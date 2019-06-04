«Это отвратительно»: за что россиянина гонят из Кубка Стэнли

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Российский нападающий клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вписывает свое имя в историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с такой скоростью, что уже начинают дрожать достижения Александра Овечкина и Никиты Кучерова.

Не стал исключением и четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли против «Бостон Брюинз». Нападающий по прозвищу Русский Танк сказал свое слово, когда на табло горели цифры 1:1.

До этого его команда довольно быстро открыла счет: уже на первой минуте Райан О’Райлли удачно подхватил шайбу за чужими воротами после длинного паса партнера и занес ее в самый уголок — защитники и вратарь соперника просто не успели отреагировать на такую наглость.

Тем не менее на 14-й минуте «Брюинз» сумели сравнять счет, причем сделали это довольно просто: Чарли Койл удачно расположился на «пятаке», получил передачу от партнера и легко отправил шайбу в створ мимо беззащитного вратаря.

Однако «Сент-Луис» не дал сопернику толком отпраздновать гол и почти сразу осадил его, забрав психологическое преимущество, — уже спустя две минуты забил Тарасенко.

Началось все с броска канадского защитника «блюзменов» Алекса Пьетранджело: шайба полетела прямо по центру и голкипер «Бостона» Туукка Раск без особых затруднений отбил снаряд перед собой.

Но не тут-то было — на «пятачок» мгновенно влетел Тарасенко и с добивания внес снаряд в ворота.

Этот гол стал для Русского Танка уже 11-м в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Таким образом, он повторил старое достижение Овечкина, который забрасывал 11 шайб за один плей-офф в 2009 году, а также Никиты Кучерова, которому удалось отличиться столько же раз в 2016-м.

Больше всех среди россиян в течение одного розыгрыша Кубка Стэнли забивал Павел Буре — на его счету было 16 шайб в 1994 году.

Впрочем, учитывая, что серия «Сент-Луиса» с «Бостоном» имеет все шансы продлиться до семи встреч, у Тарасенко еще будет возможность покуситься на рекорд Буре.

При этом сам нападающий не забывает повторять, что все его индивидуальные достижения меркнут по сравнению с небывалыми успехами команды. И Тарасенко можно понять — «блюзмены» вышли в финал Кубка Стэнли впервые за 49 лет, что кажется еще более невероятным, если учесть, что в январе 2019 года они занимали последнее место в турнирной таблице.

«Скоро я могу сравняться по голам с легендой “Сент-Луиса” Бреттом Халлом? Это для меня отходит немного на второй план. Если вспомнить, этот плей-офф начинался так, что я забивал, но выиграть не получалось. А сейчас — получается, и дай бог, чтобы так продолжалось. Хотя, конечно, о возможных рекордах мне говорят партнеры и друзья, и это приятно, но, если ты достойно работаешь на льду, моменты и голы всегда приходят», — рассуждал Тарасенко после матча.

Возвращаясь к встрече, стоит отметить, что на голе Русского Танка игра не закончилась. Более того, она имела все шансы пойти по сценарию «Бостона», когда на 35-й минуте Брэндон Карло неожиданно занес шайбу в ворота, хотя «Брюинз» играли в меньшинстве!

После нескольких отличных атак «блюзмены» позволили себе расслабиться и проворонили простенькую контратаку: Патрис Бержерон аккуратно поймал снаряд перед воротами и зарядил в створ, голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отбил перед собой, а Карло сыграл на добивании — 2:2.

После этого обескураживающего гола команда Тарасенко какое-то время приходила в себя, но в середине заключительного периода все-таки сумела восстановиться и организовать победную шайбу — отличился О’Райлли, оформивший в этой встрече дубль.

Затем «Бостон» поменял вратаря на шестого полевого, но положительного результата это не принесло: гости пропустили четвертую шайбу от Брэйдена Шенна и распрощались с последней надеждой.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/icymi-oreilly-clutch-goals/t-277350912/c-68387003?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, счет по итогам четырех встреч равный — 2−2. Учитывая, что предыдущий матч «Сент-Луис» проиграл «Бостону» со счетом 2:7, эта победа должна сыграть важную психологическую роль в противостоянии. Об этом в послематчевом интервью заявил и Тарасенко.

«Очень важно было победить — особенно после прошлой встречи. Надо было показать, что мы не сдались. На эту игру у нас был хороший план, и мы верили, что счет 2:7 в предыдущем матче не отражал объективно ситуацию, которая была на льду. Мы разговаривали об этом с ребятами в раздевалке. В итоге на этот матч мы вышли биться друг за друга», — отметил нападающий.

Также Русский Танк прокомментировал эпизод с пропущенным голом в тот момент, когда у «Сент-Луиса» было численное преимущество.

«Карло забил нам в меньшинстве? Такое бывает. Хоккей просто такая игра, в которой очень быстро меняется ситуация. Так что после неожиданного гола Карло было очень важно не зацикливаться на этом, а, наоборот, постараться перехватить инициативу в игре, возможно, начать действовать где-то попроще. Я думаю, что мы это сделали, и это принесло свои плоды», — подытожил Тарасенко.

Стоит отметить, что, помимо гола, Русский Танк привлек к себе внимание неоднозначным поведением в ситуации, из-за которой был удален защитник «Бостона» Коннор Клифтон: тот применил силовой прием к россиянину, и Тарасенко неожиданно схватился за лицо, хотя на повторе видно, что удар не пришелся по физиономии.

В итоге «Сент-Луис» получил большинство, которое, впрочем, нисколько ему не помогло: именно в эти две минуты Карло сравнял счет (2:2).

Тем не менее некоторые любители хоккея накинулись на Тарасенко с обвинениями в симуляции — соцсети пестрят сейчас шутками про то, как нападающий «выпрашивал пенальти».

«Надо же, я вижу такое. Это отвратительно, и такому не место в нашем спорте. Это вам не футбол. Поступать таким образом гнусно для любого “блюзмена”, кто когда-либо надевал нашу форму. Тарасенко должен по своей воле покинуть эту финальную серию. С его стороны это неуважение по отношению к хоккею и к другим парням, которые тяжко трудятся», — написал пользователь Dave Portnoy.