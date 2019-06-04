«Сент-Луис» вновь сравнял счет в финальной серии плей-офф НХЛ против «Бостона»

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В составе победителей дублем отметился форвард Райан О'Райлли (1-я и 51-я минуты). Еще по одной шайбе забросили российский нападающий Владимир Тарасенко (16) и его коллега по амплуа Брэйден Шенн (59). У проигравших отличились Чарли Койл (14) и Брэндон Карло (35). Лучшим игроком матча стал О'Райлли (2+0), второй звездой был признан защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело (0+2), третьей — форвард команды хозяев Закари Санфорд (0+1).

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-bos-2-stl-4/t-277753022/c-68386603?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тарасенко провел на площадке 15 минут 14 секунд, на его счету шесть бросков и три силовых приема. Форвард набрал 16-е (11+5) очко в текущем плей-офф. Россиянин забросил пятую шайбу в последних шести матчах розыгрыша Кубка Стэнли, он занимает третье место в списке снайперов, отставая только от одноклубника Джейдена Шварца (12) и Логана Кутюра («Сан-Хосе», 14). Нападающий Иван Барбашев результативными действиями за почти 18 проведенных минут на площадке не отметился, сделав три броска и девять силовых приемов.

Форвард «Бостона» Патрис Бержерон отдал одну голевую передачу в матче. Это позволило ему набрать 103-е (40+63) очко за результативность в 133 играх плей-офф в карьере. 33-летний Бержерон теперь вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров команды в розыгрышах Кубка Стэнли. Он отстает только от Рэя Бурка, на счету которого 161 (36+125) очко в 180 играх плей-офф за «Бостон».

Тренерский штаб хозяев произвел два изменения в составе перед четвертой встречей серии — отбывший дисквалификацию Оскар Сундквист заменил Робби Фаббри, а восстановившийся после травмы Винс Данн — Роберта Бортуццо. Состав «Бостона» остался неизменным. Из-за травм не могут помочь команде нападающий Кристофер Вагнер, а также защитники Кеван Миллер и Мэтт Гжельчик.

Гол на старте встречи вновь стал счастливым для «Сент-Луиса»

Команды начали матч на высоких скоростях и с обоюдоострыми атаками. Это привело к голу О'Райлли уже на 43 секунде встречи. «Сент-Луис» в предыдущих играх текущего плей-офф забросил пять шайб в первые две минуты, неизменно при этом побеждая. Однако «Бостон» не собирался мириться с такой статистикой — в середине первого периода Койл, подкараулив отскок, в ближнем бою переиграл голкипера хозяев Джордана Биннингтона.

«Сент-Луис» долго ждать не стал. Спустя две минуты хоккеисты команды хозяев организовали стремительный выход к воротам Туукки Раска, итогом которого стал гол Тарасенко. Пьетранджело набросил, а россиянин четко сработал на добивании. Несмотря на жесткую борьбу (24 силовых приема у «Сент-Луиса», 16 — у «Бостона»), удалений в первом игровом отрезке не было.

А вот второй период начался для гостей неудачно. Сначала площадку до конца матча покинул капитан Здено Хара — шайба после броска Шенна попала в клюшку опытному защитнику и отскочила ему в лицо. Чуть позже Койл получил первое в матче удаление, оставив «Бостон» в меньшинстве. Однако «Сент-Луис», испытывающий серьезные проблемы с реализацией большинства в текущем плей-офф, не смог воспользоваться этой возможностью.

Прошло чуть больше двух минут и уже игрок хозяев — Колтон Парайко — был наказан за выброшенную за пределы площадки шайбу. «Бостон» опасных моментов у ворот Биннингтона не создал, сумев при этом упустить прорыв О'Райлли, которого смог остановить только Раск. Видимо, хоккеистам команды гостей понравилась решительность форварда «Сент-Луиса», поэтому они тоже продемонстрировали подобную наглость, играя в меньшинстве. Нападающий Брэд Маршанд на синей линии красиво разобрался с двумя хоккеистами хозяев, отдал Бержерону, который бросил по воротам, а набегающий Карло сравнял счет.

Казалось, что «Бостон» смог переломить ход встречи, ведь второй период можно полностью занести хоккеистам в актив, однако третий игровой отрезок продемонстрировал наиболее заряженную на победу команду. «Сент-Луис» в три раза перебросал соперника (13−4), не дав ему ничего сделать.

В середине периода О'Райлли, как и Тарасенко в стартовом отрезке, подкараулил отскок после броска Пьетранджело, отметившись вторым голом в матче. За две минуты до конца встречи тренерский штаб «Бостона» заменил голкипера шестым полевым игроком, однако это только помогло «Сент-Луису» забросить четвертую шайбу, автором которой стал Шенн.