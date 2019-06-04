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12:19 (мск), источник: Газета.Ру

«Это отвратительно»: за что россиянина гонят из Кубка Стэнли

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко забросил свою 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Это помогло его команде одолеть «Бостон Брюинз» и сравнять счет в финальной серии плей-офф НХЛ. Однако нападающий по прозвищу Русский Танк все равно подвергся жесткой критике от некоторых болельщиков «Сент-Луиса»: его обвинили в симуляции после удара соперника и призвали «добровольно покинуть серию».

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Российский нападающий клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вписывает свое имя в историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с такой скоростью, что уже начинают дрожать достижения Александра Овечкина и Никиты Кучерова.

Не стал исключением и четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли против «Бостон Брюинз». Нападающий по прозвищу Русский Танк сказал свое слово, когда на табло горели цифры 1:1.

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До этого его команда довольно быстро открыла счет: уже на первой минуте Райан О’Райлли удачно подхватил шайбу за чужими воротами после длинного паса партнера и занес ее в самый уголок — защитники и вратарь соперника просто не успели отреагировать на такую наглость.

Тем не менее на 14-й минуте «Брюинз» сумели сравнять счет, причем сделали это довольно просто: Чарли Койл удачно расположился на «пятаке», получил передачу от партнера и легко отправил шайбу в створ мимо беззащитного вратаря.

Однако «Сент-Луис» не дал сопернику толком отпраздновать гол и почти сразу осадил его, забрав психологическое преимущество, — уже спустя две минуты забил Тарасенко.

Началось все с броска канадского защитника «блюзменов» Алекса Пьетранджело: шайба полетела прямо по центру и голкипер «Бостона» Туукка Раск без особых затруднений отбил снаряд перед собой.

Но не тут-то было — на «пятачок» мгновенно влетел Тарасенко и с добивания внес снаряд в ворота.

Этот гол стал для Русского Танка уже 11-м в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Таким образом, он повторил старое достижение Овечкина, который забрасывал 11 шайб за один плей-офф в 2009 году, а также Никиты Кучерова, которому удалось отличиться столько же раз в 2016-м.

Больше всех среди россиян в течение одного розыгрыша Кубка Стэнли забивал Павел Буре — на его счету было 16 шайб в 1994 году.

Впрочем, учитывая, что серия «Сент-Луиса» с «Бостоном» имеет все шансы продлиться до семи встреч, у Тарасенко еще будет возможность покуситься на рекорд Буре.

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При этом сам нападающий не забывает повторять, что все его индивидуальные достижения меркнут по сравнению с небывалыми успехами команды. И Тарасенко можно понять — «блюзмены» вышли в финал Кубка Стэнли впервые за 49 лет, что кажется еще более невероятным, если учесть, что в январе 2019 года они занимали последнее место в турнирной таблице.

«Скоро я могу сравняться по голам с легендой “Сент-Луиса” Бреттом Халлом? Это для меня отходит немного на второй план. Если вспомнить, этот плей-офф начинался так, что я забивал, но выиграть не получалось. А сейчас — получается, и дай бог, чтобы так продолжалось. Хотя, конечно, о возможных рекордах мне говорят партнеры и друзья, и это приятно, но, если ты достойно работаешь на льду, моменты и голы всегда приходят», — рассуждал Тарасенко после матча.

Возвращаясь к встрече, стоит отметить, что на голе Русского Танка игра не закончилась. Более того, она имела все шансы пойти по сценарию «Бостона», когда на 35-й минуте Брэндон Карло неожиданно занес шайбу в ворота, хотя «Брюинз» играли в меньшинстве!

После нескольких отличных атак «блюзмены» позволили себе расслабиться и проворонили простенькую контратаку: Патрис Бержерон аккуратно поймал снаряд перед воротами и зарядил в створ, голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отбил перед собой, а Карло сыграл на добивании — 2:2.

После этого обескураживающего гола команда Тарасенко какое-то время приходила в себя, но в середине заключительного периода все-таки сумела восстановиться и организовать победную шайбу — отличился О’Райлли, оформивший в этой встрече дубль.

Затем «Бостон» поменял вратаря на шестого полевого, но положительного результата это не принесло: гости пропустили четвертую шайбу от Брэйдена Шенна и распрощались с последней надеждой.

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Таким образом, счет по итогам четырех встреч равный — 2−2. Учитывая, что предыдущий матч «Сент-Луис» проиграл «Бостону» со счетом 2:7, эта победа должна сыграть важную психологическую роль в противостоянии. Об этом в послематчевом интервью заявил и Тарасенко.

«Очень важно было победить — особенно после прошлой встречи. Надо было показать, что мы не сдались. На эту игру у нас был хороший план, и мы верили, что счет 2:7 в предыдущем матче не отражал объективно ситуацию, которая была на льду. Мы разговаривали об этом с ребятами в раздевалке. В итоге на этот матч мы вышли биться друг за друга», — отметил нападающий.

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Также Русский Танк прокомментировал эпизод с пропущенным голом в тот момент, когда у «Сент-Луиса» было численное преимущество.

«Карло забил нам в меньшинстве? Такое бывает. Хоккей просто такая игра, в которой очень быстро меняется ситуация. Так что после неожиданного гола Карло было очень важно не зацикливаться на этом, а, наоборот, постараться перехватить инициативу в игре, возможно, начать действовать где-то попроще. Я думаю, что мы это сделали, и это принесло свои плоды», — подытожил Тарасенко.

Стоит отметить, что, помимо гола, Русский Танк привлек к себе внимание неоднозначным поведением в ситуации, из-за которой был удален защитник «Бостона» Коннор Клифтон: тот применил силовой прием к россиянину, и Тарасенко неожиданно схватился за лицо, хотя на повторе видно, что удар не пришелся по физиономии.

В итоге «Сент-Луис» получил большинство, которое, впрочем, нисколько ему не помогло: именно в эти две минуты Карло сравнял счет (2:2).

Тем не менее некоторые любители хоккея накинулись на Тарасенко с обвинениями в симуляции — соцсети пестрят сейчас шутками про то, как нападающий «выпрашивал пенальти».

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«Надо же, я вижу такое. Это отвратительно, и такому не место в нашем спорте. Это вам не футбол. Поступать таким образом гнусно для любого “блюзмена”, кто когда-либо надевал нашу форму. Тарасенко должен по своей воле покинуть эту финальную серию. С его стороны это неуважение по отношению к хоккею и к другим парням, которые тяжко трудятся», — написал пользователь Dave Portnoy.

Эльвира Ондар

Сент-Луис Блюз
4:2
2:1, 0:1, 2:0
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, Финал4.06.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиБрюс Кэссиди
Вратари
Джордан БиннингтонТуукка Раск(Туукка Раск)
1-й период
00:43Райан О`Райлли(Закари Сэнфорд, Винс Данн)
13:14Чарли Койл(Здено Хара)
15:30Владимир Тарасенко(Алекс Пьетранджело, Брэйден Шенн)
2-й период
25:47Чарли Койл
28:31Колтон Парэйко
33:53Коннор Клифтон
34:19Брэндон Карло(Патрис Бержерон, Брэд Маршан)
3-й период
42:08Дэнтон Хейнен
46:42Джей Боумистер
50:38Райан О`Райлли(Алекс Пьетранджело, Карл Гуннарссон)
58:31Брэйден Шенн
59:34Джей Боумистер
59:34Тори Краг
Лучшие игроки матча
Райан О`Райлли (Сент-Луис Блюз), Алекс Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), Закари Сэнфорд (Сент-Луис Блюз)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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