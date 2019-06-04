«Виннипег» обменял Хэйза в «Филадельфию»

В результате обмена «Виннипег» получил право выбора в пятом раунде драфта-2019.

Хэйз, который 1 июля может стать неограниченно свободным агентом, в сезоне-2018/19 набрал 58 очков (21 шайба и 37 передач) в 77 матчах.