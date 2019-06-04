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10:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасенко: В 4-й игре с «Бостоном» было важно показать, что мы не сдались

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко заявил, что в четвертом матче финальной серии НХЛ против «Бостона» хоккеистам «Блюз» было важно показать, что они не сдались.

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Источник: AP 2019

Хоккеисты «Сент-Луиса» в понедельник на своей площадке обыграли «Бостон» со счетом 4:2 и сравняли счет в серии.

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Тарасенко записал на свой счет один гол, всего в текущем плей-офф россиянин забросил уже 11 шайб.

«Было очень важно показать, что мы не сдались. Особенно после прошлой игры (когда “Сент-Луис” проиграл 2:7). У нас был хороший план на игру. Мы верили, что счет 2:7 не отражает полностью всей ситуации. Разговаривали об этом в раздевалке, вышли биться друг за друга и играть правильно. Это принесло свои плоды. Следующая игра очень важная. Будем готовиться и постараемся выиграть», — сказал после игры Тарасенко, слова которого приводятся на сайте НХЛ.

Пятый матч серии до четырех побед состоится в Бостоне 6 июня.

Сент-Луис Блюз
4:2
2:1, 0:1, 2:0
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, Финал4.06.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиБрюс Кэссиди
Вратари
Джордан БиннингтонТуукка Раск(Туукка Раск)
1-й период
00:43Райан О`Райлли(Закари Сэнфорд, Винс Данн)
13:14Чарли Койл(Здено Хара)
15:30Владимир Тарасенко(Алекс Пьетранджело, Брэйден Шенн)
2-й период
25:47Чарли Койл
28:31Колтон Парэйко
33:53Коннор Клифтон
34:19Брэндон Карло(Патрис Бержерон, Брэд Маршан)
3-й период
42:08Дэнтон Хейнен
46:42Джей Боумистер
50:38Райан О`Райлли(Алекс Пьетранджело, Карл Гуннарссон)
58:31Брэйден Шенн
59:34Джей Боумистер
59:34Тори Краг
Лучшие игроки матча
Райан О`Райлли (Сент-Луис Блюз), Алекс Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), Закари Сэнфорд (Сент-Луис Блюз)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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