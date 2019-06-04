Тарасенко: В 4-й игре с «Бостоном» было важно показать, что мы не сдались

«Было очень важно показать, что мы не сдались. Особенно после прошлой игры (когда “Сент-Луис” проиграл 2:7). У нас был хороший план на игру. Мы верили, что счет 2:7 не отражает полностью всей ситуации. Разговаривали об этом в раздевалке, вышли биться друг за друга и играть правильно. Это принесло свои плоды. Следующая игра очень важная. Будем готовиться и постараемся выиграть», — сказал после игры Тарасенко, слова которого приводятся на сайте НХЛ.