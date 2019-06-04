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11:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Виннипег» обменял Хэйза в «Филадельфию»

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Клуб НХЛ «Виннипег Джетс» обменял американского нападающего Кевина Хэйза в «Филадельфию Флайерз», сообщается на сайте НХЛ.

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В результате обмена «Виннипег» получил право выбора в пятом раунде драфта-2019.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хэйз, который 1 июля может стать неограниченно свободным агентом, в сезоне-2018/19 набрал 58 очков (21 шайба и 37 передач) в 77 матчах.

Помимо «Виннипега», ранее нападающий выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс».

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