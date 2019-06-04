Русский форвард в 15 лет уехал в США учиться. Сегодня Афанасьев интересен 27 клубам НХЛ
История хоккеиста, который может стать главным юниором страны.
История хоккеиста, который может стать главным юниором страны.
На прошедших выходных в Баффало завершился
У нападающего, родом из Твери, на преддрафтовых тестах были собеседования с 27 клубами НХЛ. Для сравнения у Подколзина — только с 19-ю командами. Кроме этого Афанасьев стал 14-м в тесте на выносливость и 1-м в тесте на усваиваемость организмом кислорода (ключевой показатель в плане аэробной выносливости). В России о форварде известно немного, дело в том что он три года назад переехал в США, где продолжил заниматься хоккеем. Начинал хоккейную карьеру Егор в школе ЦСКА, однако в 15 лет принял решение уйти из армейского клуба и перебраться за океан.
— Я уехал учиться. Но и посмотреть заодно, как я смогу проявить себя за океаном на льду. Потому что с ЦСКА мы выиграли все. В первую очередь цель была — закончить школу, поступить в колледж. Познакомиться с американской культурой. Но и попробовать себя в совсем другом хоккее тоже хотелось. Учеба вроде бы главенствовала, но желание было успеть и там, и там, — рассказывал хоккеист официальному сайту НХЛ.
Год Афанасьев выступал в школьной лиге HPHL. Учеба там ставится на первый план, и только после нее уделяют внимание хоккею. Через год он перебрался в USHL (главную юниорскую лигу США), в «Маскегон», в команду, где несколько лет назад зажигал Андрей Свечников, ушедший в прошлом году под вторым номером на драфте. И, конечно, сравнения Егора и Андрея неизбежны. Правда, Свечников был младше на год, когда играл в USHL, потом он на сезон уехал в юниорскую лигу Канады, а оттуда прямиком в НХЛ. Афанасьев, заботящийся о своем образовании, хочет получить высшее образование. У россиянина есть договоренности с Мичиганским университетом, в планах отыграть год в студенческой лиге NCAA. Правда, если на драфте он уйдет в первом раунде и новый клуб будет в нем заинтересован, нельзя исключать, что
В 18 лет Афанасьев поражает внушительными габаритами — рост 192 см и вес 92 кг. С детских лет правильно питается и тренируется, предсезонку проводит в Детройте. Он мощный, техничный нападающий, что естественно привлекает клубы НХЛ. Плюс универсал, которые ценятся в любой лиге, может сыграть и в центре, и на любом краю. Своим кумиром называет Илью Ковальчука.
— В данный момент «Лос-Анджелес» моя любимая команда, Ковальчук — мой любимый игрок. И я очень хотел бы сыграть за «Кингз». Я, как и Илья, из Твери, он мой кумир с детства. Он заиграл в НХЛ, когда я только родился. В том самом 2001 году его выбрали под первым номером на драфте. К сожалению, с самим Ковальчуком я не знаком, но мой отец знаком с его папой. И моя мечта — сыграть вместе с Ильей. Посмотрим, получится ли. Очень надеюсь на это. (Официальный сайт НХЛ).
Несмотря на то, что последние три года Афанасьев живет в США, выступать он может за сборную России. Егор уже играл на турнирах U-17, а вот на прошедший юниорский чемпионат мира U-18 вызова не получил, что было довольно удивительно. Один из сильнейших русских юниоров, выступающих в Америке, был проигнорирован тренерским штабом. В России довольно часто недооценивают игроков, которые в будущем выстреливают за океаном. Пример Кучерова в ЦСКА так и всплывает в памяти. И не стоит после этого удивляться, что игроки бегут из России.