минуты хоккеисты команды хозяев организовали стремительный выход к воротам Туукки Раска, итогом которого стал гол Тарасенко. Пьетранджело набросил, а россиянин четко сработал на добивании. Несмотря на жесткую борьбу (24 силовых приема у «Сент-Луиса», 16 — у «Бостона»), удалений в первом игровом отрезке не было.

А вот второй период начался для гостей неудачно. Сначала площадку до конца матча покинул капитан Здено Хара — шайба после броска Шенна попала в клюшку опытному защитнику и отскочила ему в лицо. Чуть позже Койл получил первое в матче удаление, оставив «Бостон» в меньшинстве. Однако «Сент-Луис», испытывающий серьезные проблемы с реализацией большинства в текущем плей-офф, не смог воспользоваться этой возможностью.

Прошло чуть больше двух минут и уже игрок хозяев — Колтон Парайко — был наказан за выброшенную за пределы площадки шайбу. «Бостон» опасных моментов у ворот Биннингтона не создал, сумев при этом упустить прорыв О'Райлли, которого смог остановить только Раск. Видимо, хоккеистам команды гостей понравилась решительность форварда «Сент-Луиса», поэтому они тоже продемонстрировали подобную наглость, играя в меньшинстве. Нападающий Брэд Маршанд на синей линии красиво разобрался с двумя хоккеистами хозяев, отдал Бержерону, который бросил по воротам, а набегающий Карло сравнял счет.

Казалось, что «Бостон» смог переломить ход встречи, ведь второй период можно полностью занести хоккеистам в актив, однако третий игровой отрезок продемонстрировал наиболее заряженную на победу команду. «Сент-Луис» в три раза перебросал соперника (13−4), не дав ему ничего сделать.

В середине периода О'Райлли, как и Тарасенко в стартовом отрезке, подкараулил отскок после броска Пьетранджело, отметившись вторым голом в матче. За две минуты до конца встречи тренерский штаб «Бостона» заменил голкипера шестым полевым игроком, однако это только помогло «Сент-Луису» забросить четвертую шайбу, автором которой стал Шенн.

Счет в решающем противостоянии теперь равный — 2−2. Серия вновь переезжает в Бостон. Следующий матч пройдет в ночь на 7 июня.

Сент-Луис Блюз
4:2
2:1, 0:1, 2:0
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, Финал4.06.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиБрюс Кэссиди
Вратари
Джордан БиннингтонТуукка Раск(Туукка Раск)
1-й период
00:43Райан О`Райлли(Закари Сэнфорд, Винс Данн)
13:14Чарли Койл(Здено Хара)
15:30Владимир Тарасенко(Алекс Пьетранджело, Брэйден Шенн)
2-й период
25:47Чарли Койл
28:31Колтон Парэйко
33:53Коннор Клифтон
34:19Брэндон Карло(Патрис Бержерон, Брэд Маршан)
3-й период
42:08Дэнтон Хейнен
46:42Джей Боумистер
50:38Райан О`Райлли(Алекс Пьетранджело, Карл Гуннарссон)
58:31Брэйден Шенн
59:34Джей Боумистер
59:34Тори Краг
Лучшие игроки матча
Райан О`Райлли (Сент-Луис Блюз), Алекс Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), Закари Сэнфорд (Сент-Луис Блюз)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бостон Брюинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Правоохранительные органы проверят видео с Алиной Загитовой
Россия — «Чертаново»: Черчесов разозлился только один раз
Девушка в купальнике, прервавшая финал ЛЧ, приедет в Россию
СМИ: 7 футболистов «Вальядолида» специально проиграли «Валенсии»
«Интер» сделал предложение «Роме» о покупке ведущего форварда
Такого в истории КХЛ еще было: СКА больше не клуб суперзвезд
«СЭ»: «Спартак» выделил на покупку хавбека 7 миллионов евро
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь